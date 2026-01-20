"청년 주거 혁명 완수하겠다"... 양기대 경기지사 출마 공식화

큰사진보기 ▲양기대 전 국회의원 경기도지사 출마 기자회견20일 오전 경기도의회 브리핑룸에서 양기대 전 국회의원이 경기도지사 출마를 공식 선언을 하고 있다. ⓒ 경기뉴스미디어 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 경기뉴스미디어에도 실립니다.

양기대 전 국회의원이 경기도지사 출마를 공식 선언하고 청년·신혼부부를 위한 공공임대주택 30만 호 공급 공약을 발표했다.양 전 의원은 20일 오전 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "주거 문제로 고통받는 청년의 삶을 정치가 책임져야 한다"며 "경기도가 '착한 집주인' 역할을 통해 청년·신혼부부 주거 안정을 실현하겠다"고 밝혔다.그는 "경기도에는 약 370만 명의 청년이 거주하지만 높은 집값과 전월세 부담으로 결혼·출산과 직장 이동까지 포기하는 구조적 위기에 놓여 있다"며 "이는 개인 문제가 아닌 시장 실패로, 공공의 적극적 개입이 필요하다"고 강조했다.공약의 핵심은 공공임대주택 30만 호 단계적 공급이다. 1단계로 10만 호를 우선 공급해 GH와 LH가 협력해 도내 31개 시·군에 7만 호를 조기 착공하고, 도심 유휴 부지 활용 등을 통해 추가 물량을 확보한다.특히 차량기지 상부를 활용한 청년·신혼부부 공공임대주택 2만 호 공급 방안도 제시했다. 인공지반 위에 주택과 공원을 조성해 토지비와 관리비를 낮추는 모델로, 수원·광교·고양·파주·화성·오산 등지를 후보지로 검토한다.2단계로는 중장기적으로 20만 호를 추가 공급한다. 수원 군공항 이전 부지를 주거·일자리가 결합된 복합 거점으로 개발하고, 역세권과 3기 신도시를 중심으로 계획적 택지 개발을 추진해 주거 안정과 집값 안정을 동시에 도모하겠다는 구상이다.양 전 의원은 "정부의 수도권 주택 공급 정책과 긴밀히 연계해 청년·신혼부부 주거 혁명을 완수하겠다"며 "주거를 삶의 기본권으로 보장하는 경기도를 만들겠다"고 밝혔다.