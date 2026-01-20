메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

26.01.20 09:34최종 업데이트 26.01.20 09:34

최호림 산청군의원, 출판기념회 마련 31일

원고료로 응원하기
최호림 산청군의원이 책 <멈춘 산청을 움직이다>를 펴내고 오는 31일 오후 1시 한국선비문화연구원에서 출판기념회를 연다. 최 의원은 "2025년 산청은 산불과 호우로 큰 위기를 겪었다"라며 "반복되는 재난 앞에서 이제는 멈춰 선 산청이 아니라 다시 움직이는 산청이 되어야 한다. 위기를 넘어 군민의 생명과 삶을 지키고 현장에서 답을 찾는 힘찬 변화의 산청을 만들기 위하 고민과 결단을 책에 담았다"라고 밝혔다.

최호림 산청군의원, 출판기념회 마련.
최호림 산청군의원, 출판기념회 마련. ⓒ 최호림



#산청

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사경남도, 18개 시군 봄철 산불 대비태세 강화


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기