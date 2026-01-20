"주차장 막고 행사만"… 봉담 와우도서관 개관날 시민들 불만

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

봉담 와우도서관이 19일 공식 개관했으나, 개관 당일 주차장이 행사 관계자 전용으로 제한돼 시민들의 불편이 제기됐다.도서관 측은 이날 오후 3시에 예정된 개관식을 위해 주차장 45면 전체를 행사 차량, 자원봉사자 차량에 우선 배정했다. 이에 따라 일반 방문객들은 인근 효행초등학교 임시 주차장 이용을 안내받았다.주민 박 모씨는 19일 오전 도서관을 방문했다가 주차를 거부당한 뒤 "행사는 오후인데 오전부터 주차장 출입을 막는 것은 납득하기 어렵다"며 불만을 표했다. 또 다른 주민 배 모씨도 "공공 도서관 개관 행사임에도 시민이 임시주차장을 이용해야 하는지 의문"이라고 말했다.도서관 관계자는 "개관 행사와 자원봉사자 차량 등으로 주차 수요가 많을 것으로 예상돼 일반 시민은 효행초 주차장을 이용하도록 안내했다"고 설명했다. 이날 오전 도서관 홈페이지 팝업창과 공지사항을 통해 주차장 이용 제한 안내도 이뤄졌다.봉담 와우도서관은 봉담읍 와우로15번길 7에 위치하며, 1·2층에는 일반자료실과 어린이·유아자료실, 3층에는 봉담청소년문화의집이 들어서 있다. 개관식에는 정명근 화성특례시장, 배정수 화성특례시의회 의장, 지역 교육기관 및 도서관 관계자, 주민 등 150여 명이 참석했다.개관을 기념해 1월 한 달간 전시와 체험 등 다양한 특별 프로그램이 운영된다. 다음 달 6일까지 1층 도서관에서 '프란츠 카프카의 그림들, 어떤날은' 도서 원화 전시와 화성시민 창작물 전시가 열리며, 레터링 케이크 만들기, 인공지능(AI) 책 만들기, 가족 체험 프로그램 및 공연 등도 준비됐다.정명근 화성특례시장은 "봉담와우도서관은 청소년을 비롯한 다양한 세대가 지식을 배우고 소통할 수 있는 복합문화공간이 되도록 하겠다"고 밝혔다.봉담 와우도서관은 평일 오전 9시부터 오후 10시, 주말은 오후 6시까지 운영된다. 봉담청소년문화의집은 오전 9시부터 오후 9시, 주말은 오후 6시까지 문을 연다.