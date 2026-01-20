민주당 "6월 지방선거에서 부울경 통합 단체장 뽑자"

▲변성완 더불어민주당 부산시당 위원장, 김태선 울산시당 위원장, 허성무 경남도당 위원장과 민주당 관계자들이 20일 부산시의회를 찾아 "6월 지방선거에서 부울경 행정통합"을 완수하자고 제안하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기