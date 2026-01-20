메뉴 건너뛰기

26.01.20 17:39최종 업데이트 26.01.20 17:39

양평군, 온라인 구독형 독서 콘텐츠 지원... 300가구 대상

경기 양평군은 오는 27일부터 군민들이 시간과 장소에 구애받지 않고 독서를 즐길 수 있도록 '2026년 온라인 구독형 독서 콘텐츠 이용 지원 사업'에 들어간다.

이번 사업은 국내 대표 독서 플랫폼인 ▲ 밀리의 서재(전자책 약 20만 권)와 ▲ 윌라(오디오북 약 16만 종) 중 하나를 선택해 3개월간 무료로 이용할 수 있도록 지원하는 것으로, 선정된 군민은 스마트 기기나 컴퓨터를 통해 해당 서비스를 이용할 수 있다.

특히 군은 올해부터 한정된 자원을 효율적으로 활용해 더 많은 군민이 혜택을 누릴 수 있도록 '1가구 1서비스' 방식으로 사업을 운영한다. 하나의 이용권으로 가족 구성원이 함께 이용할 수 있도록 밀리의 서재는 기기 등록 최대 5대와 2명 동시 접속을 지원하며, 윌라는 기기 등록 최대 5대와 '가족 초대' 기능을 제공한다.

이번 1분기 모집 규모는 밀리의 서재 150가구, 윌라 150가구 등 총 300가구이며, 양평군민 중 도서관 독서 회원이라면 누구나 신청할 수 있다. 접수는 오는 27일 오전 9시부터 인터넷 신청서(네이버 폼)를 통해 선착순으로 진행된다.

단, 가구당 대표자 1인만 신청할 수 있으며 두 가지 서비스 중 하나만 선택해야 한다. 동일 가구 내 중복 신청 시 선정 대상에서 제외될 수 있어 주의가 필요하다.

양평군 관계자는 "신간과 베스트셀러를 기다림 없이 바로 만날 수 있는 서비스를 통해 군민들의 일상 속 독서 문턱을 낮추는 계기가 되길 바란다"며 "특히 기초생활수급자와 장애인 등 독서 취약계층을 위한 우선 선정 기회를 제공해 정보 격차 없는 포용적 독서 문화를 확산해 나가겠다"고 밝혔다.

#양평

