평택시, 경계선지능인 평생교육 성인까지 확대

큰사진보기 ▲지난 13일 평택시청 대회의실에서 '2026년 평택시 평생학습 사업설명회'가 열렸다. ⓒ 평택시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

경기 평택시가 경계선지능인(느린학습자)을 위한 평생교육 지원을 성인까지 확대하고, 지역사회 연계 기반을 강화한다.평택시는 지난 13일 평택시청 대회의실에서 '2026년 평택시 평생학습 사업설명회'를 열고, 내년도 평생학습 정책 방향과 주요 사업 계획을 공개했다. 이날 설명회에는 평생학습 기관 관계자와 학습동아리 회원, 강사, 일반 시민 등 170여 명이 참석했다.이날 공개된 사업설명회 자료에 따르면, 평택시는 올해 경계선지능인과 가족을 대상으로 한 평생교육 프로그램을 연속 운영한다. 기존 아동·청소년 중심 지원에서 나아가 성인 경계선지능인까지 지원 대상을 확대해, 생애주기 전반을 고려한 평생교육 체계를 마련한다는 방침이다.경계선지능인 평생교육 프로그램은 당사자 아동·청소년과 성인, 가족을 함께 지원하는 형태로 운영된다. 인지·정서·사회적 성장을 돕는 맞춤형 교육과 더불어, 부모 대상 프로그램과 전문가 연계 검사, 상담 등이 포함될 예정이다. 프로그램은 오는 3월부터 11월까지 진행된다.예산도 확대 편성됐다. 올해 평택시 경계선지능인 평생교육 예산은 총 4천5백만 원 규모로, 이 가운데 경기도 시·군비 매칭 사업으로 1,500만 원(도비 450만 원·시비 1천만 원)이 편성됐다. 여기에 평택시 자체 예산으로 별도 사업비 3천만원을 추가 확보해, 보다 안정적인 프로그램 운영과 지역 연계를 추진할 계획이다.평택시는 지난해 경계선지능 학생을 대상으로 '함께자람 성장학교'를 시범 운영하고, 부모교육을 실시했다. 시범사업에서는 지능검사와 1대1 상담을 거쳐 참여자를 선정한 뒤, 발달·인지 자극 프로그램, 뇌신경 발달 훈련 등을 진행했다. 당시 모집 정원의 3배가 넘는 신청이 몰리며 높은 수요가 확인됐다.지난 19일 <느린IN뉴스>와의 통화에서 평택시 평생학습과 담당자는 "지난해 시범사업을 운영하면서 경계선지능인 평생교육에 대한 실제 수요를 확인할 수 있었다"며 "올해는 지원 대상을 성인까지 넓히고, 보조사업자 공모를 통해 전문기관과 함께 프로그램을 운영할 계획"이라고 설명했다. 평택시는 권역별 운영도 검토 중이다.평택시는 오는 4일까지 경계선지능인 평생교육 운영사업을 수행할 보조사업자를 모집하고 있다.한편, 경계선지능인 지원을 둘러싼 지역 차원의 논의도 이어간다. 오는 21일 오전 10시 평택시의회 간담회장에서는 '평택시 경계선지능인(느린학습자)을 위한 지역사회의 역할'을 주제로 정책 토론회가 열린다. 해당 토론회에서는 평생교육과 복지, 부모 지원을 아우르는 지역사회 연계 모델과 지원 인프라 구축 방안이 논의될 예정이다.