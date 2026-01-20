50년 만에 다시 배운 '콩나물', 학원 가방도 생겼답니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
(이전기사 : 퇴직 후 첫 입성, 쉰일곱의 두근두근 '도레미파솔'
에서 이어집니다.)
피아노학원에 가서 상담하고 첫 수업을 약속한 지난 며칠 동안 몇 번이나 생각이 바뀌었다.
"하나도 못하는데 어쩐다, 못 알아들어 망신 당하는 거 아닌가, 수업 한 번하고 그만두면 어쩌지, 딸이 웃을 텐데…"
큰소리 뻥뻥 치며 피아노 배우는 게 로망이라고 했는데… 전날 밤부터 '내일이 학원가는 날이네' 기다리면서도 내심 걱정도 되어 혼잣말만 했다. 상담하러 갔을 때 주문한 책이 도착할 때쯤 첫 수업을 하자고 했던 걸 떠올렸다. 은근히 '내 책, 내가 배울 피아노 책이 와있을 텐데' 하며 그 책이 보고 싶어 걱정하면서도 내심 빨리 수업에 가고 싶기도 했다.
드디어 첫 수업. 딸아이가 어릴 때부터 바이엘, 체르니 책을 담아 다니던 학원 가방, 그 가방이 나도 생겼다. 물론 재질이나 모양은 달랐다. 원장님이 학원 가방을 하나 주신다길래 "네? 학원 가방요? "하고 놀라니 "성인을 위한 에코 가방이에요" 하셨다.
드디어 첫 수업이 시작됐다. 그런데 피아노 앞에 앉으란다. 그것도 그랜드피아노. "선생님 저 진짜 도레미파솔라시도밖에 몰라요" 상담 때도 말했지만 또 한 번 놀라서 얘기했다. 웃으며 괜찮다고 앉으란다. 그렇게 생전 처음 피아노학원 문턱을 넘은 나는 세상에 피아노, 그것도 그랜드피아노 앞에 앉았다.
오른손, 왼손 손가락 번호, 오선, 음표. 50년 전 초등학교에서 보고 배운 콩나물을 다시 마주했다. 그렇게 50분을 열심히 설명을 듣고 피아노 건반에 손가락도 살포시 올려놓아 봤다. '바둑이 방울'과 '징글벨'까지 수업을 받았다.
피아노를 처음 배우는 유치원이나 초등학생들은 기초 이론과 바이엘 실기를 나눠서 수업하는데, 성인은 아이들보다 시간을 내기도, 연습하기도 어려워 짧은 시간에 최대의 효과를 보는 효율적인 수업 방식을 택한단다. 다음 주 같은 요일, 같은 시간에 두 번째 수업을 약속하고 집으로 돌아오는 길. 수업 갈 때와는 발걸음이 다르다. 가볍다.
딸이 카카오톡으로 오늘 뭘 배웠냐고 물어보길래, '바둑이 방울'을 보내줬다.
"악보를 볼 수 있음?"
"저기요, 저 오늘 수업하고 배웠거든요."
긴 직장 생활을 마치고 퇴직이라는 관문을 거친 나. 주어진 시간과 에너지를 어디에 어떻게 쓰느냐는 이제 나의 몫이다. 치열했던 35년의 직장 생활 뒤에 찾아온 이 소소한 일상이 아주 고맙다. 다음 주 두 번째 수업 전에, 잘 안 되었던 양손 같이 가기 '자장자장'을 연습하며 한 주를 기다려야겠다.