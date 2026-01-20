시민·사회단체 대표자 "접경지역 적대행위, 한미연합훈련 중단" 촉구

큰사진보기 ▲20일 서울 프레스센터에서 열린 적대 종식 평화협력 촉구 국회, 종교,시민사회 시국회의에서 참석자들이 ‘한미연합군사연습 중단’ 등을 촉구하는 손 피켓을 들고 있다. 2026.1.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

360여 시민·사회단체 대표자들이 20일 접경지역에서의 적대 행위와 한미 연합군사훈련 중단을 촉구했다.시민·사회단체 대표자들은 이날 오전 서울 중구 프레스센터 국제회의장에서 '적대 종식·평화 협력 촉구 국회, 종교, 시민사회 시국회의'(시국회의)를 개최하고 "접경지역에서의 적대 행위와 한미 연합군사연습의 중단으로 남북관계 개선과 평화의 길을 열자"고 촉구했다.이들은 "새해 벽두부터 불거진 대북 무인기 침투 문제는 군사분계선에서의 적대 행위를 제대로 통제, 중지해야 한다는 절박함을 환기해 줬다"고 지적했다. 그러면서 "이재명 정부는 윤석열 정권의 전쟁정책을 청산하고 한반도의 평화를 이끌어내야 한다"고 강조했다.이들은 ▲남북 접경지역에서의 적대행동 중지 ▲오는 3월 실시 예정인 한미연합군사연습 중단 ▲대북 적대정책이 아닌 체제 존중, 관계정상화 원칙 아래 적극적인 정책 전환 등을 정부에 촉구했다.시국회의는 시국선언문에서 "9·19 군사합의의 선제적 복원 취지를 살려 공중·해상·육상 완충지대를 재설정하고 완충지대 내 사격훈련과 무인기 비행 등 군사분계선 침범 행위를 통제, 중지해야 한다"고 주장했다.아울러 제재·압박 중심의 대북정책을 내려놓고 체제 존중과 관계 정상화 원칙 아래 정책 전환에 나서라고 주문했다.시국선언문에는 이인영 더불어민주당 의원, 김준형 조국혁신당 의원 등 국회의원 13명과 민족화해협력범국민협의회, 한국진보연대 등 개인 218명과 단체 357곳이 연명했다.