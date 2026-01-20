'작전명 수탉', 닭들을 구하라

지난해 12월 화성시민신문에 실렸던 제 글을 기억하실지도 모르겠습니다(관련기사 : 다모클레스의 검이 떨어진 날, 농장의 모든 것이 멈췄다
https://omn.kr/2gei4). 그때 저는 산안마을에서 조류독감으로 우리 닭들을 잃은 이야기를 했었죠. 한국 시골에 사는 이상한 스위스 농부가 다시 찾아왔습니다, 안녕하세요. 그 이후로 좋은 소식을 전할 수 있으면 좋겠지만, 그건 거짓말이 될 겁니다. 예를 들어 우리 삶이 다시 정상으로 돌아왔다거나, 새 병아리들을 다시 입식했다는 이야기 말이죠. 사실 이제 더 이상 "정상"이라는 건 없습니다. 아니, 오히려 닭과 계란 사업이 사라진 이 이상한 시기가 우리의 새로운 일상이 되어버렸다고 해야겠네요.
제 마음이 이제 회복되었고 제 삶이 다시 정상 궤도에 올랐다고 말한다면, 그것 역시 거짓말일 겁니다. 오히려 정반대죠. 우리 농장에 닥친 이 재앙은 제 삶을 완전히 뒤집어 놓았습니다. 하지만 이 글이 끝날 때까지 함께해 주세요. 이 모든 일에서 나쁜 것만 나온 건 아니라는 걸 보시게 될 테니까요.
처음에는 닭들과 일을 잃은 것이 제 세상을 완전히 뒤흔들어 놓았습니다. 저는 충격에 빠져서 우리 사랑스러운 닭들에게 일어난 끔찍한 현실을 받아들일 수가 없었습니다. 이 잡지에 그 이야기를 쓸 기회를 얻었고, 그래서 온 마음을 다해 글을 썼습니다. 그 후 제 글에 감동을 받았다는, 심지어 읽다가 울었다는 많은 분들의 피드백을 받았습니다. 그것은 정말 제 마음 깊은 곳을 움직였습니다. 사람들을 슬프게 하거나 울리려던 게 아니었지만, 사실 그건 일종의 승리였습니다. 그 말은 그들이 제 고통을 함께 나눠주었고, 우리 닭들을 향한 제 사랑을 느꼈고, 제가 겪은 상실을 이해했다는 뜻이니까요. "그냥 동물이잖아", 또는 "그렇게까지 나쁜 건 아니야"라는 말을 여러 번 들어야 했던 세상에서, 다른 사람들이 제 슬픔의 깊이를 이해해 주었습니다. 한국어를 완벽하게 하지 못하지만, 그래도 의미 있는 일을 할 수 있었고 그것에 정말 감사합니다.
그래서 다른 농장 직원들이 새 병아리를 받을 준비를 시작하고 농장 계사, 건물, 급이 시스템을 개조하고 업그레이드하기 위한 여러 프로젝트가 시작되었을 때, 저는 그들을 격려했지만, 마음속으로는 그들과 함께 앞으로 나아갈 수가 없었습니다. 사실 과거가 아직 해결되지 않았는데 어떻게 미래에 집중할 수 있겠습니까? 실제로 우리가 빠르게 회복하고 사업을 재개한다 해도, HPAI(고병원성 조류독감)에 다시 감염되어 닭들을 또다시 잃을 위험은 여전히 남아 있으니까요. "해야 할 일이 있고, 우리가 하지 않으면 아무도 우리를 대신해서 해주지 않을 거예요"라고 남편 이경묵, 시어머니 김현주와 함께 생각했습니다.
그래서 우리 셋은 "작전 수탉(Operation Rooster)"이라는 팀을 꾸렸습니다. 수탉이 무리를 위험으로부터 지킬 때의 용맹함과 사나움을 상징하는 이름입니다. 농부로서 우리의 생계와 농업의 미래를 지키는 것이 우리의 의무입니다. 우리는 현재의 질병 통제 시스템을 최대한 연구하고 공부하며, 그것을 파헤치면서 발견한 여러 문제점들을 공유하고자 합니다. 사실 할 말이 정말 많습니다!
앞선 글에서 설명했듯이, 산안마을에서는 최근 HPAI로 인해 모든 닭을 잃었습니다. 4만1883마리의 암탉, 수탉, 병아리 중 단 4마리만 감염된 것으로 확인되었지만, 예방법을 준수하기 위해 모두 죽어야 했습니다. 이 지역에서는 농장들이 하나씩 감염되었다는 소식이 들려왔고, 결국 우리도 불가피하게 바이러스 파도에 휩쓸리고 말았습니다.
