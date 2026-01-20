대전·충남 교육감 후보 7인, '복수 교육감제' 한시 적용 촉구

큰사진보기 ▲대전·충남 교육감 출마예정자 7인은 20일 민주당 충남·대전 통합 및 충청지역 발전특별위원회에 '복수 교육감제'를 이번 선거에 한시적으로 적용해 달라는 내용을 담은 정책 제안서를 제출했다고 밝혔다. 사진은 지난 13일 이들이 대전시의회에서 기자회견을 통해 '복수 교육감제'를 촉구하는 장면. (사진 오른쪽 부터 김영진·성광진·이병도·이건표·조기한·진동규 출마 예정자). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전충남 교육감 출마예정자들이 대전충남 행정통합에 따른 통합교육감 선출은 차기 지방선거부터 적용하고, 올해 치러지는 교육감 선거는 대전과 충남에서 각각 선출해야 한다고 촉구하고 나섰다.김영진·성광진·오석진·이건표·조기한·진동규 등 6명의 대전교육감 출마예정자와 이병도 충남교육감 출마예정자는 20일, 민주당 충남·대전 통합 및 충청지역 발전특별위원회에 '복수 교육감제'를 이번 선거에 한시적으로 적용해 달라는 내용을 담은 정책 제안서를 제출했다고 밝혔다.이들 출마예정자들은 앞서 지난 13일 대전시의회에서 기자회견을 열고 대전·충남 행정통합 특별법에 '복수 교육감제'를 반영해 달라고 요구한 바 있다. 하지만 당시에는 이번 선거에만 한시적으로 적용할 것인지, 아니면 지속적으로 복수 교육감제를 유지할 것인지를 두고 명확한 합의가 이뤄지지 않았다.이후 지난 19일 박정현 더불어민주당 대전시당 위원장이 기자간담회에서 "교육감 선출은 통합교육감 선출이 원칙"이라고 밝히자, 교육감 출마예정자 7인은 이번 선거만큼은 예외적으로 복수 교육감제를 적용해야 한다며 다시 한번 공동 대응에 나선 것.이들이 제출한 제안서에서 출마예정자들은 "정부와 민주당이 추진 중인 대전·충남 행정통합은 수도권 일극 체제를 완화하고 충청권을 새로운 국가 성장축으로 도약시키기 위한 국가적 과제라는 점에서 그 취지와 방향에 전적으로 공감한다"고 밝혔다.그러면서 이들은 "하지만 행정통합의 속도와 방식이 교육 영역까지 그대로 적용될 경우, 교육 현장과 학부모의 우려가 행정통합 전체에 대한 신뢰 저하로 확산될 가능성이 있다"고 우려했다.특히 이들은 "교육은 행정과 달리 아이들의 하루와 교실의 안정, 학부모의 신뢰가 직결된 영역이며, 교육감 선거는 헌법이 보장한 교육자치의 핵심 제도로서 단 한 번의 혼란이 4년간 교육 현장 전반에 누적되는 구조"라고 강조했다.이어 이들은 최근 국회입법조사처가 "현시점에서 교육감 선출 방식 변경은 법적·행정적·시간적 측면에서 모두 무리수가 될 가능성이 높다"고 분석한 점을 제시했다.아울러 이들은 이번 제안의 핵심이 통합교육감제 자체를 반대하는 것이 아니라, 통합교육감을 성공시키기 위한 '단계적 접근'에 있음을 분명히 했다. 이들은 "이번 지방선거에서는 대전과 충남에서 각각 교육감을 선출하는 복수 교육감제를 유지하고, 통합 지자체 운영 성과가 축적된 이후 충분한 사회적 논의를 거쳐 차기 선거에서 통합교육감제를 도입하는 것이 가장 합리적인 해법"이라고 밝혔다.또한 특별법 부칙에 '교육감 선출에 관한 통합 특례는 차기 지방선거부터 적용한다'는 조항을 명시해 주라고 요청하며 "이는 통합교육감을 포기하자는 것이 아니라, 통합교육감을 제대로 준비하겠다는 책임 있는 입법 선택"이라고 강조했다.이들은 또 "행정은 즉각적인 통합 효과가 나타나지만, 교육은 정책 효과가 최소 3~5년 이후에 나타나며, 교원 인사와 학교 체계, 교육과정 전반에 단계적 조정이 필요한 영역"이라며 "행정은 즉시 통합이 합리적이고, 교육은 검증 이후 통합이 합리적이라는 점을 입법 과정에서 반드시 고려해야 한다"고 주장했다.끝으로 이들은 "이번 제안은 행정통합을 반대하기 위한 문서가 아니라, 오히려 행정통합의 성과를 지키고 교육통합을 실패하지 않기 위한 가장 현실적인 정책 제안"이라고 강조한 뒤 "이번에는 안정적으로, 차기에는 완성도 높게 추진하는 것이 대전·충남 교육과 행정통합 모두를 살리는 길"이라고 덧붙였다.