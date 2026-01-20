교통체계 개선한 '울산 태화강역'이 주목받는 이유

큰사진보기 ▲울산시는 1월 20일 태화강역에서 안효대 경제부시장을 비롯해 시·구의원, 주민 등이 참석한 가운데 ‘태화강역 2단계 교통체계 개선사업’ 준공식을 개최했다. 이번 사업은 내부도로를 정비하고 버스 승강장과 육교를 신설해 대중교통 이용객의 철도 접근성을 개선하고 환승 편의를 크게 향상시켰다. ⓒ 울산시 관련사진보기

태화강역의 옛 역명은 '울산역'이었다. 울산역은 유서 깊고 지리적으로 울산의 구심점이었지만 울산이 기존 경부선 경로를 비켜난 지리적 특성으로 2010년 11월 1일 개통된 KTX울산역은 외곽지역인 울주군 삼남면 지역에 개통됐다. 동시에 당초 울산역은 그때부터 태화강역이 됐다.하지만 근래 들어 태화강역에 동해선이 개통되고 KTX-이음이 증편됐다. 또 5~6년 뒤엔 '울산-양산-부산 광역철도', '동남권 순환광역철도', '울산 도시철도 1·2호선'이 순차적으로 개통될 예정이라 태화강역이 울산의 중심이 될 전망이다.특히 태화강역은 올해 하반기 공사를 시작하는 세계 최초의 수소 도시철도 '트램 1호선'의 종착역이 될 예정이라 더 주목받는다.이에 울산시가 2023년부터 태화강역을 도시철도 트램시대를 대비한 울산의 '도시교통 핵심 거점' 으로 육성하기 위한 선제적 교통 기반(인프라) 구축 사업을 추진해 오다 1월 20일 오후 3시, 태화강역에서 '태화강역 2단계 교통체계 개선사업' 준공식을 열었다.전액 시비로 총사업비 55억 원을 투입해 기존 산업로에서 양방향으로 진입하던 내부 도로를 길이 220m, 폭 30m 규모의 일방통행 체계로 정비하고 도로 운영 효율성과 교통 수용 능력을 높였다. 아울러 버스 승강장(플랫폼)과 육교를 신설해 대중교통 이용객의 철도 접근성을 개선하고 환승 편의를 크게 향상시켰다.울산시 관계자는 "공사는 지난 2024년 12월 착공했으며 시민들의 협조와 철저한 공정 관리 속에서 역사 운영 중단 없이 진행돼 약 1년 만인 이날 준공식을 갖게 됐다"고 설명했다.이어 "울산시는 이번 사업을 통해 향후 도입될 트램을 비롯해 버스·택시·승용차 등 다양한 교통수단 간 환승 체계를 한층 강화하고, 보다 쾌적하고 편리한 교통 환경을 조성할 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 덧붙였다.한편 이날 준공식에는 김두겸 울산시장을 비롯해 지역 국회의원과 시·구의원, 주민 등 100여 명이 참석했다.김두겸 울산시장은 "태화강역 2단계 교통체계 개선사업으로 시민과 방문객 모두가 보다 편리하게 이동할 수 있는 기반이 마련됐다"라며 "앞으로도 시민 중심의 지능형 교통 기반 구축에 최선을 다하겠다"라고 말했다.