검찰개혁 압박 수위 높아… 조국혁신당·시민사회 "지금 결단해야"

큰사진보기 ▲국민주권전국회의지난해 3월 15일 국회의원회관 대회의실에서 창립대회를 개최한 국민주권전국회의 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲조국혁신당기자회견 하는 조국혁신당 국회의원들 ⓒ 조국혁신당 제공 관련사진보기

정부가 입법 예고한 공소청 및 중대범죄수사청 관련 법안을 두고 정치권과 시민사회가 강하게 반발하고 있다.시민사회 단체인 국민주권전국회의는 19일 발표한 입장문에서 "검찰개혁은 법 위에 군림해 온 정치검찰의 관행을 바로잡고, 국민주권을 실현하기 위한 시대적 과제"라며 정부안이 국민적 요구에 미치지 못한다고 비판했다.국민주권전국회의는 특히 정치적 목적의 수사가 국민의 선택을 왜곡하고 헌법상 국민주권 원리를 훼손해 왔다고 지적했다. 이 단체는 "이번 개혁은 대한민국의 주인이 누구인지를 다시 확인하는 과정"이라며 검찰권이 특정 정치세력이나 조직의 이익을 위해 행사되는 관행을 근절하는 계기가 돼야 한다고 강조했다.또한 검찰개혁 논의 과정에서 자문위원회 위원들이 집단 사퇴한 점을 언급하며, 개혁 논의가 국민보다 검찰 조직의 이해관계에 치우친 것이 아니냐는 의문을 강하게 제기했다. 이 단체는 중대범죄수사청 법안에 포함된 이원적 직제와 보완수사권 문제를 지적하며, 이러한 구조가 사실상 기존 검찰 체제를 유지하는 '명칭만 바꾼 재탕'이 될 수 있다고 경고했다. 과거 검찰청법 개정으로 수사 범위가 축소된 이후, 시행령 변경을 통해 상위법의 취지가 무력화된 사례를 언급하며 "작은 예외가 결국 개혁 전체를 흔드는 결과를 낳았다"고 지적했다.특히 이들은 "대한민국의 주인은 검찰이 아니라 주권자인 국민이다. 이재명정부는 국민주권 강화를 위해 국민주권위원회를 설치·운영하여 국민주권정부로서의 역할과 책임을 다해줄 것을 요청한다"고 강조했다.국민주권전국회의는 정부와 민주당을 향해 ▲ 검찰청 폐지 결정 취지 훼손 금지 ▲ 수사권과 기소권 분리 원칙 명확화 ▲ 검찰개혁의 신속한 완수 ▲ 국민주권위원회 설치 등 국민주권 강화 장치 마련을 요구하며, 이번 검찰개혁이 국민의 요구와 권리 보장에 부합해야 한다고 강조했다.이런 시민사회의 압박에 이어, 조국혁신당도 20일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 정부안의 전면 수정을 촉구했다. 조국혁신당 의원들은 "검찰 권력 구조를 근본적으로 바꾸지 않는 개편은 진정한 개혁이 될 수 없다"며 지금이 검찰개혁을 완성할 수 있는 마지막 시점이라고 밝혔다.조국혁신당은 특히 형사소송법에 남아 있는 검사의 수사권 규정을 우선적으로 정리해야 한다고 강조했다. 현행 형사소송법 제196조 등 일부 규정이 유지될 경우, 경찰과 검찰 간 수사·기소 권한 분리가 실효성을 갖기 어렵다고 지적했다. 또한 공소청법 부칙에 수사권 개입 가능성을 원천적으로 차단하고, 공소청과 지방공소청으로 조직을 단순화·재편해야 한다고 주장했다. 고등공소청 설치 조항을 삭제하고, 공소청의 장을 검찰총장이 아닌 공소청장이 맡도록 하는 등 구조적 개혁도 필요하다고 밝혔다.중대범죄수사청(중수청) 관련 우려도 반복됐다. 조국혁신당은 정부안에 포함된 9개 광범위 수사 범위가 결국 과거 '대검 중수부'의 부활로 이어질 수 있다고 경고하며, 부패·경제·방위사업·내란·외환 범죄 등 핵심 영역으로 엄격히 제한해야 한다고 강조했다. 또한 사실상 검사 역할을 수행하는 수사사법관과 전문수사관 이원화를 폐지하고, 모든 수사 공무원을 단일 체계로 통합해야 한다고 덧붙였다.조국혁신당은 이번 개혁 논의에서 검찰권 남용을 막기 위한 견제 장치도 제안했다. 중수청 3급 이상 공무원은 공수처 수사·기소 대상에 포함시켜 다층적 견제 구조를 확보하고, 경찰과 검찰 간 협력과 통제를 제도화하기 위한 별도의 입법도 추진하겠다고 밝혔다.정치권과 시민사회가 동시에 검찰개혁의 원칙과 방향을 촉구하면서, 논의의 책임은 다시 국회로 향하고 있다. 특히 민주당이 공청회를 진행하는 상황에서, 정부안의 부분 수정 수준을 넘어 근본적 재설계가 필요하다는 압박이 커지고 있다. 조국혁신당은 "검찰개혁은 특정 정당의 과제가 아닌 국민의 명령"이라며 "원칙에 입각한 결단이 내려진다면 끝까지 함께하겠다"고 강조했다.이번 국민주권전국회의와 조국혁신당 등 정치권의 공동 압박은 단순한 정치적 견제에 그치지 않는다. 과거 문재인 정부 시절 '검수완박법' 이후 검찰이 법 기술을 이용해 상위법 취지를 무력화한 사례, 윤석열 정부에서 정치적 수사 관행이 반복된 사례 등 역사적 경험을 반영해, 국민과 국회가 나서서 제도적 틀을 확실히 고정해야 한다는 요구가 담겨 있다.국회 내 논의가 어떤 결론을 내릴지는 아직 불투명하지만, 조국혁신당과 시민사회가 동시에 법안의 근본적 재검토와 신속한 입법 완수를 요구하고 있어, 민주당의 공청회와 향후 입법 과정에 영향력을 미칠 것으로 전망된다.