"인공지능 시대에 인재 양성-교육은 이렇게"

큰사진보기 ▲20일 경상남도교육청 미래교육원에서 열린 인공지능(AI) 관련 교육정책 토론회. ⓒ 교육정책연구소 관련사진보기

경상남도교육청 미래교육원 교육정책연구소(소장 황금주)는 20일 미래교육원에서 교직원과 학부모들이 참석한 가운데 인공지능(AI) 관련한 경남교육정책 토론회를 열었다."인공지능 인재양성론의 의미 재구성과 교육의 본질"을 주제로 한 토론회로, 기술 중심의 인공지능 인재양성 담론을 넘어 인간 중심의 교육철학에 기반한 인공지능 교육의 방향을 논의하는 자리가 되었다.연구소는 "최근 국가 차원에서 AI를 핵심 전략 산업으로 육성하며 인재양성을 강조하고 있으나, 교육 현장에서는 단순한 기술 활용을 넘어 학생의 성장과 발달, 비판적 사고, 창의적 문제 해결 역량, 공동체적 가치를 어떻게 지켜낼 것인가에 대한 성찰이 요구되고 있다"라고 밝혔다.연구소는 "이번 토론을 인공지능 시대에 교육이 지향해야 할 본질과 정책적 대안을 함께 모색하고자 한다"라고 전했다.이혁규 청주교육대학교 교수는 "인공지능 인재론을 넘어선 교육과 인간 존재론"이란 발제를 통해 "AI가 인간의 능력을 빠르게 초월하는 시대에 인간만이 할 수 있는 것은 무엇인가?"라는 인간 존재에 대한 질문을 던지며 자존감, 공감, 민주주의 핵심 가치를 기를 수 있는 교육의 방향성을 제시하였다.양희돈 한국폴리텍대학 교수는 "AI 인재양성, 공교육은 어떻게 대응해야 하는가"라는 주제의 발표를 통해 AI가 제공하는 정보를 비판적으로 해석하면서 "윤리적인 영향을 생각해야 한다"라고 밝혔다.정재훈 진영고등학교 교장은 "AI 시대, 교육의 본질은?"이라는 제목의 발표를 통해 'AI활용 가이드라인' 수립과 교육과정 운영에 대한 정책 제안을 했다.정종희 양산중학교 수석교사는 "AI 기반 학습에서 협력적이고 질높은 배움을 어떻게 실현할 것인가?"라는 발제를 통해 "AI 디지털 활용이 비판적, 탐구적 사고력을 약화시키고 교사와 학생, 학생과 학생 간의 관계를 약화시킬 수 있다"라고 우려했다.정연홍 연구소 책임연구원은 "AI 인재론과 존재론 및 공동체 인식 토론"에서 교직원들의 AI 도입에 대한 입장과 관점에 대한 설문조사 결과를 발표했다.황금주 소장은 "이번 토론이 이재명 정부의 국정과제인 'AI 디지털 시대 미래인재양성' 과제를 인간 중심의 교육 철학을 중심으로 정책 방향성이 설정되었으며 교육 현장과 정책을 잇는 의미 있는 소통의 장이 되었다"고 밝혔다.