"조선인은 야만인" 일본인 교장에 맞서 동맹 휴학한 학생들

[청주중학교 연혁]

1924.5.5 : 청주고등보통학교로 개교(5년제)

1928.4.1. : 청주공립고등보통학교로 교명 변경

1929.3.6. : 제1회 졸업식

1938.4.1. : 청주공립중학교로 교명 변경 (4년제)

1939.4.1. : 청주제일공립중학교로 교명 변경(6년제)

1943.4.1. : 4년제 중학교로 학제 개편

1946.5.17. : 청주공립중학교로 교명 변경(6년제)

1950.6.22. : 청주중학교로 교명변경 (중/고분리 : 3년제)

1960.9.13. : 청주고등학교 신축교사로 이교

1996.11.3. : 항일학생의거 기념비 중건

[청주고등학교 연혁]

1924.5.5 : 청주고등보통학교로 개교(5년제, 청주농업학교 건물 사용)

1925.4.1. : 신축교사 준공이전

1928.4.1. : 청주공립고등보통학교로 교명 변경

1929.3.6. : 제1회 졸업식

1938.4.1. : 청주공립중학교로 교명 변경 (4년제)

1939.4.1. : 청주제일공립중학교로 교명 변경(6년제)

1943.4.1. : 4년제 중학교로 학제 개편

1946.5.17. : 청주공립중학교로 교명 변경(6년제)

1950.6.22. : 청주중학교와 분리, 청주고등학교 개교

1960.9.30. : 청주시 사창동 140번지 원형 교사로 이전

1974.8.28. : 청주시 복대동 869번지 현 교사로 이전

2025.2.6. : 제98회 졸업식(누적 졸업생 : 3만5448명)

2025.3.4. : 제101회 입학식

충북 청주중학교와 청주고등학교는 한 뿌리에서 출발했다. 1924년 5월 5일 개교한 청주공립고등보통학교를 모태로 출발했다.1938년 청주공립중학교, 1939년 청주제일공립중학교로 교명이 변경됐다.이 기간 학제는 4년제와 6년제 과정으로 변경됐다. 개교 당시에는 5년제로 운영됐다.이후 1950년이 돼서야 청주중학교와 청주고등학교로 분리됐다.당시 공립보통학교는 현재 초등학교 과정으로 이해하면 된다. 공립고등보통학교는 현재 중‧고등학교 과정에 해당한다.청주공립고등보통학교는 현재 청주농업고등학교(당시 청주공립농업학교)와 더불어 충북지역 학생독립운동의 양대 축을 이룬다.이들 두 학교는 1926년 진행된 6‧10만세운동과 1929년 11월 3일 촉발된 광주학생운동의 중심 학교로 활동하며 많은 희생자를 배출했다.1927년 12월 5일 청주공립고등보통학교 학생들은 분연히 떨쳐 일어난다.발단은 일본인 교장과 교사의 조선민족에 대한 멸시발언이었다.당시 청주공립고등보통학교 학생들의 동맹휴학(맹휴) 투쟁을 보도한 <동아일보>와 <중외일보> 기사에 따르면 일본인 교장은 "조선인은 야만성이 있다"거나 "조선민족은 야만인"이라는 민족멸시 발언을 했다.또 잡지에 조선민족을 멸시하는 내용이 담긴 글을 기고했다.이런 민족멸시 발언은 한 두차례에 걸쳐나온 것이 아니라, 그해 봄부터 지속된 것으로 보인다.일본인 교장과 교사의 민족멸시 발언이 계속되면서 학생들의 가슴에는 분노가 차곡차곡 쌓였다.맹휴투쟁의 깃발은 2학년 학생이 먼저 들었다.그해 12월 5일 2학년생 전부가 일본인 교장의 교체를 요구하며 수업거부에 돌입했다.7일에는 3학년생 전부가 가담했다. 9일에는 1학년 학생까지 맹휴투쟁에 가담했다.이들은 수업을 거부하는 대신 무심천에 있는 다리 앞에 모여, 대책을 논의하며 맹휴투쟁을 이어나갔다.맹휴투쟁에 나선 학생들은 총 4가지 요구사항을 제시했다. 주 내용은 민족멸시 발언을 한 일본인 교장과 교사를 교체하라는 것이었다.12월 5일 시작한 맹휴 투쟁이 언제까지 지속됐는지는 정확하지 않다. 다만 당시 <동아일보>기사에 따르면 12월 20일 맹휴투쟁이 마무리됐다.이를 감안하면 12월 5일부터 19일까지 최장 2주간 진행됐을 가능성을 배제하기 어렵다.청주공립고등보통학교 학생들의 맹휴투쟁에 대해 일제는 가혹하게 탄압했다.일제와 학교 측은 1927년 12월 20일 맹휴투쟁에 참여한 학생들에게 퇴학과 무기정학, 유기정학과 근신 등 참가자 전원을 징계했다.청주고등보통학교 학생 7명이 퇴학, 3명은 무기정학 처분을 받았다.학생 56명에 대해 유기정학 처분을 내렸고, 나머지 2~3학년생 전부 무기근신 처분이라는 악독한 처분을 내렸다.희생자 중 퇴학처분을 받은 3학년 정진섭(鄭鎭燮, 1910~?) 과 엄재록 (嚴在祿, 1908~1973) 선생에 대해 국가는 2023년 대통령표창을 추서했다.청주고등보통학교 맹휴사태에 대해 일제와 학교가 가혹한 처분을 하자 신간회청주지회가 항의에 나섰다.<중외일보> 보도에 따르면, 신간회 청주지회는 그해 12월 23일 제1회 정기대회를 열었다.이들은 이 자리에서 다섯가지 결의사항을 결정하고, 일제당국에 항의문을 전달했다.신간회 청주지회는 ▲ 모욕적 발언을 한 일본인 교장은 조선 교육계를 떠날 것 ▲ 학생들에 대한 불법적 처분을 취소할 것 ▲ 조선인 교원을 다수 채용할 것 ▲ 사직한 조선인 교사를 복직시킬 것 ▲ 일본인 교사가 잡지에 기고한 글을 취소하고 조선 교육계를 떠날 것 등을 요구했다.