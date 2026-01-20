메뉴 건너뛰기

26.01.20 20:12최종 업데이트 26.01.20 20:12

애드인더스 이규복 대표, 김해고향사랑기부금 1천만원 쾌척

애드인더스 이규복 대표, 김해고향사랑기부금 1천만원 쾌척
애드인더스 이규복 대표, 김해고향사랑기부금 1천만원 쾌척 ⓒ 김해시청

김해시는 20일 (주)애드인더스 이규복 대표가 고향사랑기부금 1,000만원을 기탁했다고 밝혔다.

이 대표는 "고향사랑기부로 김해시를 응원할 수 있어 기쁘다"며 "지역사회와 상생해 같이 성장할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

김경수 "부울경 행정통합, 더 이상 늦출 수 없습니다"


