산업 경쟁력 vs. 지역 희생... 용인 반도체 산단 논쟁 격화

큰사진보기 ▲권영국 정의당 대표는 20일 오전 서울 청와대 앞에서 기자회견을 열고 “용인 반도체 국가산단과 송전망 계획은 지역과 농촌을 ‘전기 식민지’로 전락시키는 행위”라며 사업의 전면 재검토를 강력히 요구했다. ⓒ 신현웅 정의당 충남도당 노동위원장 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

권영국 정의당 대표는 지난 20일 오전 서울 청와대 앞에서 기자회견을 열고 "용인 반도체 국가산단과 송전망 계획은 지역과 농촌을 '전기 식민지'로 전락시키는 행위"라며 사업의 전면 재검토를 강력히 요구했다.권 대표는 "정부가 '5극 3특'을 내세우며 수도권 일극주의 해소를 약속했지만, 현실은 수도권 집중을 가속화하고 농촌의 희생을 강요하고 있다"며 "국민주권을 주창하는 이재명 대통령은 농민들의 절규에 응답하라"고 목소리를 높였다.지역 환경단체들도 비판에 가세했다. 서산태안환경운동연합은 "수도권의 비정상적인 전력 수요를 충당하기 위해 강원·호남·충남의 농지를 송전탑으로 뒤덮는 구조적 폭력을 멈춰야 한다"고 주장했다. 단체는 전력을 많이 소비하는 산업 시설을 발전소 인근으로 분산하는 '지산지소(地産地消)' 원칙만이 에너지 정의를 실현하는 길이라고 강조했다.반면 여권 내부에서는 '전면 백지화' 주장에 대해 우려를 표했다. 국가 전략사업을 정치적 논리로 흔들기에는 산업계가 감당해야 할 현실적 부담이 너무 크다는 이유에서다.익명을 요청한 더불어민주당 관계자는 <서산시대>와의 통화에서 "반도체는 인력 수급과 물류, 기존 산업 클러스터가 맞물린 생태계 싸움"이라며 "이미 2024년 행정 절차를 마친 사업을 착공 전이라는 이유로 백지화하거나 이전하자는 것은 정책 신뢰도를 무너뜨리고 국가 경쟁력을 포기하자는 것과 다름없다"고 말했다.정부 정책 라인 관계자는 "공장 입지만 옮긴다고 균형발전이 이뤄지는 것은 아니다"라며 "교육과 의료 등 정주 여건이 함께 뒷받침되지 않은 상태에서 입지 논쟁에 매달릴 경우, AI 반도체 패권 경쟁이 치열한 시점에 국가적 시간과 비용만 낭비하게 될 수 있다"고 했다.용인 반도체 국가산단을 둘러싼 논쟁은 산업 경쟁력 확보라는 정책 목표와 지역이 감당해야 할 환경·사회적 비용에 대한 문제 제기가 동시에 제기되면서 복합적인 양상을 띠고 있다.한편 여권 내부에서도 송전선로 경유지의 일방적 희생을 방치해서는 안 된다는 공감대가 형성돼 있는 만큼, 노선 재설계와 분산형 전원 확대 등 사회적 비용을 최소화하는 정교한 타협안을 마련해야 한다는 지적이 나온다.지역의 문제 제기를 '지역 이기주의'로만 치부하지 않되, 국가 전략사업을 전면 부정하는 접근 또한 경계해야 한다는 목소리가 동시에 제기되고 있다.