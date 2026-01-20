"공무국외출장 심사 민간위원에서 선출… 봐주기 차단 효과"

큰사진보기 ▲경기도의회 이기형 의원(더불어민주당, 김포4)이기형 의원이 대표 발의한 ‘경기도 공무국외출장 조례 일부개정조례안’에는 그간 규칙에만 위임됐던 공무국외출장 심사기준과 심사위원회 운영의 핵심 사항을 직접 규정했다. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

- '경기도 공무국외출장 조례 일부개정조례안'으로 바뀌는 부분은 무엇인가.

- 그간 공무국외출장 심사가 형식에 그친다는 지적이 많았다. 어떤 점이 보완됐나.

- 기본적으로 지방의회 국외출장 관행에 대한 신뢰가 부족한 현실이다. 앞으로도 개선해 나갔으면 하는 점이 있다면.

지난해 경기도 내 지방의회들이 국외 출장 관련 타당성을 검토하는 심사위원회를 구성해 놓고도 출장비 조작 의혹으로 수사 선상에 오르는 황당한 일이 벌어졌다.이에 경기도의회 이기형 의원(더불어민주당, 김포4)이 대표 발의한 '경기도 공무국외출장 조례 일부개정조례안'이 지난달 18일 제387회 경기도의회 정례회 본회의에서 최종 통과됐다. 개정안은 규칙에만 위임됐던 공무국외출장 심사기준과 심사위원회 운영의 핵심 사항을 조례에 직접 규정했다.개정안은 공무국외출장 심사기준을 '위원회의 심사대상' 조항에 명확히 반영하고, 심사위원회 운영에 관한 주요 사항을 조례로 상향 규정해 보다 책임 있고 공정한 심사체계를 구축하도록 했다.먼저 ▲ 출장의 필요성 ▲ 방문기관의 타당성 ▲ 출장자의 적합성 ▲ 출장경비의 적정성 등 구체적인 심사 기준을 조례에 명문화했다. 또 심사위원회의 의결 요건을 강화하며, 위원장·부위원장을 민간위원 중에서 선출하도록 해 행정 편의 중심의 운영 구조를 바로잡는다는 계획이다.이기형 의원은 사후관리와 공개성 강화 방안에 대해 "출장 결과가 실제 정책·행정 개선으로 어떻게 이어졌는지, 도민에게 어떤 성과로 돌아왔는지, 동일·유사 출장의 반복은 없는지까지 점검할 필요가 있다"고 말했다. 19일 이 의원과 서면 인터뷰를 통해 자세한 이야기를 들어봤다."이번 개정의 핵심은 심사위원회 독립성과 중립성 확보를 위해 위원장과 부위원장을 공무원이 아닌 민간위원 중에서 호선하도록 규정했고, 공무국외출장 심사의 '기준'과 '운영 원칙'을 규칙이 아닌 조례에 직접 명시했다는 점이다.이번 개정을 통해 ▲ 출장의 필요성 ▲ 방문기관의 타당성 ▲ 출장자의 적합성 ▲ 출장경비의 적정성 등 구체적인 심사 기준을 조례에 명문화했고, 심사위원회의 의결 요건을 강화했다. 또 위원장·부위원장을 민간위원 중에서 선출하도록 해 행정 편의 중심의 운영 구조를 바로잡았다.""가장 중요한 보완점은 '봐주기 심사'가 구조적으로 불가능 하도록 만든 것이다. 먼저, 위원장과 부위원장을 민간위원 중에서 선출하도록 했다. 공무원 중심으로 운영하면 회의 소집이나 일정 조율은 상대적으로 빠를 수 있지만, 그만큼 행정 편의 위주의 운영으로 흐를 가능성도 컸다.반면 민간 위원이 위원장과 부위원장을 맡게 되면, 회의 소집 단계부터 사전 공지, 안건 설명, 자료 공유 등 절차 전반을 충분히 준비해야 하고, 그 과정 자체가 공개성과 책임성을 전제로 작동하게 된다.즉, 빨리 처리하는 심사가 아니라 처음부터 충분히 알리고, 이해시키고, 납득시키는 심사 구조로 바뀌는 것이다. 이는 심사를 받는 입장뿐만 아니라 도민의 눈높이에서도 왜 이 출장에 세금이 쓰이는지 설명 가능한 구조를 만드는 중요한 장치다.""도민 분들의 실망과 우려를 무겁게 받아들이고 있다. 관행이 제도를 앞서다 보니 신뢰가 충분히 쌓이지 못했고, 그 결과 '외유성 출장'이라는 표현까지 등장하게 되었다고 생각한다.공무국외출장이 말 그대로 공적인 임무로 인식되기 위한 핵심, 국외출장에 대한 도민의 신뢰를 회복하기 위한 핵심은 단순하다. 출장의 필요성, 출장경비의 적정성, 방문국과 방문기관의 타당성 등에 대한 심사가 도민의 눈높이에 맞아야 한다.앞으로는 출장 결과가 실제 정책·행정 개선으로 어떻게 이어졌는지, 보고서가 형식에 그치지 않고 도민에게 어떤 성과로 돌아왔는지, 동일·유사 출장의 반복은 없는지까지 사후관리와 공개성 강화 등을 제도적으로 점검할 필요가 있다고 본다."