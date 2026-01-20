'표절' 천호성 전북교육감 출마자, "사죄한다"...노병섭 "사퇴해야"

오는 6월 전북교육감 선거를 앞두고 민주진보교육감 후보 단일화 절차에 참여 의사를 밝힌 천호성 전주교대 교수가 자신에게 제기된 '상습 표절' 의혹에 대해 "사과드린다"라고 공개 사과했다. 역시 민주진보교육감 후보 단일화 절차에 참여 의사를 밝힌 노병섭 전국교육자치혁신연대 상임대표는 "후보 철회를 실행해야 한다"라고 천 교수를 압박했다.
20일 오전, 천 교수는 전북교육청에서 연 기자회견에서 "최근 여러 언론에서 제기해 온 언론사 기고 칼럼의 무단 인용에 대해, 다시 한번 마음속 깊이 고개 숙여 사과를 드린다"라면서 "40여 년 동안 수백 편의 기고문을 써왔다. 대부분의 칼럼은 인용이나 출처를 밝히지 않고 써온 것 같다"라고 자기 잘못을 시인했다.
이어 천 교수는 "제가 인용한 글의 초기 생성자인 원저자, 통계청 등 관련기관, 그리고 전북도민 앞에 머리 숙여 사죄를 드린다"라면서 "지금까지 써왔던 기고문에 대해, 확인한 후 삭제, 또는 수정하겠다. 이번 일을 뼈에 새기는 심정으로 반성과 성찰을 해나갈 것"이라고 말했다.
하지만, 이날 천 교수는 '아동·청소년 버스비 무상화' 공약을 내놓는 등 사퇴 의사가 없음을 분명히 했다.
이에 대해 천 교수와 함께 민주진보교육감 후보 단일화 절차에 참여 의사를 밝힌 노병섭 상임대표는 "표절의혹이 반복적으로 제기된 것은 교육 수장의 도덕적 신뢰와 자격에 관한 문제"라면서 "천호성 후보는 개인의 명예를 넘어 전북교육과 민주진보 진영 전체를 위한 결단을 내려, 후보 철회를 진지하게 고민하고 실행해 주길 촉구한다"라고 밝혔다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 13일 자 기사 "'<오마이뉴스> 기사 뭉텅이 표절' 전북교육감 출마 천호성 교수 '사죄드린다'
"(https://omn.kr/2goji)에서 "<오마이뉴스> 시민기자가 쓴 기사를 자신의 이름으로 쓴 기고문에 뭉텅이 표절한 천호성 교수가 '인용 출처를 달지 못하고 글을 쓴 것에 대해 사죄드린다'라고 말했다"라면서 "이에 대해 피해 시민기자는 '천 교수가 저의 기사를 8단락에 걸쳐 표절한 것을 확인하니 무척 당황스럽다. 이유 여하를 막론하고 용납될 수 없는 행위'라고 말했다"라고 보도한 바 있다.
이 보도 뒤 전북 지역 언론들은 '천 교수가 자신 명의의 칼럼에서 10여 편 이상의 표절 행위를 벌였다'라고 보도했다.