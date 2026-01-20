사회부산경남한줄뉴스 26.01.20 20:12ㅣ최종 업데이트 26.01.20 20:12 애드인더스 이규복 대표, 김해고향사랑기부금 1천만원 쾌척 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲애드인더스 이규복 대표, 김해고향사랑기부금 1천만원 쾌척 ⓒ 김해시청 관련사진보기 김해시는 20일 (주)애드인더스 이규복 대표가 고향사랑기부금 1,000만원을 기탁했다고 밝혔다. 이 대표는 "고향사랑기부로 김해시를 응원할 수 있어 기쁘다"며 "지역사회와 상생해 같이 성장할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. #고향 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사김경수 "부울경 행정통합, 더 이상 늦출 수 없습니다" 갤러리 오마이포토 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 1/7 이전 다음 이전 다음 영장실질심사 출석한 전광훈, 지지자 향해 '엄지척' 한동훈 "제명은 또 다른 계엄...이번에도 막겠다" 336일 고공농성 마무리... 고진수 세종호텔 지부장 "끝까지 함께 싸우겠다" 참여연대·민변 "윤석열·내란범들에게 중형 선고하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.