남편이 25년 동안 애지중지한 책들

큰사진보기 ▲시골집 남편의 책방.

시골 소소정원에 있는 '작은 책방'은 남편의 정성이 가득 담긴 공간이다. 이 공간을 만들기까지 남편은 25년 동안 이사를 다니며 책을 애지중지 품어왔다. 아이들이 어릴 때도 집에는 아이들 책보다 아빠 책이 더 많았다. 미니멀 라이프를 꿈꾸던 나에게, 이 작은 책방은 한참 뒤에야 허락된 공간이다.지난날 나는 책을 놓을 곳이 없어 아파트 주방까지 침범 당자 정리하자고 심각하게 말한 적이 있다. 도서관에서 빌려 읽으면 될 책을, 이사할 때마다 싸 들고 다니며 놓을 공간이 없다며 애를 쓰는 남편을 이해할 수 없었다.남편의 책 사랑은 유별났다. 여간해서 아이들에게 화내지 않는 사람이 책에 물을 쏟으면 "책이 물에 얼마나 취약한데 조심해야지" 하며 버럭 화를 냈다. <사랑과 영혼> 영화를 감명 깊게 봤는지 세계의 원서를 수집해 결혼 후에도 여러 권을 끌어안고 왔다.그럴 때마다 남편은 "대여해 읽은 책은 쉽게 잊히지만, 집 책장에 꽂힌 책은 제목만 봐도 그때의 감동이 되살아나"라며 소장을 애걸복걸 부탁했다.책을 소장한 뒤로, 책은 다시 읽히기 시작했다. 시골정원에 바람이 몹시 부는 날이면 에밀리 브론트의 <폭풍의 언덕>에서 연인에게 밀려온 지독하고 처절한 사랑의 바람이 떠올라 책방으로 달려간다. 문득 문득 정원에서 가드닝을 하거나, 일상에서 벗어나고 싶을 때 책방을 찾는다.요즘 나는 책을 읽고 소장하는 재미에 푹 빠졌다. 우리 책이기에 감명 깊은 문장에 밑줄을 긋고,마음대로 접어두며 작가와 소통하는 밀도가 깊어진다.주말 시골에서 올라오며 일주일 동안 읽을 책을 고르는 즐거움도 특별하다. 도시 일상으로 돌아와야 하는데도 늦은 시간까지 책을 고른 적이 한두 번이 아니다. 마음대로 표시할 수 있는 책, 마음대로 꽃을 꺾을 수 있는 정원, 소장하기에 비로소 느낄 수 있는 작은 행복이다.전셋집 주방에서 현관까지 쌓였던 책을 떠올릴 때마다, 지금 책방에서의 오래된 종이 냄새가 조용히 스며든다.