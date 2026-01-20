이 대통령 "대통령 지적했는데 장관에게도 똑같은 태도, 제재해야"

"장관님들 업무보고 받는 걸 몇 군데 봤는데 아주 잘하시는 것 같다. 그런데 제가 지적한 후에도 여전히 그러고 있는 데가 있던데요? 어디라고 말은 안 하겠지만 그거 좀 엄히 훈계해야 한다."
이재명 대통령이 20일 주재한 국무회의에서 현재 각 부처에서 진행 중인 산하 공공기관 업무보고를 거론하면서 한 말이다. 사실상 지난 14일 업무보고 때 김윤덕 국토교통부 장관에게 '태도 문제'를 지적 받은 이학재 인천국제공항공사 사장을 겨냥한 발언으로 보인다.
이 사장은 당시 인천공항 주차대행 서비스 운영방식 변경에 대한 국토부의 특정감사에 "세계 최고 수준 공항전문가들이 여러 토의를 통해 만든 정책"이라며 빠르게 감사를 끝내달라고 한 바 있다.
이에 김 장관은 "자신의 의견을 가질 수 있지만 기본적인 태도가 문제"라며 "최고의 전문가들이 준비해온 걸 앞세우기 보다는 국민의 눈높이에서, 성의껏 준비했지만 다른 사람은 어떤 의견을 갖고 있는지 귀담아 듣는 태도가 우선인 게 좋겠다"고 지적했다.
참고로 이 사장은 작년 12월 업무보고 때 이른바 '책갈피 달러' 등 불법 외화 반출 대응 문제에 제대로 답하지 못해 이 대통령의 질책을 받은 바 있다. 특히 이 사장이 업무보고 후 페이스북 등에 억울함을 토로하며 대통령의 질책을 '사퇴 압박'으로 해석하고 오히려 이번 일로 외화 밀반출 수법이 널리 알려졌다고 반박했던 것도 대통령의 날선 비판을 받았다.
당시 이 대통령은 "자리가 주는 온갖 명예와 혜택을 다 누리면서도 책임을 다하지 않겠다는 태도는 천하의 도둑놈 심보"라고 지적했다(관련기사 : '페북 변명' 이학재 직격한 이 대통령 "뒤에서 딴 얘기 해" https://omn.kr/2gexz
).
"다음 업무보고 땐 제대로 하고 있나 체크해서 문책할 것"
이 대통령은 이날 국무회의에서 "6개월 후 쯤 업무보고를 다시 받기로 했는데 관련해서 각 부·처·청이 다 들었으면 한다. 각 산하기관·유관기관도 마찬가지"라며 "그땐 이번처럼 (업무를) 스크린(점검)하는 정도가 아니고 제대로 하고 있나 체크해서 문책할 것"이라고 했다.
구체적으론 "기존에 있는 문제를 계속 방치한다든지, 지적된 문제들을 시정하지 않고 그냥 유지한다든지, 개선할 수 있는데도 않고 있다든지, 좋은 제안이 있는데도 묵살한다든지 등 이런 부분을 집중적으로 챙겨보도록 하겠다"고 말했다.
또한 "이번에는 순서를 바꿔서 각 부·처·청이 (산하 공공기관 업무보고를) 먼저 받고 그 다음에 제가 업무보고를 받는 것으로 하겠다"라며 "그동안 지적사항이나 (그에 대한) 시정을 어떻게 했는지 정리하고 어떤 성과를 냈는지, 현재 주요현안이 무엇인지 일목요연하게, 뻔한 것은 좀 빼고 보고 받으시고 그렇게 보고하도록 준비해주시라"고 당부했다.
이 대통령은 그러면서 현재 각 부처에서 진행 중인 산하 공공기관 업무보고 때 일부 기관장의 보고 태도에 문제가 있다고 지적했다.
이 대통령은 "분명히 대통령이 지적했는데 장관이 다시 보고받을 때 똑같은 태도를 보이고 있던데 이런 데는 할 수 있는 제재를 하도록 하시라"며 "공공기관들이 정부(부처)보다 예산 지출, 집행 예산이 더 많다는 것 아니냐. 그런 곳이 좀 빠릿빠릿하게 정신 차리고 해야 하지 않나"라고 말했다.
'대통령실 불법 인사 개입' 주장한 이학재 "차라리 나를 해임하라"
한편, 이학재 사장은 이날 국회에서 기자회견을 열어 "인천국제공항공사에 대한 대통령실의 불법 인사 개입이 도를 넘었다"며 현재 진행 중인 국토부의 인천공항 주차대행 서비스 운영방식 변경 관련 특정감사를 '표적감사'라고 주장했다.
대통령의 질책을 받았던 '불법 외화 밀반출 대응' 논란 이후 강훈식 대통령 비서실장이 뜬금없이 인천공항 주차대행 서비스 운영방식 변경을 문제 삼고 감사 지시를 내렸다는 취지였다(관련기사 : 강훈식 비서실장 "인천공항 주차대행 운영방식 변경, 다시 점검" https://omn.kr/2gguq
).
그는 특히 "승진·보직이동 등 인사권 행사를 '신임 기관장 취임 이후'로 미루라는 대통령실의 불법적인 압박이 이어졌다"며 "불법 부당한 지시로 실무자들을 괴롭히지 말고, 차라리 사장인 저를 해임하길 바란다"고 밝혔다.
이 사장은 "지역 정가 안팎에서 조만간 사장직을 사퇴하고 인천시장 선거에 출마할 수 있다는 관측이 나온다"는 지적에는 "제가 정치인 출신이고 선거가 다가오니까 그런 말을 많이 하는데 제가 인천국제공항공사 사장으로 있는 한, 거기에 대한 견해를 밝히는 것 자체가 도리에 맞지 않다고 생각한다"며 "그것과 (저에 대한) 퇴진압박과는 전혀 무관하다"고 답했다.