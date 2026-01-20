대형마트 사라진 자리, 골목 상권 명성 회복할까

큰사진보기 ▲용인 인근 수원시 한 대형마트 앞에 내걸린 현수막 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

한때 대형마트는 지역상권의 '침입자'였다. 2000년대 초반 대형마트가 들어서면 골목상권이 무너질 것이라는 우려가 커졌고, 의무휴업과 영업시간 제한, 상생협약 같은 제도적 장치가 잇따라 도입됐다. 대형마트는 규제의 대상이었고 지역상권 보호의 반대편에 서 있었다.20여 년이 흐른 지금 상황은 분명한 두 갈래도 나눠진다. 대형마트는 여전히 골목상권을 파괴한다는 입장과 상생을 넘어 확실한 관계정립이 이뤄졌다는 것이다. 이런 가운데 전국 곳곳에서 대형마트 폐점이 이어지자 "대형마트가 사라지면 상권이 함께 무너진다"는 우려가 커지고 있는 것도 사실이다. 이런 우려는 용인 상권도 예외가 아니다.수원시정연구원이 최근 발표한 '수원시 대형마트 폐점 전망에 따른 고용ㆍ상권 영향 분석'에 따르면 대형마트 1곳이 문을 닫을 경우 직접 고용 인원과 입점 점포, 주변 상권을 합쳐 500명 이상 고용 감소와 연간 수백억 원 규모의 매출 감소가 발생하는 것으로 나타났다.이 같은 구조는 수원에만 국한된 특수 사례가 아니라 수도권 대도시 전반에 공통적으로 적용될 수 있는 흐름이라는 점에서 용인시 역시 예외일 수 없다는 지적이 나온다.수원시 분석에서는 대형마트 반경 1㎢ 이내 상권에서 매출이 평균 6% 이상 감소하는 것으로 가정했고, 실제 폐점 사례 분석에서도 유사한 결과가 확인됐다고 분석했다.이 영향은 음식점, 미용실, 병원, 세탁소 같은 생활밀착형 업종에 더 크게 나타났다. 대형마트를 중심으로 형성된 소비 동선이 끊기면, 주변 상점도 함께 타격을 받는 구조다.용인시 역시 대형마트 주변으로 주거지와 생활형 상권이 밀집한 도시 구조를 갖추고 있다. 특히 기흥구와 수지구는 대형마트가 단독 시설이 아니라 주거·학군·교통 축과 결합한 형태로 자리 잡아 왔다.용인시 통계자료에 올라와 있는 유통업체 현황 자료를 보면 용인시는 2005년 5곳에 불과했던 대형마트가 2023년 기준 12곳으로 늘어나며 상권 구조가 대형마트 중심으로 재편돼 왔다는 점이 확인된다. 이 구조에서 대형마트가 빠지면 충격 지역 상권 판도에 영향을 줄 수밖에 없다. 대형마트를 과거처럼 단순 규제 대상으로만 볼 것이 아니라 도시 상권의 일부로 관리해야 할 시점이라고 분석이 가능한 대목이다.대형마트가 지역상권을 대체하는 구조가 아니라 이미 상권의 한 축으로 기능하고 있는 상황에서 무작정 시장 논리에 맡기면 상권 공동화와 고용 불안이 동시에 나타날 수 있다는 것이다.수지구 한 상인은 "마트를 무작정 없애야 한다는 입장은 다소 줄어든 듯하다. 지역 상권과 잘되는 것이 우리에게도 불리하지는 않은 듯하다"며 "이제는 마트와 골목이 적이 아니라 더욱 상생할 수 있는 행정을 추진해야 할 것"이라고 말했다.대형마트는 한때 지역상권을 위협하는 존재로 인식됐다. 하지만 지금은 대형마트가 사라지면 상권 전체가 흔들릴 수 있다고 우려하는 것이 현실이다. 대형마트 폐점은 단순히 한 점포의 문제가 아니라 고용·매출·소비 동선 전반에 영향을 미치는 구조기 때문이다.이 흐름을 용인시에 대입하면 기흥구와 수지구를 중심으로 상권 공백과 소비 유출, 고용 감소가 동시에 나타날 가능성을 배제하기 어렵다.대형마트를 둘러싼 논의는 이제 '있어야 하나 말아야 하나'의 문제가 아니라, 지역상권 안에서 어떤 역할을 맡길 것인가의 문제로 옮겨가고 있다.실제로 수원시 분석에 따르면 대형마트 폐점 시 주변 상권에서 연간 300억 원 안팎의 매출 감소가 발생하는 것으로 추산됐다.기흥구와 수지구를 비롯한 용인권 역시 대형마트 반경 안에 음식점, 학원, 병의원, 소매점이 밀집해 있다는 점에서 유사한 상황도 예상할 수 있다.그럼에도 일각에서는 여전히 대형마트가 지역상권에 주는 영향은 부정적인 부분이 많다는 점을 지적하고 있다.기흥구 동백동 한 대형마트 인근에서 자영업에 종사하는 한 시민은 "대형마트가 들어온 이후 주변 상권이 상당 부분 재정리됐다. 간신히 살아남는 것"이라며 "지역상권에 주는 낙수효과는 여전히 미흡하다. 마트와 상생은 여전히 골리앗과 다윗의 관계와 같다"고 말했다.