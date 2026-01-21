고3이 연 3만원으로 음악대학 진학? 일본 공교육의 힘

AD

평범한 일본인 학교에 아이들을 보내면서 바라본 일본의 공교육은 한국인 엄마들에겐 낯설고도 신선하다.일본의 중·고등학교에는 예외 없이 부활동(部活動)이 있다. 이 부활동은 취미나 선택 활동이 아니라 공부와 동등한 비중을 가진 학교 교육의 일부다. 학생들은 성실함과 책임감을 가지고 부활동에 참여하도록 지도받고, 이 과정은 대학 진학 시에도 평가 요소로 반영된다. 고3이라고 해서 빠질 수 있는 예외는 없다. 입시를 앞둔 마지막 해까지도 아이들은 자신이 속한 부서에서 맡은 역할을 다한다.수업 구성 역시 인상적이다. 일본에서는 고2, 고3이 되어도 체육 수업이 일주일에 3~4일씩 이어지고, 가정 과목에서는 실제로 바느질을 하고 요리를 한다. 그리고 그 결과는 성적에 반영된다. 우리 큰 아들은 고3 때 가정 과목 숙제로 앞치마를 손바느질로 만들어 제출했다. 한국이라면 "지금 그럴 때냐"는 말이 먼저 나왔을 법한 장면이지만, 일본에서는 자연스러운 일상이었다.나 역시 티는 안냈지만 조급함으로 마음이 서늘했었다. "엄마가 대신 해줄까" 하는 말에 "자기 숙제를 왜 엄마가 하느냐"는 어쩌면 너무 당연한 아들의 대답에 부끄럽기도 했었다.이런 교육 환경이 어떤 결과를 만들어내는지는 둘째 아들의 경험에서 분명하게 드러난다. 둘째 아들은 중학교 때 악기부에 들어가 고등학교까지 6년 동안 팀파니를 배웠다. 학교 부활동을 통해서다. 그렇게 꾸준히 연습한 결과, 지금은 프로급 팀파니스트라고 불러도 손색이 없을 정도의 실력을 갖추게 됐다.정해진 연습시간은 무슨 일이 있어도 지키는 훈련을 통해 성실함을, 선후배 관계를 통해 사회성을, 자기가 맡은 파트를 실수없이 해내고야마는 미션을 통해 책임감을, 잘 못하는 부원들을 도와주고 함께가는 분위기를 통해 배려심을 배운다.이처럼 한 분야에서 성실하게 오랜 기간 활동한 학생에게는 대학 진학 시 가산점이 주어진다. 실제로 아들은 학교의 추천을 받아 도쿄음대 타악기과, 무사시노 음악대학 타악기과 진학이 가능한 상황이었다. 특별한 개인 레슨이나 고가의 사교육이 아니라 학교라는 공공 시스템 안에서 쌓아온 시간이 만들어낸 결과였다.비용을 들여다보면 더 놀랍다. 아들이 6년 동안 음악을 배운 비용은 연간 부활동비 3000엔, 우리 돈으로 3만 원 수준이었다. 평범한 가정에서 6년간 음악 교육을 이어간다는 것이 한국에서는 얼마나 어려운 일인지 생각해 보면 이 차이는 더욱 크게 다가온다. 한국이었다면 레슨비, 악기비, 콩쿠르 비용까지 감당하기 쉽지 않았을 것이다.일본이 축구와 야구, 음악과 여러 예술 분야에서 꾸준히 인재를 배출하는 이유도 여기에 있다. 초등학교 때부터 축구부, 야구부, 악기부가 자연스럽게 존재하고, 아이들은 집에 돈이 없어도 관심 있는 분야를 어릴 때부터 접할 수 있다.그리고 그 과정은 매우 느리다. 일본 아이들은 빨리 가려 하지 않는다. 각자의 속도로, 오래, 꾸준히 쌓아간다. 비교보다는 지속을, 경쟁보다는 축적을 중시하는 문화다. 이 모습을 바라보며 우리 사회의 교육 현실을 떠올리면 아쉬움이 남는다.한국에서는 고학년으로 갈수록 체육과 예체능, 생활 과목은 줄어들고, 부활동은 입시 앞에서 쉽게 밀려난다. 아이들은 너무 이른 나이부터 효율과 속도를 강요받고, 천천히 익히고 오래 쌓아가는 경험을 할 기회를 잃는다.교육은 단지 대학에 보내기 위한 준비 과정이 아니라, 한 사람이 평생 붙잡고 갈 수 있는 무언가를 만나게 하는 과정이어야 하지 않을까. 일본 학교에서 본 부활동과 생활 중심의 수업들은 그 사실을 조용히, 그러나 분명하게 보여주고 있었다.우리도 바뀔 수 있을까.아이들이 각자의 속도로 무언가를 오래 해도 괜찮다고 말해주는 사회로, 돈이 없어도 꿈에 접근할 수 있는 교육 환경으로. 비교하지 않아도 되고, 빨리 가지 않아도 되는 교육으로. 그 변화는 거창한 제도가 아니라,아이들의 시간을 어떤 눈으로 바라보느냐에서 시작될지 모른다.