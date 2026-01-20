<진주시장 사용설명서> 김권수 "시민과 함께 미래 설계"

큰사진보기 ▲김권수 전 경남개발공사 사장은 20일 진주중앙시장 쪽 광미사거리에서 진주시장선거 출마선언했다. ⓒ 김권수캠프 관련사진보기

최근 책 <진주시장 사용설명서>를 펴낸 국민의힘 김권수 전 경남개발공사 사장이 6‧3 전국동시지방선거에 진주시장선거 출마를 선언했다. 김 전 사장은 20일 재래시장인 중앙시장 쪽 광미사거리에서 지지자들과 함께 출마선언했다.먼저 책 관련해 그는 "진주시민이 고용할 최고 행정 책임자를 올바르게 사용하는 방법을 담았다"라며 "개인이 승용차를 구입한 뒤에 사용설명서를 꼼꼼하게 읽는 것이 매우 중요하듯이 진주시장을 선택하기 전에 '진주시장사용설명서'를 면밀히 검토하는 것이 진주의 미래를 결정하는 매우 중요한 시간이라는 생각에서 책을 쓰게 되었다"라고 소개했다.이어 "운전자가 자동차를 잘못 만나면 사고가 나듯이 진주도 잘못된 시장을 만나면 길을 잃게 된다"라며 "시장을 잘못 선택하면 도시가 시장의 사유화가 된다는 경고이다. 저는 선거가 끝나면 권력화되는 형식적 민주주의가 아니라 시민들이 상시 점검을 하는 참여 민주주의가 되어야 한다"라고 덧붙였다."시민 참여, 감시, 요구, 평가를 보장하는 시정을 만들겠다"라고 한 그는 "그래야만 침체 늪에 허덕이고 있는 진주를 건져낼 수 있다. 하지만 저는 오늘, '진주시장 사용설명서'가 필요 없는 시장, 그러나 그 정신을 가장 충실히 따르는 시장이 되겠다는 각오로 이 자리에 섰다"라고 밝혔다.그는 "지금까지 우리는 진주시장을 '능력 있는 영웅'으로, '모든 문제를 해결해주는 마술사'로, 혹은 '권력을 행사하는 자리'로 오해해 왔다"라며 "하지만 시장은 영웅이 아니라 관리자이다. 권력자가 아니라 시민이 위임한 권한을 잠시 맡은 사용자에 불과하다. 더불어 시장은 도시의 주인이 아니라 도시 운영의 책임자에 불과하다"라고 설명했다.김권수 전 사장은 "진주는 지금 겉으로는 성장처럼 보이지만, 속으로는 균열이 깊어지고 있다. 원도심은 비어가고, 청년은 떠나며, 문화와 역사 자산은 전시행정 속에서 소모되고, 행정은 시민을 설득하기보다 적으로 여기고 있다"라며 "이는 특정 개인의 문제가 아니라, 우리 진주시민들이 '시장이라는 제도'를 잘못 사용해 온 결과이다"라고 밝혔다.그러면서 그는 "시장의 권력을 행정 시스템으로 돌려놓겠다. 모든 핵심 정책에 목표·지표·기한·평가를 명시하고, 실패하면 사과하고 수정하는 '작동하는 행정'을 만들겠다", "무분별한 개발이 아니라 시민의 삶의 질을 기준으로 도시를 재설계하겠다. 도로와 건물 중심이 아니라, 역사·문화·주거·안전·복지가 하나의 생활권으로 연결되는 진주를 만들겠다"라고 약속했다.또 "보여주기식 행정을 끝내고, 시민이 검증하는 행정을 제도화하겠다. 시정평가 시민위원회, 공약 이행 공개시스템, 예산 감시 플랫폼을 통해 시장의 권한을 시민의 눈으로 통제받겠다", "진주의 정체성을 미래자산으로 만들겠다. 진주성, 남강, 진주대첩의 역사, 교방문화와 문화예술을 단절된 사업이 아니라 도시 전략으로 통합해, '역사와 경제가 공존하는 도시'로 발전시키겠다"라고도 그는 밝혔다.김 전 사장은 "진주시민의 삶의 터전인 원도심과 재래시장 활성화에 올인하겠다"라며 "원도심은 임기 내에 반드시 활성화의 기반을 닦음과 동시에 예산, 행정인력 등 모든 행정력을 총동원하겠다. 재래시장 활성화 역시 임기내에 활성화하겠다. 원도심과 재래시장이 죽으면 진주는 죽는다는 각오로 추진하겠다"라고 강조했다.그는 "완벽한 시장이 되겠다고 약속하지 않겠다. 대신, 시민 앞에 숨지 않는 시장, 시민에게 평가받는 시장, 실패를 인정하고 고치는 시장이 되겠다"라고 약속했다."시장은 도시의 주인이 아니라 사용자"라고 한 그는 "진주는 권력 다툼의 무대가 아니라 시민의 행복한 삶이 영위되어야 하는 공간이다. 정치는 선전이 아니라 책임이라는 사실을 다시 한 번 강조하고 싶다"라며 "진주를 관리하는 사람이 아니라, 진주의 미래를 시민과 함께 설계하는 시장이 되겠다"라고 제시했다."진주시장은 마술사가 아니다"라고 한 그는 "시민들이 타고 있는 수레를 끄는 마부여야 한다"라며 "속임수를 주특기로 하는 마술사와 똑 닮은 시장의 화려한 마술쇼에 빠져 넋을 놓고 감탄만 하게 되면 도시는 시장의 사유화가 된다", "시장이 마술사처럼 행동하고 시민들을 관람객으로 여기면 진주의 미래는 밝을 수가 없다"라고 밝혔다.김권수 전 사장은 "현 진주를 보면 '마술사가 판을 치는 도시'라고 보지 않을 수 없다. 진주시장은 시민들을 수레에 태우고 묻고 답하면서 덜컹거리더라도 좌고우면하지 않고 진주가 가야 할 길을 묵묵히 가는 마부여야 한다고 생각한다"라며 "시민을 최우선으로 하는 진주시를 만들겠다"라고 밝혔다.