매년 수백만 마리의 동물이 HPAI로 인해 또는 질병 확산 예방을 위해 죽임을 당합니다. 9월 초부터 2025년 12월 24일까지 이미 전국적으로 271만6790마리의 가금류가 살처분되었고, 화성시에서만 35만6007마리가 살처분되었습니다. 그리고 최악인 것은, 조류독감 시즌이 아직 끝나지도 않았다는 겁니다. 매일 농장들은 순식간에 모든 동물, 생산물, 일, 생계를 잃습니다. 그리고 여러분이 농부가 아니어서 직접적으로 피해를 입지 않더라도, 모든 사람이 간접적으로 영향을 받는다고 저는 믿습니다. 소비자로서, 시민으로서, 동물 애호가로서, 활동가로서, 우리 모두는 가깝든 멀든 이 재앙의 영향을 받고 있습니다.
하지만 그게 다가 아닙니다. 모든 것을 잃은 후에 농부들이 손실 회복을 위해 제대로 된 도움을 받는다고 생각하시겠지만, 사실은 그렇지 않습니다. 그리고 그게 문제입니다. 동물과 일과 미래 전망을 잃은 직후에도, 농부들은 보통 100% 보상을 받지 못합니다. 사실 대부분의 경우, 동물, 계란이나 사료 같은 생산물에 대한 재정 지원금은 실제 손실을 보상하기에 충분하지 않습니다. 그리고 이것은 고객과 거래처 상실 같은 다른 파생적 손실은 고려하지도 않은 것입니다.
실질적으로 농부들에게는 두 가지 선택지가 제시됩니다. 동물, 생산물 등의 표준 가격 기반 보상을 받아들이는 것인데, 이것은 실제 상황을 고려하지 않으며 총 손실의 실제 가치를 과소평가할 가능성이 높습니다. 많은 이들이 이 방법을 선택하는데, 서류 작업이 많이 필요하지 않기 때문입니다. 기본적으로 정부가 주기로 결정한 돈을 받으면 끝입니다. 하지만 자신의 구체적인 가치를 인정받고 싶은 사람들을 위한 또 다른 선택지도 있습니다. 농부들이 모든 비용과 영수증, 동물 구입 가격, 사료, 박스 등을 제공해야 하기 때문에, 이 방법은 더 많은 일과 시간이 필요합니다. 하지만 최종 보상금은 표준 방식보다 실제 손실 가치에 더 부합합니다.
명확히 말하자면, 농부들은 손실에 대한 정확하고 현실적인 보상을 받고 싶다면 서류 작업의 대부분을 직접 해야 한다는 얘기를 듣습니다. 그리고 최악인 것은, 사용할 수 있는 명확한 계산표 하나 없어서 절차가 복잡하고 불명확하다는 겁니다. 그래서 이 방법을 택하고 싶은 농부들조차도 절차의 어려움에 좌절하는 경우가 많습니다. 그 고난을 감수할 의향이 있다면, 어쩌면 공정한 보상을 받을 수 있을지도 모릅니다. 하지만 이 중 어느 것도 보장되지 않습니다. 그리고 이것은 추가 서류 작업을 꺼리며 농부들에게 표준 방식을 택하도록 부추기는 일부 공무원들의 태도는 언급하지도 않은 것입니다.
더 나쁜 것은, 농장이 HPAI에 감염되면 보상금이 바로 20% 감액된다는 겁니다. 마치 감염된 것에 대한 처벌처럼요. 자연재해에 대한 도움을 받는 대신, 농부들은 통제하기 어려운 바이러스에 대해 비난을 받습니다. 코로나바이러스 같은 다른 인플루엔자 바이러스처럼 이 바이러스가 공기를 통해 어느 정도 먼 거리까지 전파될 수 있다는 걸 알면, 이건 전혀 말이 되지 않습니다. 그리고 이것은 문제의 빙산의 일각일 뿐입니다. 실제로 농장이 감염되면, 공무원들은 질병 유입과 전혀 관련 없는 것들까지 포함해서 농장의 모든 것을 점검하고, 발견하는 모든 결함에 대해 보상률을 더 깎아냅니다.
그래서 결국 많은 농장들이 총 가치의 50% 미만(최소 보상률은 20%로 설정되어 있습니다)의 빈약한 보상을 받게 됩니다. 정부가 지급하기로 되어 있던 금액에서 크게 줄어든 금액을 받으면, 농장들이 어떻게 감염으로부터 회복할 수 있겠습니까? 현실적으로 많은 곳들이 파산으로 사업을 중단하거나 사업 계획을 축소해야 합니다. 결과적으로 농장 생산물에 의존하던 많은 제과점, 카페, 물류 센터 및 기타 소규모 가게들도 갑자기 어려운 상황에 처하게 되어, 사업을 중단하거나 빠르게 새로운 공급원을 찾아야 하는데, 물론 이것은 어려운 일입니다.
소비자로서도, 익숙하게 소비하던 제품이 갑자기 시장에서 사라지면 여러분도 영향을 받습니다. 갑자기 가격, 구입 가능성, 가치 면에서 안심할 수 있는 다른 브랜드, 다른 제품, 심지어 다른 가게를 찾아야 합니다. 왜냐하면 이것도 가치에 관한 것이기 때문입니다. 산안마을의 많은 고객들은 우리 제품이 사랑, 동물 복지, 돌봄, 존중으로 만들어진다는 것을 알기 때문에 우리 계란을 구입합니다.
