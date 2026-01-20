"김형석 독립기념관장 해임결의안 의결, 공공성 훼손 책임 물은 것"

큰사진보기 ▲19일 김형석 독립기념관장이 긴급 기자회견을 열고 입장을 밝히고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

독립기념관 이사회가 역사왜곡과 독립기념관 사적 이용 등으로 논란을 일으킨 김형석 독립기념관장 해임건의안을 의결한 가운데, 지역 정치권에서는 "환영한다"는 논평이 잇따라 나왔다.이정문 더불어민주당 충남도당 위원장은 사회관계망서비스에 "해임 의결은 상식과 내려진 당연할 결정"이라고 밝혔다. 조국혁신당 충남도당도 논평을 통해 "늦었지만 반드시 필요한 결정"이라고 평가했다.앞서 지난 19일 독립기념관 이사회는 김형석 관장에 대한 해임 건의안을 의결했다. 이날 이사회에는 이종찬 광복회장을 비롯한 13명의 이사가 참석했다. 당사자인 김형석 관장을 제외한 12명이 해임안 의결에 참여했고 이중 10명의 찬성으로 해임 건의안이 의결됐다.해임 의결 소식이 전해지자, 이정문 민주당 충남도당 위원장은 19일 페이스북에 "독립기념관은 정파나 개인의 소유물이 아니라 대한민국의 역사와 헌법정신, 그리고 순국선열의 희생을 온전히 기리는 국민 모두의 공간"이라며 "그 상징성과 공공성을 훼손한 책임에 대한 분명한 책임이 내려졌다는 점에서 이번 결정은 의미가 크다"고 평가했다.조국혁신당 충남도당도 이날 논평을 통해 "국가보훈부 감사에서 14개의 비위 사실이 확인된 김형석 독립기념관장에 대해 독립기념관 이사회가 해임건의안을 가결한 것은 늦었지만 반드시 필요한 결정"이라며 "이는 개인의 거취 문제를 넘어 독립기념관이 지켜야 할 역사적 정체성과 공공성 회복의 출발점이라는 점에서 중요한 의미를 갖는다"고 평가했다.그러면서 "김형석 관장은 재임 기간 동안 국정감사 답변 과정에 개입해 독립기념관이 준비한 정부의 공식 입장을 삭제하고, 자신의 편향된 역사 인식을 반영한 표현으로 답변을 수정하도록 지시한 사실이 감사에서 확인됐다"고 지적했다.이어 "배우자와 동반한 사적 방문 비용을 법인카드로 결제하고, 특정 종교 인사에게 독립기념관 시설을 예배 장소로 제공하는 등 공공기관을 사실상 사유화한 행위 역시 다수의 비위로 적발됐다"라며 "이는 단순한 관리 부실이 아니라, 공공기관 운영 원칙에 대한 인식 자체가 결여돼 있음을 보여준다"고 비판했다.혁신당 충남도당은 '김형석 관장의 퇴진 운동'을 벌여온 시민사회단체와 독립지사 후손들에 대해서도 언급했다.이들은 "그동안 독립운동가 유가족과 시민사회, 역사 관련 단체들은 김형석 관장의 왜곡된 역사 인식과 독립기념관 운영 방식에 대해 지속적으로 문제를 제기하며 퇴진을 요구해 왔다"라며 "독립기념관 앞 항의 행동과 성명, 국회 국정감사에서의 반복된 지적은 결코 정치적 공세가 아니다. 독립운동 정신을 지키기 위한 정당한 문제 제기였다. 이 분들의 노고에 감사의 인사를 드린다"라고 밝혔다.그러면서 "이번 결정(해임 의결)을 시민사회와 역사 단체, 그리고 국민의 상식이 만들어낸 결과로 평가한다"라며 "독립기념관은 특정 개인의 이념이나 역사 해석을 실험하는 공간이 아니다. 그곳은 독립운동의 정신과 대한민국 헌법의 정통성을 계승하는 국가의 상징적 기관이다"라고 덧붙였다.이들은 "정부는 해임 절차를 신속하고 책임 있게 마무리하고, 독립기념관이 정치적·이념적 논란에서 벗어나 역사 교육과 기록의 본연의 역할에 충실할 수 있도록 정상화해야 한다"고 촉구했다.한편, 김형석 관장은 이사회 해일결의안 직후 긴급 기자회견을 통해 "국민 여러분께 심려를 끼쳐 송구한 마음"이라며 "국가보훈부 감사에 동의할 수 없다"라고 입장을 밝혔다.