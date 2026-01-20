사회부산경남한줄뉴스 26.01.20 20:12ㅣ최종 업데이트 26.01.20 20:12 함양 중방콘크리트 이영소 대표, 이웃돕기 성금 500만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲㈜중방콘크리트 이영소 대표, 함양군에 이웃돕기 성금 500만 원 기탁 ⓒ 함양군청 관련사진보기 함양군은 20일 관내 기업인 ㈜중방콘크리트 이영소 대표가 함양군청을 방문해 이웃돕기 성금 500만 원을 기탁했다고 밝혔다. 이날 기탁식에 참석한 이영소 대표는 "도움의 손길이 필요한 어려운 이웃들에게 조금이나마 보탬이 되고자 성금을 기탁하게 되었다"라며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 지속적인 사회 공헌 활동에 동참하고 싶다"라고 밝혔다. 기탁된 성금은 경남사회복지공동모금회를 통해 지역 이웃들에게 전달될 예정이다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사김경수 "부울경 행정통합, 더 이상 늦출 수 없습니다" 갤러리 오마이포토 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 1/9 이전 다음 이전 다음 영장실질심사 출석한 전광훈, 지지자 향해 '엄지척' 한동훈 "제명은 또 다른 계엄...이번에도 막겠다" 336일 고공농성 마무리... 고진수 세종호텔 지부장 "끝까지 함께 싸우겠다" 참여연대·민변 "윤석열·내란범들에게 중형 선고하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.