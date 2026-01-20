서울까지 가서 단식 장동혁 찾은 박형준... "정의로운 투쟁"

큰사진보기 ▲더불어민주당에 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 닷새째 단식 농성 중인 국민의힘 장동혁 대표가 19일 국회 로텐더홀 단식 농성장을 찾은 박형준 부산시장과 얘기를 나누고 있다. 2026.1.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

장동혁 국민의힘 당대표의 '쌍특검법(통일교·공천헌금)' 단식이 20일로 엿새째를 맞이한 가운데, 하루 전 지지 방문에 나선 박형준 부산시장이 "정의로운 투쟁"이라고 평가했다. 앞서 박 시장은 장 대표가 여론에 밀려 12.3 비상계엄에 대해 사과하고 쇄신안을 내놓자 이를 "결단"이라고 환영한 바 있다.박 시장은 19일 오후 국회 로텐더홀을 방문 단식 5일 차인 장 대표를 만나 "지방선거용 특검은 제멋대로 하고, 다수가 요구하는 특검은 받아들이지 않는 무도함을 국민들이 알게 하는 좋은 계기가 될 것"이라고 말했다.다시 한번 "정의로운 투쟁"을 거론한 그는 "국민들이 함께, 부산 시민들도 다 성원을 하고 있다"라며 격려했고, 이를 들은 장 대표도 "부산시민의 마음을 모아온 만큼 제가 힘내겠다"라고 응답했다.박 시장이 이날 장 대표를 찾은 건 지지층인 집토끼를 붙잡고 당의 결속을 강조하는 차원으로 풀이된다. 방문 직후 기자들과 만난 박 시장은 장 대표와 나눈 이야기를 재차 꺼냈다. 그는 "쌍특검에 대해서 나 몰라라 하는 이게 정치의 왜곡된 현실이고, (단식은) 이걸 바로 잡기 위한 투쟁"이라고 지지를 보냈다.특히 한동훈 전 대표 '당게시판 논란' 징계로 분열된 국민의힘이 하나로 뭉치게 될 계기가 될 것으로 전망했다. 그는 쇄신안 이후 새 당명 공모에 들어간 점도 의식한 듯 "더 이상 국민을 걱정시키지 않는 새로운 모습을 보이는 데 단식 투쟁이 큰 역할을 할 것"이라고 기대를 덧붙였다.여론조사 가상대결에서 더불어민주당 주자와 격차가 벌어지자 박 시장은 최근 지지층 결집에 사활을 거는 모양새다. 16일 범여권이 2차 종합 특검법(윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안) 안건을 국회 본회의에 상정하자 페이스북에 "이제는 신공안 통치를 하려는 거냐"라며 공개적으로 반발했다.'지방선거용 특검' 발언도 이때 나왔다. 박 시장은 (1차 특검과) 사실상 똑같은 특검을, 그것도 마구잡이로 범위를 확대해서 하겠다고 한다. 내란몰이로 신공안정국을 조성해 지방선거에 악용하려는 의도가 명백하다"라고 주장했다.이어 17일 고 장제원 전 의원이 주도했던 부산미래혁신포럼 신년회에선 종합판 발언을 던졌다. 그는 "신공안 통치로 새로운 연성 독재의 길로 가는 그런 과정이 있다고 생각한다"라며 정부여당과 또렷이 각을 세웠다. 지난 8일에는 그는 당내 소장파들이 "내부 인테리어 수준"이라며 평가절하한 장 대표의 사과·쇄신안에 대해서도 "옳은 방향", "연대와 통합의 기반을 확대할 것"이라고 적극적인 환영 의사를 보였다.