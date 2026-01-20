사회부산경남한줄뉴스 26.01.20 09:34ㅣ최종 업데이트 26.01.20 09:34 최호림 산청군의원, 출판기념회 마련 31일 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 최호림 산청군의원이 책 <멈춘 산청을 움직이다>를 펴내고 오는 31일 오후 1시 한국선비문화연구원에서 출판기념회를 연다. 최 의원은 "2025년 산청은 산불과 호우로 큰 위기를 겪었다"라며 "반복되는 재난 앞에서 이제는 멈춰 선 산청이 아니라 다시 움직이는 산청이 되어야 한다. 위기를 넘어 군민의 생명과 삶을 지키고 현장에서 답을 찾는 힘찬 변화의 산청을 만들기 위하 고민과 결단을 책에 담았다"라고 밝혔다. 큰사진보기 ▲최호림 산청군의원, 출판기념회 마련. ⓒ 최호림 관련사진보기 #산청 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경남도, 18개 시군 봄철 산불 대비태세 강화 갤러리 오마이포토 336일 고공농성 마무리... 고진수 세종호텔 지부장 "끝까지 함께 싸우겠다" 1/15 이전 다음 이전 다음 강호동 농협중앙회장, 공금 낭비 의혹에 대국민 사과 영장실질심사 출석한 전광훈, 지지자 향해 '엄지척' 한동훈 "제명은 또 다른 계엄...이번에도 막겠다" 참여연대·민변 "윤석열·내란범들에게 중형 선고하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.