이재태 전남도의원, 31일 출판기념회... "나주시장 출마"

큰사진보기 ▲전라남도의회 이재태 의원(더불어민주당·나주3). ⓒ 전라남도의회 관련사진보기

AD

이재태 전라남도의원(더불어민주당·나주3)이 저서 '오직 시민만 봄' 출판기념회를 열고 나주시장 출마를 선언한다. 행사는 오는 31일 오후 3시 나주종합스포츠파크 다목적체육관에서 열린다.이 의원은 이번 행사는 법과 절차 뒤에 숨은 '관료 행정'을 시민 삶 중심의 '현장 행정'으로 바꾸는 '패러다임의 전면 교체'를 선언하는 자리가 될 것이라고 전했다.책 '오직 시민만 봄'은 나주 토박이인 이 의원이 현장에서 시민과 호흡하며 기록한 '시선의 기록'이다. 책 제목인 '봄'은 시민을 바라보는 '시선'과 나주의 새로운 '희망의 계절'이라는 중의적 의미를 담았다.이 의원은 "저서를 통해 거창한 구호보다는 현장에서 답을 찾는 실전 경험과 저의 의정 철학을 시민들께 보여드리고 싶었다"고 밝혔다.추천사를 쓴 신정훈(나주·화순) 국회의원은 "말보다 실천, 공약보다 삶에 가까운 정치의 과정을 담아낸 기록"이라고 평가했다.나주시장 선거는 민주당 윤병태 현 시장이 재선에 나서는 가운데, 이재태 도의원이 출마를 공식화했고 김덕수 전 국무총리실 정무기획비서관은 조국혁신당으로 당적을 옮겨 출마 채비에 들어가면서 대결 구도가 본격화되고 있다.