AI교육 전문가들 "AI는 '학생 친구' 아냐...정부 '속도전' 위험"

큰사진보기 ▲세종교육청, 충남교육청, 전국교직원노동조합, 대한교육법학회 등 20여 개 기관과 단체가 지난 14일 공주대에서 연 ‘대한민국 교육의 미래를 만드는 사회적 대화’에서 AI교육 전문가인 주정흔 서울교육정책연구소 선임연구위원이 발표하고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

교육청과 교육단체가 연 '사회적 대화'에서 인공지능(AI)에 대해 "친구 또는 튜터(지도교사)로 의인화해서는 안 된다"라면서 "속도전 위주의 AI교육 도입은 정답이 될 수 없다"라는 지적이 나왔다.세종교육청, 충남교육청, 전국교직원노동조합(전교조), 대한교육법학회 등 20여 개 기관과 단체가 지난 14일 공주대에서 연 '대한민국 교육의 미래를 만드는 사회적 대화'에서 AI교육 전문가인 주정흔 서울교육정책연구소 선임연구위원은 정부의 AI교육정책에 대해 "빠른 추격과 속도전을 표방하는 정부의 교육정책이 인공지능의 위험만큼이나 우려스럽다"라고 밝혔다. "AI교육이 가능성과 위험이 동시에 존재한다면 교육은 위험성을 제거하고 지혜롭게 사용할 윤리도 갖춰야 한다"라면서다.이 '사회적 대화'는 전교조에서 연 제22회 참교육실천대회와 함께 진행됐다.이날 주 선임연구위원은 "유네스코가 2023년 '교육 및 연구를 위한 생성형 AI 가이드라인'에서 AI 가능 나이를 '최소 13세'로 설정할 것을 촉구한 것은 아이들이 AI의 답변을 비판 없이 수용할 위험이 크기 때문"이라면서 "이 보고서에서는 AI를 의인화하는 것에 대해 강력하게 경고했다. AI를 개인 튜터 또는 친구라고 부르는 것은 AI가 인간과 같은 공감 능력을 갖추고 있다는 착각을 불러일으키고, AI활용의 책임감을 약화시키고 정서적 의존을 강화한다"라고 우려했다.윤석열 정부 시절 교육부는 AI교과서를 놓고 'AI튜터'로 홍보했고, 현재도 많은 사교육업체에서 AI교육도구를 홍보하면서 "AI는 내 친구"라는 식의 표현을 쓰고 있다.주 선임연구위원은 "인공지능의 가장 큰 위협은 '인지의 외주화'와 이에 따른 '인지적 채무'(뇌의 능력 퇴화 상태)의 증가로 아이들이 비판적 분석, 공감, 반성적 사고를 담당하는 뇌의 회로를 형성할 기회를 잃게 되는 문제"라면서 "다양한 사람들이 참여하는 거버넌스를 통한 사회적 숙의가 필요하다. AI는 공감, 협력, 문화적 다양성에 대한 이해 도구로 활용되어야 한다"라고 강조했다.이날 AI교육을 직접 해 온 송근상 충남 서천초 교사도 "현재 교육부의 AI교육정책은 과거 SW 교육처럼 준비 없는 전면 도입으로 실패의 위험을 안고 있다"라면서 "교육과정 도입은 속도가 아닌, 무엇을 가르칠지에 대한 사회적 숙의와 절차적 정당성을 통해 이루어져야 한다"라고 지적했다.송 교사는 "AI튜터는 교사의 대체자가 아닌 교사의 전문성을 전제로 할 때만 의미 있는 파트너가 될 수 있다"라면서 "무분별한 정답 제공보다는 사고를 유도하는 설계가 중요하며, 교사의 데이터 주권 보호가 선결되어야 한다"라고 짚었다. 그러면서 송 교사는 "AI는 학습과정을 생략한 표절 도구로 전락할 위험도 있다. AI를 영감의 도구로 한정하는 명확한 평가방식 마련이 필수적"이라고도 했다.이에 따라 송 교사는 "속도전 위주의 AI교육 도입은 정답이 될 수 없다"라면서 "지금 필요한 것은 기기 보급이 아닌, 허용 범위와 책임 소재를 논의하는 진지한 숙의의 시간"이라고 제안했다.