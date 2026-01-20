"나라에 지도자가 없다"는 <조선> 김대중 칼럼, 그 이유가 참 황당

큰사진보기 ▲2026년 1월 20일 자 <조선일보>에 실린 김대중 칼럼 '나라에 지도자가 없다' ⓒ 조선일보 PDF 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년 6월 4일 자 <조선일보>에 실린 김대중 칼럼 '左·右 두 날개'로의 복귀' ⓒ 조선일보 PDF 관련사진보기

"윤석열의 등장이 갖는 또 다른 의미는 정상적이고 보편적인 가정 환경과 전문 교육을 바탕으로 한 엘리트들이 리더로 부상(浮上)한 일이다. (중략) 윤 대통령은 대학교수 집안에서 태어났다. 70년 건국 역사에서 처음으로 서울대를 제대로 나온 대통령이 됐다(YS가 있다지만 그것은 6·25전쟁 혼란 중의 상황). 이것은 우리나라의 지도자상(像)을 정상화하는 의미가 있다."

"우리는 비천하고 열악한 환경에서 최고에 이르는 것을 두고 '개천에서 용(龍) 난다'고 한다. 과거에는 통했다. 이제는 아니다. 이제 용은 개천을 뚫고 솟아나는 것이 아니고 시스템에 따라 교육받아야 한다. 자기만 잘나고 똑똑하면 되는 것도 아니다. 주변이 모두 똑똑한 환경에서 같이 자라야 부정(不正)을 배격하고 공정을 배운다. 이제 대한민국도 그런 시스템을 가질 자격이 있다."

20일 <조선일보> 지면에 올라온 김대중 전 주필의 칼럼은 제목부터 도발적이다. '나라에 지도자가 없다'라는 제목의 글에서 김 전 주필은 한국은 지도자 훈련이 존재하지 않는 국가라고 목소리를 높였다.김 전 주필은 "87년 체제 이후의 대통령 중 김영삼·김대중 전 대통령을 제외하면 감옥에 가거나 자살하거나 사법 리스크에 걸려있다"며 그 이유로 "궁극적으로는 지도자의 결격 등 인성(人性)의 문제였다. 즉 지도자의 자질이 부족했고 지도자 훈련이 여의치 않았던 탓"이라고 진단했다.그는 "세계 선진국을 보면 지도자는 태어나는 것이 아니라 길러진다"며 영국과 미국, 일본에서 지도자 양성소 역할을 하는 고등교육기관으로 옥스퍼드 대학, 아이비리그 8대학, 동경대 등 각국의 소위 명문대를 나열한다. 이어 "우리에게는 그런 것이 없다. 그런 지도자 양성 학교도 없고 그런 전통도 없다. 따라서 그런 지도자도 배출하지 못했다"고 단언했다.그러면서 "우리는 '개천에서 용(龍) 난다'는 말을 좋아한다. 어려운 역경을 딛고서 마침내 높은 위치로 나아가는 것은 좋은 일이다. 하지만 개천에서 곧바로 용이 날 수는 없고 또 그래서도 안 된다"며 "개천의 미꾸라지가 곧바로 바다의 용이 되는 일을 우리는 지난 30여 년간 겪었다. 그런데 우리는 아직도 그것을 답습하며 싸우고 있다"고 지적했다.역대 대통령들의 과오가 그들 개인 인성의 문제이고 이는 지도자 양성 학교가 없었기 때문이라는 식의 김 전 주필의 주장에 갸우뚱하게 된다. 대통령이 저지른 불법은 곧 사회 내 부조리와 직결될 수밖에 없다. 이는 구조적이고 복합적인 해결책을 필요로 하지, 인성의 문제라고 갈음할 것이 아니다.한국은 지도자를 배출해온 명문대학의 전통이 없어 지도자의 자질이 부족하다는 식의 분석도 어처구니가 없다. 당장 예시로 든 미국과 일본의 사례만 보아도 레이건, 바이든, 트럼프 대통령은 아이비리그 대학을 나오지 않았고 이시바 시게루 전 총리와 다카이치 사나에 총리 또한 마찬가지다. 김 전 주필이 찬양한 그 전통은 침소봉대에 가깝다.김 전 주필의 말대로면 한국 최고 대학이라는 서울대학교를 졸업한 윤석열씨야말로 인성을 겸비한 진정한 지도자가 되어야 마땅했을 테다. 실제로 김 전 주필은 지난 2022년 6월, 윤씨의 취임 직후 <조선일보>에 다음과 같은 글을 남겼다.김 전 주필의 주장대로 서울대를 제대로 졸업한 최초의 대통령이었던 윤씨는 현재 내란우두머리 혐의로 옥중 신세다. 이쯤 되면 본인의 주장을 굽힐 법도 하건만 김 전 주필은 반성은커녕 요지부동인 모양새다.한편 김 전 주필은 "우리는 여전히 걸출한 지도자에 목마른 시대를 살고 있다"고 이재명 대통령과 윤석열씨를 비판하면서 "대한민국이란 존재의 가치가 이 정도밖에 되지 않는가라는 생각에 이르면 어디 쥐구멍에라도 기어들어 가고 싶은 심정"이라고 한탄했다.이어 야당 내 알력 다툼 또한 힐난하며 "이 모두가 이 나라에 진정한 리더십이 없어서"라고 보았다. 그는 "건국 이래 최대의 발전을 누렸던 한국은 불행히도 하향 곡선 쪽에 진입하고 있다"며 "이런 시기이기에 나라를 이끌어갈 혜안의 지도자가 절실하다"고 재차 자질 있는 지도자의 출현을 고대했다.하지만 21세기 민주주의 시대에 그런 영웅은 등장하지 않는다. 설령 민주주의를 혐오했었던 그리스의 철학자 플라톤이 상상한 철인이 지도자가 되더라도 민주공화국에서는 그의 뜻대로 할 수 있는 건 철저히 제한되어 있다. 한 명의 위대한 영웅이 국가를 이끄는 게 아닌 사회구성원 전체가 주권자로서 국가의 향방을 논의하고 결정하는 게 민주주의의 절대 원칙 중 하나이기 때문이다.앞서 인용한 2022년 칼럼에서 김 전 주필은 이렇게도 말했다.김 전 주필에게 묻고 싶다. 서울대 나온 대통령을 가졌던 대한민국의 모습이 과연 적절했는지, 그것이 당신이 말한 '시스템'의 결과가 맞는지 말이다. 더불어 한 가지 조언을 남기고 싶다. 서울대를 나오지 않더라도, 개천에서 벗어나지 않더라도 옳고 그름의 시시비비를 알고, 나와 다른 이들을 차별하거나 배척하지 않고, 이성과 지성을 기준으로 삼되 감정은 잃지 않도록 자라난 아이들이 이 나라의 정치인을 선택할 때 비로소 훌륭한 지도자라 칭해도 가히 남부끄럽지 않을 대통령이 탄생하는 것이라고 말이다.차마 엘리트주의라고 부르기도 민망한 김 전 주필의 사고방식으로는 역사에 길이 남을 걸출한 지도자는 제아무리 꿈꿔도 나올 수 없지 않을까?