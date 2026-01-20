메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

26.01.20 20:12최종 업데이트 26.01.20 20:12

함양 중방콘크리트 이영소 대표, 이웃돕기 성금 500만 원 기탁

원고료로 응원하기
㈜중방콘크리트 이영소 대표, 함양군에 이웃돕기 성금 500만 원 기탁
㈜중방콘크리트 이영소 대표, 함양군에 이웃돕기 성금 500만 원 기탁 ⓒ 함양군청

함양군은 20일 관내 기업인 ㈜중방콘크리트 이영소 대표가 함양군청을 방문해 이웃돕기 성금 500만 원을 기탁했다고 밝혔다.

이날 기탁식에 참석한 이영소 대표는 "도움의 손길이 필요한 어려운 이웃들에게 조금이나마 보탬이 되고자 성금을 기탁하게 되었다"라며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 지속적인 사회 공헌 활동에 동참하고 싶다"라고 밝혔다.

기탁된 성금은 경남사회복지공동모금회를 통해 지역 이웃들에게 전달될 예정이다.

#이웃돕기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사김경수 "부울경 행정통합, 더 이상 늦출 수 없습니다"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기