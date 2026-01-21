인생 뒤바꾼 그날 밤, 새해 맞아 자갈치에 간 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲부산 자갈치 앞바다. 건너편에 영도가 보인다. ⓒ 곽규현 관련사진보기

큰사진보기 ▲자갈치 부두. 예전의 모습과는 많이 달라졌다. 수심이 깊고 당시에는 손으로 잡을 수 있는 게 아무것도 없어서 바닷물에 빠지면 혼자서는 헤어나기 어려웠다. ⓒ 곽규현 관련사진보기

얼마 전 새해를 맞아 자갈치를 찾았다. 자갈치는 부산을 상징하는 대표적 명소이다. 바람결에 와닿는 자갈치 특유의 익숙한 바다 냄새가 반갑다. 자갈치 시장 '아지매'들의 구수하고 생동감 넘치는 사투리에서 생생한 삶의 기운을 느낀다. 싱싱한 해산물을 사이에 두고 상인들과 손님들이 벌이는 흥정도 정겹다.새해가 되어 새로운 다짐을 하거나 마음이 복잡하고 심란할 때는 가끔 자갈치로 발길이 향한다. 바다를 삶의 터전으로 삼는 부산 사람들만의 에너지를 느끼며 기분을 전환하고 마음을 가다듬는 시간을 갖기 위해서다. 내가 자갈치에서 마음을 다잡는 데는 또 다른 사연이 있다.자갈치는 부산의 명소이기도 하지만 나에게는 잊지 못할 아주 특별한 장소이다. 부모님이 주신 생명을 하마터면 잃을 뻔하다가 가까스로 살아난 옛 추억이 있기 때문이다. 현재 은퇴한 지 3년이 지났으니 오래 전, 한창 직장 생활과 사회생활에 자신감이 붙어갈 30대 후반 무렵의 일이다. 청명한 가을 어느 토요일 오후, 직장 동료들과 친목을 다지는 축구 시합을 하고 부산 시내 남포동 음식점에서 뒤풀이를 했다.뒤풀이 분위기가 무르익자 이런저런 이야기가 오가고 취기도 올랐다. 1차 뒤풀이가 끝나고 달아오른 기분에 밤이 깊어가는 줄도 모르고, 자갈치로 이동하여 2차, 3차 술자리가 이어졌다. 한바탕 술과 여흥으로 마음껏 기분을 발산하고 술자리가 파할 즈음 자갈치 부두에 서서 잠시 바람을 쐬고 있었다.과음한 탓인지 어질어질한 술기운을 느끼는 한순간, 몸이 휘청하더니 중심을 잃고 그대로 바닷물로 고꾸라지고 말았다. 순간적으로 일어난 일이라 바닷물 속으로 떨어지고 나서야 뭔가 잘못됐다는 것을 직감했다. 취중이라 현실 감각이 무뎠지만 위기 상황임은 바로 인식했다.바닷물 속에서 번쩍 눈이 뜨였다. 바닷물이 온통 뿌옇게 흐렸다. 본능적으로 살기 위해 물을 헤치고 물 위로 떠올랐다. 캄캄한 밤이라 바다 주변이 잘 보이지 않았지만 동료들의 외침이 들리는 쪽으로 필사적으로 헤엄쳤다. 어느 동료가 내미는 손을 가까스로 잡았다. 그런데 물 묻은 손이 힘없이 미끄러져 다시 물에 빠졌다. 술에 취하고 옷과 신발까지 젖어 몸이 말을 듣지 않았다.'이대로 죽는 건가' 하는 생각이 머리를 스쳤다. 동료들도 다급하게 소리를 지르고 있었다. 온 힘을 다해서 다시 손을 뻗어 동료의 손을 겨우 잡았다. 이번에도 손이 미끄러지는가 싶더니 어느 동료가 나의 허리띠를 낚아챘다. 그제야 내 손에 힘이 실리고 내 몸도 들어 올려졌다. 생사의 갈림길에서 살아 나온 것이다.한동안 그날의 급박했던 순간이 머릿속을 맴돌았다. 동료들도 당시의 긴박한 상황을 떠올리며 살아 나온 게 천만다행이라면서 위로를 해줬다. 지금도 그날 취중이었음에도 바닷물 속에서 생사를 다투던 순간의 기억만은 선명하다. 그날 나는 왜 그런 위험한 상황에 놓이게 됐을까? 분위기에 취해 과음했고 바닷가라는 위험 지역에서 방심했다. 휘청거리는 몸으로 부두 가장자리로 나간 것은 취중 나의 큰 실수였다. 만약 내가 그날 물속에서 빠져 나오지 못했다면 나의 인생은 거기서 끝났을 것이며, 가족들에게도 씻을 수 없는 큰 상처를 남겼을 것이다.인생을 살다 보면 크고 작은 실수를 한다. 작은 실수 하나에 삶이 위축되거나 인생의 방향이 틀어지기도 하고, 예상 못한 큰 실수가 오히려 성장과 발전의 계기가 되기도 한다. 누구나 실수를 저지르지만 실수를 받아들이는 태도는 사람마다 다르다. 나는 이 큰 실수 이후에 삶의 태도가 크게 바뀌었다. 그날 그 사건이 인생의 큰 전환점이 된 것이다. 지금까지 내 인생은 그 이전과 이후로 확연하게 대비된다. 죽음의 고비를 넘기니 내 자신을 보는 눈이 달라지고 세상을 보는 눈도 달라졌다.우선 음주 습관이 바뀌었다. 사건의 주 원인은 늦은 밤까지 과음한 탓이 크다. 과음을 하지 않았더라면 일어나지 않았을 일이다. 그날 그 사건 이전까지는, 나는 기분 내키는 대로 술을 마셨다. 기분 좋은 날은 좋아서 마시고, 나쁜 날은 나빠서 마셨다. 술을 마시면 흥에 취하고 스트레스가 풀리는 듯했다.하지만 그 사건 이후로 나는 금주까지는 아니지만 '절주'를 하고 있다. 술을 마시는 횟수도, 양도 줄였다. 과음으로 무슨 큰일이 일어날지도 모른다는, 현실적인 조심성이 커졌기 때문이다. 술로 기분을 내거나 푸는 것은 일시적이다. 일시적인 기분을 따르다가 자칫하면 나는 물론 가족들의 인생까지 망칠 수 있겠다는 것을 자각했다.동료들을 비롯한 주변 사람들을 대하는 태도에도 변화가 생겼다. 그날 동료들의 도움이 아니었으면 나는 살아남지 못했을 것이다. 동료 3명은 내가 물에 빠지자마자 나를 구하기 위해 안간힘을 썼다. 그 사건 이전에는, 나는 주변인들에 대해 진심 어린 관심이 부족했다. 의례적인 관행이나 친소 관계에 따라 적당히 대했다.그날 이후, 나는 혼자가 아니라 주변의 여러 사람들과 도움을 주고받으며 더불어 살아가는 존재라는 사실을 깊이 깨달았다. 나의 삶은 동료들이 몸을 사리지 않고 구해준 덕분에 덤으로 사는 인생이나 다름없다. 주변 분들의 대소사가 있을 때마다 내 일처럼 함께하는 삶을 살고자 노력하는 이유이기도 하다.올해도 벌써 20여 일이 지났다. 흐르는 세월 따라 인생도 쉼 없이 흘러간다. 어느덧 내 인생도 60 고개를 넘어가고 있다. 자갈치 앞바다를 바라보면서 생사의 갈림길에 섰던 그때를 떠올리며 다시 한 번 다짐한다. 남은 인생도 헛되지 않고 최선을 다해서 열심히 살겠노라고.