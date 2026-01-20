광주교육감 예비주자 3명 "교육통합, 별도 공론화 필요"

큰사진보기 ▲왼쪽 두 번째부터 정성홍·오경미·김용태 광주교육감 예비후보. ⓒ 독자제공 관련사진보기

AD

광주광역시 교육감 선거 예비후보인 김용태·오경미·정성홍 후보는 20일 광주·전남 통합 논의와 관련해 "충분한 숙의와 준비 없이 속도전으로 추진되는 교육통합(교육청 통합 및 통합교육감 선출)에는 반대한다"고 밝혔다.이들은 이날 광주시의회에서 기자회견을 열고 "지역의 생존과 지속 가능한 발전을 위한 행정통합의 대의에 적극 공감한다"면서도 "행정통합과 연동된 교육통합은 별도 공론화 과정을 거쳐 독립적으로 논의해야 한다"고 주장했다.이들은 "교육통합이 정당성을 갖기 위해서는 교사·공무원·학부모·학생 등 교육 주체 의견이 실질적으로 반영돼야 한다"며 "교원 인사 체계 혼선, 생활권 변화, 지역 간 교육 격차 심화에 대한 대책 없이 교육계를 배제한 채 추진되는 통합은 성공하기 어렵다"고 했다. 그러면서 "교육 당사자가 주체로 참여하는 사회적 합의 기구를 즉각 구성해야 한다"고 했다.이들은 강기정 광주시장과 김영록 전남지사의 시·도 행정통합 선언에 이어, 이정선 광주교육감과 김대중 전남교육감이 교육통합을 선언한 데 대해서도 "교육의 미래를 고민해야 할 수장들이 정치적 유불리에 몰두하고 있는 것 아니냐"며 우려를 표시했다.이날 기자회견은 진보 성향 시민단체 110여 곳이 참여한 광주시민공천위원회가 마련했다. 위원회는 이정선 교육감의 재선 도전에 맞서 광주교육감 예비후보 3명을 대상으로 후보 단일화를 추진 중이다.한편 현행 '지방교육자치에 관한 법률'은 교육감을 시·도 단위로 선출하도록 규정하고 있다.광주시와 전남도가 입법 지원을 위해 마련한 가칭 '광주전남특별시 설치를 위한 특별법안'에도 올 6월 지방선거에서 통합단체장(특별시장)과 함께 통합교육감(특별시교육감)을 선출하는 방안이 담겼다.