AI시대, 교장·교육장 임용 방식은 왜 달라져야 하나

큰사진보기 ▲안민석 경기미래교육자치포럼 공동대표(교육학박사) ⓒ 안민석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 안민석 경기미래교육자치포럼 공동대표(교육학박사)는 UC버클리 방문학자(교육학)로 미국 캘리포니아에 체류하며 미국과 유럽의 대학ㆍ초중등 교육을 연구하고 있다. 교사, 교수 출신으로 국회의원 5선을 거친 교육통으로 의정활동 대부분을 교육위원회에서 활동하며 학교현장을 1,000여 차례 방문한 교육전문가이다.

교육 개혁의 골든 타임을 놓친 우리 교육을 제대로 회생시키기 위해서는 무엇보다 인사시스템을 선진형으로 혁신해야 한다. 교육은 상품을 찍어내는 것이 아니라 사람의 성장을 목표로 하기에 인사가 가장 핵심이다. 그중에서도 교장과 교육장 인사가 가장 중요하다.'좋은 교장이 좋은 학교를 만들고, 좋은 교사가 좋은 교실을 만든다.' 나는 지금까지 1000개 이상의 국내외 학교를 방문했는데, 좋은 학교를 만든 핵심 요소 한 가지를 꼽으라면 주저하지 않고 좋은 학군이나 시설보다 좋은 교장이라고 말할 것이다. 교장이 무사안일하고 제 역할을 충실히 해내지 못하는 학교에서는 학생들의 인성과 학업 어느 것도 제대로 이루어지지 않는 모습을 현장에서 허다히 보아왔다. 세계에서 가장 우수한 우리 교사들의 역량과 열정을 이끌어내는 것은 교장의 리더십이다. 좋은 학교는 학생, 교사, 학부모 모두가 행복하다.훌륭한 교장이 많은 학교를 만들어야 한다. 그러기 위해서는 유능하고 열정 있는 교사가 교장이 되도록 하는 인사 혁신이 필요하다. 교장이 되는 것 자체가 목표가 되고, 교장이 된 이후에는 좋은 교육보다 보신주의와 은퇴 후 삶이 우선이 되는 교장 시대는 이제 마감해야 한다. 훌륭한 교장이 한 학교에서 4년의 임기를 채운다면 학교는 분명 달라질 것이다. 그러나 현실에서는 임기 4년을 채우지 않고 학교를 떠나는 교장도 적지 않다. 이런 상황에서 학교가 구성원들의 신뢰를 얻기란 쉽지 않다.40대 교장 시대를 경기교육에서 시도해볼 만하다. 고정관념을 깨면 불가능한 일은 아니다. 교실이 붕괴되고 교육이 무너졌다는 현장의 목소리는 더 이상 과장이 아니다. 학생과 교사가 행복하고 죽은 교육을 살릴 수 있다면 이제는 무엇이든 용기를 가지고 도전해야 한다. 교육 경력 15년 이상인 40대 교사는 충분한 교육 경험과 함께 현장을 움직일 수 있는 에너지를 갖춘 세대다. 선진국에서는 비교적 젊은 교장이 무전기를 손에 들고 하루 종일 학교 현장을 뛰어다니며 학교를 운영하는 사례도 있다. 우리에겐 여전히 교장실에서 난초를 가꾸거나 화단을 꾸미는 교장의 모습이 익숙하다.교장의 리더십과 열정으로 세계에서 가장 우수한 교사들의 사기를 높이고, 교사들의 열정과 능력을 살려준다면 죽은 교육은 다시 살아날 수 있다. 문제는 교육계와 구성원들의 사회적 합의다. 교육 개혁의 사회적 합의를 도출해 실천할 한국의 '에르키 아호'가 필요한 시점이다.마침 최교진 교육부장관은 "모범적으로 학교를 운영하는 자격증 없는 교장 선생님들이 계신다"며 "내부형 교장공모제 50% 제한 규정을 풀 때가 됐다. 최대한 빨리 논의해 교육부가 풀어야 한다"고 밝힌 바 있다. 현장 전문가의 문제의식이라는 점에서 주목할 만하다. 교육이론은 많지만, 현실을 바꾸는 힘은 결국 실천에서 나온다. 현재 인사 제도에서도 능력 있는 자치형 교장을 배출하기 위한 중요한 방안 중 하나는 내부형 교장공모제의 확대다.내부형 교장공모제 확대를 위해서는 교육공무원 임용령 제12조의 6(공모 교장의 자격기준 등)을 개정해 내부형 교장공모제를 적용할 수 있는 학교 비율 제한을 완화하거나 폐지하는 방안을 검토할 필요가 있다. 이는 법률 개정이 아닌 대통령령 개정만으로도 시행이 가능한 사안이라는 점에서 정책 추진의 현실성도 높다. 정부가 속도감 있게 논의하고 추진하길 기대한다.아울러 경기도교육청은 내부형 교장공모제 확대와 함께, 현재 25개 교육지원청 교육장에게 교육감의 권한을 단계적으로 위임하는 방안을 검토할 수 있다. 이를 통해 교육감을 포함해 여러 교육 책임 주체가 지역 단위에서 경기교육을 책임지는 구조를 모색할 수 있다. 이를 위해 교육장은 AI와 미래교육에 대한 전문성, 지역 교육생태계에 대한 이해와 분석 역량을 갖출 필요가 있다. 또한 지자체, 대학, 기업, 시민단체 등과 협력해 교육 사업을 기획하고 실행하는 '벽깨기' 역량이 요구된다.이러한 역할을 수행하기 위해 교육감은 교육장에게 교육지원청을 자율적이고 책임 있게 운영할 수 있는 권한을 부여하는 제도적 장치를 마련할 필요가 있다. 교육장은 중간 평가를 전제로 일정한 임기를 보장받고, 유능하고 열정적인 교장을 추천·지원함으로써 교장이 학교를 안정적으로 운영할 수 있도록 뒷받침해야 한다. 교육장 임용 역시 객관성과 공정성을 담보한 교육장공모제 도입을 검토할 수 있다. 교사, 학부모, 시민사회가 참여하는 심사 구조는 교육자치의 취지에도 부합한다.국민주권 시대에 걸맞게 교육자치가 실질적으로 작동해야 한다. 한국의 교육 개혁은 이미 골든 타임을 지났다. 더 이상 우리 아이들을 미래 교육의 문맹으로 방치할 수는 없다. 30년 넘게 유지돼 온 낡은 교육 인사 구조를 이제는 바꿔야 한다. 지금은 AI시대를 선도할 미래 교육을 자율적으로 운영할 수 있는 자치형 교장과 교육장이 절실한 시점이다. 누가 고양이 목에 방울을 달 것인가. 지금까지 공염불에 그친 교육 개혁을 이재명 정부가 책임 있게 완수하길 기대한다.