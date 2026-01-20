함양 중방콘크리트 이영소 대표, 이웃돕기 성금 500만 원 기탁

큰사진보기 ▲㈜중방콘크리트 이영소 대표, 함양군에 이웃돕기 성금 500만 원 기탁 ⓒ 함양군청 관련사진보기

함양군은 20일 관내 기업인 ㈜중방콘크리트 이영소 대표가 함양군청을 방문해 이웃돕기 성금 500만 원을 기탁했다고 밝혔다.이날 기탁식에 참석한 이영소 대표는 "도움의 손길이 필요한 어려운 이웃들에게 조금이나마 보탬이 되고자 성금을 기탁하게 되었다"라며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 지속적인 사회 공헌 활동에 동참하고 싶다"라고 밝혔다.기탁된 성금은 경남사회복지공동모금회를 통해 지역 이웃들에게 전달될 예정이다.