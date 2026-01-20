메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

26.01.20 09:33최종 업데이트 26.01.20 09:37

창원시의회 20~26일 임시회, 자유발언 12명으로 확대

원고료로 응원하기
창원시의회는 20일부터 26일까지 제149회 창원시의회 임시회를 연다. 창원시의회는 회의 규칙을 개정해 5분자유발언을 기존 8명에서 12명 이내로 늘리기도 했다.

이번 임시회에서는 더불어민주당 진형익 의원이 대표발의한 '보호관찰 관리체계 개선 촉구 건의안'도 다룰 예정이다.

#의회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사최호림 산청군의원, 출판기념회 마련 31일


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기