그들은 자신들이 계란 자체뿐만 아니라 우리 닭들에게 먹이는 신선한 풀, 지붕 개구부와 큰 창문 그물을 통해 닭들을 따뜻하게 해주는 햇빛, 그들이 매일 호흡하는 신선한 공기, 우리 직원들이 사랑과 기쁨으로 제공하는 돌봄에 대해서도 돈을 지불한다는 것을 압니다. 그것은 계란 그 이상이며, 그들이 돈을 지불하는 것은 가치이고, 그들은 그것을 압니다. 그래서 우리 계란이 사라지면, 우리 고객들은 갑자기 다른 브랜드로 눈을 돌려야 하고, 분명히 산안마을에서처럼 닭들이 잘 돌봐지고 있는지 궁금해할 것입니다.
그러니까 동물, 제품 품질, 거래처, 고객을 아끼는 농장들이 갑자기 모든 것을 잃으면, 그들 모두가 그 손실의 영향을 받는 겁니다. 이것은 집단적인 문제이지, 고립된 문제가 아닙니다. 하지만 위계질서의 상급자들은 이것이 단지 농장 문제인 것처럼 느끼게 만듭니다. 그들은 우리에게 짊어져야 할 모든 책임을 주고, 공정한 지원을 제공하는 대신 관련 없는 결함에 대해 우리를 더 처벌합니다. 동물 전염병이라는 재앙에 맞서 함께 일하는 대신, 농업의 공동 적에 맞서 함께 협력하는 대신, 때로는 그들이 우리를 통제하고 꾸짖고 처벌할 말처럼 다루는 것처럼 느껴집니다. 마치 모든 것을 잃은 것만으로는 충분하지 않은 것처럼...
사실 농업 산업에서는 이런 종류의 하향식 압박이 잘 알려져 있습니다. 시스템의 최하위 계층에 있는 농부들은 대부분의 사람들이 무시하는 압박을 견뎌냅니다. 모든 규정을 따르라는 압박, 많은 기관, 조직, 연구소가 요구하는 모든 서류를 작성하라는 압박, 고객, 거래처, 상급자를 만족시키라는 압박, HPAI 같은 동물 질병 감염을 피하라는 압박, 기후 변화로 인한 점점 더 악화되는 기상 조건으로 인한 압박, 여기저기서 오는 압박들. 상급자들이 농부들을 비난하기는 너무 쉽습니다. 역사적으로 항상 그래왔죠. 어쨌든 이 농부들이 뭘 알겠어요, 그렇죠?
하지만 농부들은 그렇게 무지하지 않습니다. 우리는 누구보다도 우리 현장의 현실을 알고, 우리가 감당하는 일의 양을 알고, 압박을 알고, 서류 작업을 알고, 복잡한 시스템을 알고, 이 시스템이 망가졌고 변화가 필요한 때를 압니다. 그렇습니다, 현재의 질병 통제 시스템은 지속 불가능하고 불공정합니다. 우리는 바이러스 감염에 대한 두려움으로 수백만 마리의 건강한 동물들을 맹목적으로 희생시키는 것을 계속할 수 없습니다. 우리는 재정적으로나 정서적으로 적절한 지원 시스템이 부족해서 농부들이 파산하거나, 무너지거나, 심지어 자살 직전까지 가는 것을 계속 지켜볼 수 없습니다. 우리는 지금 가금류 농업에서 벌어지고 있는 부조리에 눈을 감을 수 없으며, 모든 사람의 눈을 크게 뜨고 변화의 긴급한 필요성을 볼 필요가 있습니다!
이 비극이 제가 항상 꿈꿔왔던 작가가 될 기회를 주었다는 것은 아이러니합니다. 사실 연필을 쥘 줄 알게 된 순간부터, 저는 끊임없이 이야기, 시, 일기를 썼고, 긴 학업 기간 동안 연구, 논문 등을 썼습니다. 그래서 마침내 제 연구와 글쓰기 능력을 산안마을 같은 곳의 동물들과 농부들을 위해 사용할 수 있게 된 것 같습니다. 그들의 목소리는 종종 들리지 않은 채로 남겨지니까요.
그래서 저는 이 프로젝트를 최대한 강하게 붙잡고 있습니다. 왜냐하면 제가 글을 쓰는 한, 동물들과 농부들을 대변하고 그들을 위한 정의를 주장할 수 있기 때문입니다. 그것이 제 마음속의 악몽을 지우지는 못하고, 가슴속의 불안을 없애지도 못하고, 말할 때 손과 목소리의 떨림을 멈추지도 못하고, 흘리는 눈물을 마르게 하지도 못하지만, 그것들을 의미 있게 만듭니다. 그것들에게 공통의 목표를 부여하기 때문에, 저는 그것을 꽉 붙잡고 있습니다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.