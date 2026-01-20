대구·경북 "행정통합 중단 없다"... 정부 재정지원 방침에 속도

큰사진보기 ▲이철우 경북도지사와 김정기 대구시장 권한대행은 20일 오후 경북도청에서 만나 대구경북 행정통합을 중단없이 추진하기로 합의했다. ⓒ 경북도 관련사진보기

정부가 광역 행정통합을 추진하는 지역에 대규모 재정 지원을 약속하면서 한동안 주춤했던 대구·경북 행정통합 논의가 다시 속도를 내고 있다.이철우 경북도지사와 김정기 대구시장 권한대행은 20일 오후 경북도청에서 만나 대구·경북 행정통합을 중단 없이 추진하기로 합의했다.이날 회동은 정부가 지난 16일 발표한 '행정통합 지원 방향'이 직접적인 계기가 됐다. 정부는 통합특별시(가칭)를 대상으로 연간 최대 5조 원씩 4년간 최대 20조 원 규모의 재정을 지원하기로 했다. 또 통합된 광역단체에 서울시에 준하는 위상과 함께 공공기관 이전 우대, 산업 활성화 지원 등의 인센티브를 제시했다.양 시도는 지방 소멸 우려가 현실화되는 상황에서 정부가 '수도권 중심 성장에서 지방 주도 성장으로의 전환'을 국정 최우선 과제로 재확인한 점에 주목했다. 전국적으로 확산된 행정통합 논의가 단순한 구조 개편을 넘어 '진정한 지방시대'로 나아는 전환점이 되어야 한다는 것이다.특히 대구·경북은 지난 2020년부터 전국에서 가장 먼저 광역 통합 논의를 시작해 그동안 공론화 과정과 특례 구상 등을 축적해 왔고 이러한 논의의 성과가 충청권과 호남권 등 다른 권역의 통합 논의에도 영향을 미쳤다는 점을 들어 대구경북 통합 논의가 중단 없이 이어져야 한다는데 뜻을 모았다.또한 정부 재정지원 방식이 단순한 비용 보전이 아니라 지방이 자율적으로 활용할 수 있는 '포괄보조' 형태로 설계될 가능성에 주목하고 있다.재정과 권한이 실질적으로 확보될 경우 통합신공항을 중심으로 교통·산업·정주 기반을 함께 끌어올리고 경북 북부권 균형발전 투자와 동해안권 전략 개발, 광역 전철망 확충 등 대형 과제를 속도감 있게 추진할 수 있을 것으로 보고 있다.미래모빌리티, 인공지능(AI), 로봇, 바이오 등 첨단 미래산업 역시 통합된 전략과 투자 아래 육성해 대구·경북의 성장 구조 전환을 추진한다는 구상이다.다만 양 시도는 통합 추진 과정에서 반드시 지켜져야 할 원칙도 함께 제시했다. 경북 북부 지역 등 상대적으로 낙후된 지역이 통합 과정에서 소외되거나 불이익을 받지 않도록 국가 차원의 균형발전 대책이 제도적으로 마련되고 중앙정부의 권한·재정 이양이 선언에 그치지 않도록 실행을 담보할 장치가 필요하다는 입장이다.아울러 통합이 광역단체의 권한 확대에 그치지 않고, 시·군·구의 자율성과 권한 확대로 이어져야 한다는 점도 분명히 했다.경북도는 앞으로 도의회와의 협의를 거쳐 통합 추진을 위한 의결 절차를 밟고 시·군·구 및 시·도민 의견을 폭넓게 수렴해 나갈 계획이다.양 시도는 "국회와도 협력해 특별법 제정 등 제도적 기반을 마련하고 통합 절차를 책임 있게 추진하겠다"는 방침을 밝혔다.