창원시의회 20~26일 임시회, 자유발언 12명으로 확대

창원시의회는 20일부터 26일까지 제149회 창원시의회 임시회를 연다. 창원시의회는 회의 규칙을 개정해 5분자유발언을 기존 8명에서 12명 이내로 늘리기도 했다. 이번 임시회에서는 더불어민주당 진형익 의원이 대표발의한 '보호관찰 관리체계 개선 촉구 건의안'도 다룰 예정이다.