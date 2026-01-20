며느리와 시어머니의 애틋한 마음, 눈물이 흘렀다

수녀가 되고 싶었다. 봉사하는 삶을 살며 영혼이 아름다운 사람으로 살고 싶었다. 가톨릭 신자가 아닌 부모님을 설득할 자신이 없어서 결혼을 준비했다. - p.4

남편을 만나 열애에 빠졌고, 부부 사이가 좋았기에 배우자와 사랑하며 살아가는 일상이 얼마나 행복한 줄 안다. 그런데 어머님은 그걸 누리지 못하고 사신 것이다. 그래서 어머님께 심한 시집살이를 했음에도 마음 한구석에 늘 짠한 마음이 있었다. 시어머님이 아닌, 한 여자의 일생으로 바라보면 어머님께 무심할 수가 없었다. - p.18

천직이라 여기고 살았던 직업이었지만, 나는 거기에서 달리기를 멈추었다. 자주 아픈 몸이 싫었고, 잦은 병가 때마다 느끼는 죄의식이 싫었다. 아픈 내 몸과 마음을 좀 쉬어주고 싶었다. 어찌 보면 온전히 나만을 위한 최초의 선택이었다. -p. 114

교대 4학년 때 교생실습을 나갔다. 50대 초반의 엄마 같은 선생님은 아이들에게도 우리 실습생들에게도 다정다감한 분이셨다. 선생님께서 수업을 하시면서 가장 많이 쓰시던 말이 "백 점이야, 백 점!"이었다. 태도가 좋아도, 발표를 잘 해도 늘 그 말이 춤추듯이 교실을 날아다녔다. -p. 172

남편을 만난 후 미움과 절망과 분노가 무엇인지 알았다. 건강함이 얼마나 감사한지 알았다. 오만함이란 얼마나 어리석은 것인지도 알았다. 누가 누군가를 아낌없이 사랑한다는 게 불가능하다는 걸 알았다. 그리고 진실하게 미안하다는 말이 얼마나 큰 치유의 힘이 있는지 알았고, 자기의 인격을 높이는 그 어려운 것을 거뜬히 하신 어머님을 내가 얼마나 사랑하고 존경하는지 알았다. -p. 214

책 <사람을 사랑하는 일>(2025년 12월 출간)을 읽는 동안 여러 번 멈춰 서서 나의 삶을 돌아보게 되었다. 누군가를 사랑한다는 이유로 얼마나 많은 것을 참아왔는지, 그리고 나 자신에게는 얼마나 인색했는지 생각하게 했다. 이 책의 프롤로그에는 영혼의 자서전 같은 고백이 담겨 있다.서두의 이 글만 읽었는데도 이미 작가의 삶이 눈 앞에 펼쳐지는 듯했다. 책장을 빨리 넘겨보고 싶어졌다.작가의 시어머님은 온 가족을 먹여 살리느라 힘든 생활을 해왔다. 작가가 결혼한 뒤 남편의 요청으로 시어머님을 모시게 되었다. 결혼하고 얼마 지나지 않아 형님이 왜 그리도 어머님을 두려워했는지 알게 되었다. 거친 말투와 비수처럼 꽂히는 악담에 작가는 점점 시들어갔다. 어머님의 기막힌 삶이 가여워 봉사의 장으로 여기자 스스로 다짐했지만, 결혼 후 몇 년이 되지 않아 우울증 약을 먹기 시작했다.이 부분을 읽으며 눈시울이 붉어졌다. 동시대를 살아온 사람, 비슷한 처지에 있었던 사람이라면 누구나 공감할 수 있는 대목이다. 나의 시어머님 또한 일찍 사별하고 삼형제를 홀로 키우신 분이다. 그 시간을 버텨내며 살아왔을 어머님을 시어머니가 아닌 한 여자로 보고 싶었다. 효부는 아니었을지라도 마음만은 다하고 싶었다. 측은지심이 내 마음을 움직였다. 아마 이 책의 저자 역시 그런 마음으로 어머님을 대했을 것이다.작가는 천직이라 여겼던 교사라는 직업을 40대 초반에 내려놓는다. 건강 문제로 이른 퇴직이었지만, 학교에서 만난 아이들에게서 사랑을 배우고 에너지를 얻었다고 말한다. 작가는 그 시간을 축복이라 부른다. 아이들과의 이야기 속에서 진정한 돌봄이 무엇인지, 아이들 눈높이에서 사랑을 건네는 방법이 무엇인지를 다시금 알게 되었다. 이 책을 읽다 보면 작가의 마음이 얼마나 진실한지, 얼마나 꾸밈이 없는지를 자연스럽게 느끼게 된다.교사가 된 작가는 그 말을 아이들에게 자주 사용하였다고 한다. 아마 그 말이 꽤 좋았던 모양이다. 어머님께 안부 전화를 드리며 "어머니는 백 점이에요. 백 점!"이라고 말했을 때 버릇없는 표현이 아닐지 잠시 망설였지만, 그것이 작가가 전할 수 있는 최고의 감사 표현이었다고 한다.'칭찬은 고래도 춤추게 한다'는 말이 있다. 어른이든 아이든 '백점'이라는 칭찬을 받고 싫어할 사람이 어디 있을까. 훈육이라는 이름으로 아이들 기를 꺾기보다 작은 칭찬 하나가 아이들에게 무한한 꿈을 심어줄 수 있음을 이 작가는 말한다.작가가 의사의 권유로 17년 만에 분가를 선택했을 때, 죄책감과 불편한 마음이 컸을 것이다. 그런 작가에게 시어머님은 진심으로 미안하다고 말한다. 그 사과가 있었기에 사랑에 대해, 사람에 대한 이해가 있었을 것이다. 퇴직한 며느리가 처음으로 맞은 스승의 날에 꽃바구니를 사다 준 사람 또한 시어머님이었다. 그 부분을 읽으니 감동의 눈물이 흘러내렸다.이 책을 읽으며 '사람을 사랑하는 일은 결국 나를 사랑하는 데서 시작된다'는 사실을 다시금 깨닫게 된다. 자신을 사랑하지 않는 사람이 어떻게 타인을 이해하고 사랑할 수 있을까. 나를 향한 사랑과 상대방을 위한 사랑은 어느 하나도 덜 중요하지 않다. 이 책은 더 애쓰라고 말하지 않는다. 억지로 버티며 사랑하라고도 하지 않는다. 대신 지금 할 수 있는 만큼, 자연스럽게 사랑해도 괜찮다고 말해준다. 이미 충분히 애써온 사람들에게 건네는 조용한 위로다.