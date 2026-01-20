서울 강서시민단체 "강서구의회, 폐쇄적 운영으로 시민 방청권 침해"

큰사진보기 ▲강서구의회 행정사무감사 실태조사 결과 발표 및 구의회의 시민사회 무시 행태 규탄 기자회견강서구의회 정문 앞에서 강서시민단체 회원들이 기자회견을 열고, 행정사무감사 실태조사 결과와 방청권침해·갑질·외유·채용비리 의혹 이후 시민사회 무시 행태를 규단하고 있다. ⓒ 권해솜 관련사진보기

큰사진보기 ▲행정사무감사 실태조사 결과보고서 전달장윤지 강서시민정치참여단 대표활동가가 강서구의회 사무국장에게 실태조사 결과보고서를 전달했다. ⓒ 강서시민사회연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 양성윤 시민기자의 개인 블로그와 브런치에도 실립니다.

서울 강서지역 시민단체들이 강서구의회의 폐쇄적인 의정 운영을 비판하며 시민 방청권의 실질적 보장을 촉구하고 나섰다.강서시민사회연대와 강서시민정치참여단은 20일 오전 10시, 서울 강서구의회 정문 앞에서 기자회견을 열고 '제316회 강서구의회 행정사무감사 시민사회 실태조사 결과'를 발표했다.단체들은 이날 기자회견에서 지난해 11월 18일부터 26일까지 진행된 행정사무감사 전반에 대한 모니터링 결과를 공유하고, 구의회의 방청권 제한 행태를 강하게 규탄했다.실태조사 결과를 발표한 장윤지 강서시민정치참여단 대표활동가는 "명확한 기준 없이 시민 방청에 대해 허용과 불허를 반복했다"며 "동일한 사안에 대해서도 설명 없이 판단이 번복되는 등 구의회의 자의적인 운영이 심각했다"고 지적했다.장 활동가는 특히 "개별 감사는 제한하면서 이미 공개되는 종합 질의 시간에만 방청을 허용한 것은 시민의 실질적인 알 권리를 침해한 것"이라며, 열악한 실태조사 환경과 필기 공간 부재 등 형식적인 공개 행태를 비판했다.이날 현장에서는 구의회 태도 변화를 촉구하는 목소리가 이어졌다. 임천수 강서시민사회연대 사무국장은 "지난해 하반기 제기된 강서구의원 갑질, 외유성 출장, 채용비리 의혹 이후 시민사회연대에서 이를 바꾸기 위해 많은 활동과 개선 요구를 하였음에도 의회 운영 방식은 전혀 개선되지 않았다"고 성토했다.실제 방청 과정에서 겪은 불합리한 사례도 폭로됐다. 김수림 청년보라 운영위원은 "감사 당일 입장 후 '왜 혼자 왔느냐'는 식의 이야기를 들었고, 함께 온 다른 주민은 5시간을 기다리고도 끝내 방청하지 못한 채 돌아가야 했다"고 증언했다.박복환 전국공무원노조 강서구 수석부지부장 역시 "구의회가 의원들을 위해 존재하는 것인지, 시민들을 위해 존재해야 되는 것인지 깊이 성찰하는 의회가 되기를 바란다"면서 "시민의 감시를 불편해하는 태도는 공적 권력을 위임받은 기관의 올바른 자세가 아니다"라고 지적했다.단체들은 기자회견문을 통해 ▲선택적 방청 허용 즉각 중단 ▲방청권의 권리 제도화 ▲투명한 의정 운영 등을 요구했다. 한정희 강서시민사회연대 공동대표는 "시민의 목소리를 외면하는 구의원은 반드시 시민의 평가와 민주적 심판 앞에 서게 될 것"이라고 경고했다.기자회견을 마친 이들은 행정사무감사 실태조사 결과보고서를 강서구의회 사무국장에게 전달했다. 단체는 해당 보고서를 강서구의원 전원에게 전자 우편과 문자로도 발송할 예정이며, 시민사회의 요구를 끝까지 관철하겠다는 의지를 밝혔다.한편 강서구의회는 지난해 12월 13일 발표한 국민권익위원회 '2025년 공공기관 종합청렴도 평가' 결과, 종합청렴도와 체감청렴도 모두 ' 2년 연속 5등급으로 미흡 기관'으로 평가되었다.