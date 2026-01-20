박완수 지사 "고속철도, 하동역 정차 빨리 추진되도록 노력"

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사는 20일 하동 반다비체육관에서 도민상생대화를 열고 하동청년타운을 방문했다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 "하동은 지리산·섬진강·남해가 어우러진 입지와 교통망을 바탕으로 영·호남을 잇는 남해안 중심 지역"이라며 "보건의료원 건립, 액화천연가스(LNG) 복합발전소, 기회발전특구 활성화 등을 통해 정주여건 개선과 경제 활성화의 선순환을 만들고 남해안 거점도시로 도약하도록 뒷받침하겠다"고 말했다.20일 하동 반다비체육관에서 열린 도민상생대화에서 박 도지사는 "지난해 산불과 수해로 피해를 입은 군민의 일상 회복을 위해 끝까지 책임지고 지원하겠다"고 밝혔다.도민상생대화에서는 하승철 하동군수를 비롯해 하동군민이 참석해 지역현안을 공유하고 여러 발전방안들이 다루어졌다. 박 도지사는 2022년에 이어 3년 반만에 하동에서, 올해 첫 도민상생대화를 열었다.경전선 고속철도(KTX) 하동역 정차와 관련해 박 지사는 "철도역은 처음부터 열차가 설 수 있는 시설로 조성될 수 있도록 요구할 필요가 있다"며 "하동역 정차도 빠른 시일 내 추진될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.의료 취약지역인 하동의 의료시설 확충 건의에 대해 박 지사는 "각별한 관심을 갖고 있다"며 "군민들의 안전과 가족 의료서비스에 대한 기대가 큰 만큼 의료시설뿐 아니라 의료인력 확보가 중요하다"고 강조했다. 이에 하승철 군수는 "의사 채용을 계약 중"이라며 "의료 지원책이 마련되면 필수 인력 확보에 큰 어려움은 없을 것"이라고 말했다.서부경남경제자유구역청 설립과 연계한 하동지구 전략산업 발굴 요청에 대해 박 지사는 "하동을 광양만권 경제자유구역에서 독립시켜 기능을 확대하는 방향을 검토하고 있다"며 "이차전지 등 전략산업을 포함해 하동 도약의 계기로 만들겠다"고 밝혔다.임도 건설과 덕천강 준설 요청에 대해, 박 지사는 "임도는 연도별 계획에 따라 추진하고 있으며, 위험지역부터 우선 시행해 위험 요소를 조속히 제거하겠다"고 설명했다.아울러 그는 "덕천강 바닥이 높아 범람 피해 우려가 큰 만큼 준설 필요성을 정부에 강하게 건의했다"며 "지난해 복구비에 준설비가 반영된 데 이어 추가로 필요한 구간은 예산 지원을 검토하겠다"고 밝혔다.하동군 핵심 과제로 추진 중인 진교면 해양관광지구 지정과 관련해 그는 "체류형 관광거점 조성을 통해 지역경제를 활성화할 수 있도록 하동군과 긴밀히 협력해 신규 관광지 지정을 추진하겠다"고 밝혔다.박 지사는 이날 오전 하동읍의 '하동 청년타운'을 방문해 입주 청년과 관계자들을 격려했다.