대자연 한복판, 한편의 인간 드라마를 만나다

지난 1월 12일부터 18일까지 일주일 동안 중국 윈난성의 자연 유산과 문화유산을 탐사했다. 강의 협곡과 길을 따라 차마고도가 형성되어 있고, 옛길 주변으로 그들이 만들어낸 역사와 문화유산이 잘 남아 있다. 이 지역의 아름다운 자연, 차마고도 지역 소수민족이 남긴 문화와 예술, 티베트 불교의 특징을 인문학적 관점에서 살펴보려고 한다. 인천에서 윈난성 성도 쿤밍으로 들어가 따리, 리장, 샹그릴라를 답사하고 쿤밍으로 나왔다.

중국 윈난성(云南省)은 평균 고도가 3000m에 이르는 고원 산악지대다. 북쪽은 칭창고원(青藏高原)의 남쪽과 연결돼 있어 평균고도가 4000m에 이른다. 가장 높은 산이 매리설산(梅里雪山)으로 해발이 6740m나 된다. 옥룡설산(玉龍雪山)과 하바설산(哈巴雪山)도 해발이 5500m 내외다. 이처럼 높은 산 사이를 세 개의 강이 흐르는데 이를 삼강병류(三江幷流)라 한다. 이들 강의 이름이 노강(怒江), 난창강(瀾滄江), 진사강(金沙江)이다. 남쪽으로 갈수록 산이 낮아지고 분지가 발달해 고도가 1000m 이하로 낮아지는 곳도 있다. 그러므로 강은 남쪽으로 흘러간다.이처럼 높은 산과 깊은 협곡 그리고 강이 만들어내는 경치는 웅장하면서도 아름답기 그지없다. 윈난의 강은 좁은 골짜기 사이를 흐르기 때문에 낙차가 크고 유속이 빠르다. 계절에 따라 수량의 변화도 심하고 물 색깔도 다르다. 윈난성에는 40개가 넘는 고원 호수가 있는데, 그것은 단층 작용으로 함몰된 곳에 물이 고여 형성된 것이다. 그러므로 비교적 수심이 깊은 편이다. 덴츠(滇池)가 309.5제곱킬로미터로 가장 넓고, 푸센호(撫仙湖)가 수심이 158.9m로 가장 깊다. 이 두 호수는 쿤밍 서쪽과 남쪽에 위치한다.쿤밍 동쪽에는 카르스트 지형으로 불리는 독특한 석림(石林)과 동굴이 있다. 석림의 공식 명칭은 석림풍경구로, 대석림 소석림 만년영지(萬年靈芝) 등 5개 구역으로 이루어져 있다. 석림풍경구는 지각운동에 의해 바다가 육지로, 저지대가 고원으로 바뀌며 다양하고 독특한 지형을 형성해 왔다. 쿤밍 석림은 해발 1700m에서 2200m 사이 고원의 구반산(九蟠山)과 대불산(大佛山)의 카르스트 지대에 위치한다. 석림, 동굴, 습곡, 분지와 평원, 호수와 샘, 돌리네(싱크홀) 등 다양한 지형을 보여주고 있다.구향(九鄕)동굴은 이족(彝族)과 후이족(回族)이 사는 이량현(宜良縣) 해발 1750m에서 1900m에 이르는 골짜기를 따라 이어진다. 중국을 대표하는 종유동굴로, 종유석 석주 석순 뿐 아니라 호수와 폭포, 광장, 생물 화석, 박쥐 등을 볼 수 있다. 구향동굴은 일종의 체험장으로 배, 미끄럼틀, 곤돌라를 타고 이동하면서 보도록 되어 있다. 그리고 동굴의 장커우동(張口洞)에서 구석기 주거 유적이 발견되었다. 동굴의 협곡과 급류의 아름다움을 즐길 수도 있다. 성룡과 김희선이 주연한 영화 <신화>를 통해 이곳이 더 유명해졌다.중국의 서남부 윈난, 구이저우, 꽝시성의 카르스트 지형은 2007년 유네스코 세계유산에 등재되었다. 이번 답사에서는 윈난성 쿤밍의 석림 풍경구 중 대석림, 소석림, 보초산을 볼 수 있었다. 석림이라는 마애석각을 지나 망봉정(望峰亭)에 오르면 대석림을 조망할 수 있다. 소석림은 대석림의 북동쪽에 위치한다. 소석림에는 바위 사이로 풀밭과 호수가 펼쳐져 있다. 보초산(步哨山)은 대석림의 동쪽, 소석림의 남쪽에 있다. 청나라 말기 이족이 지역 방어를 위해 산 정상에 망루를 만들고 보초를 세워 보초산이라는 이름을 얻게 되었다.윈난성에는 따리와 리장 같은 커다란 도시의 중심을 이루는 고성이 있다. 그리고 수허고진(束河古鎭), 바이샤(白沙)고진 같은 작은 규모의 마을도 있다. 윈난성 북쪽에는 더친(德欽)과 샹그릴라 같은 중소 도시가 있다. 이들 크고 작은 도시와 촌락은 윈난성 소수민족의 삶과 문화를 가장 잘 보여준다. 그러므로 이들 고성과 고진을 방문해야 소수민족이 살아온 방식, 역사와 문화, 풍속과 예술 등을 제대로 파악할 수 있다. 이러한 도시와 마을은 진사강을 따라 형성되어 있다.이번 차마고도 답사의 거점은 유네스코 세계유산 도시 리장이다. 리장은 다양한 민족과 종교, 독특한 문화유산, 수많은 풍경명승구를 가지고 있어 세계문화유산이 될 수 있었다. 그중 대연고성(大硏古城)으로 불리는 리장고성에 문화유산과 볼거리가 가장 많다. 차마고도에서 가장 중요한 역참이 있던 사방가에서 수로를 따라 우허(玉河) 광장을 지나 흑룡담(黑龍潭) 공원에 이르기까지 고성구(古城區)를 이루고 있다. 리장고성에서는 만고루(萬古樓), 목부(木府), 오봉루(五鳳樓), 대수차(大水車)와 오래된 다리 등을 주목해 보아야 한다.수허고진은 한때 차마고도의 중요 거점이고 나시족 문화교류의 중심 마을이었다. 수허고진은 옛길과 물길 그리고 민가의 옛 모습이 잘 남아 있는 매력적인 마을이다. 사방가를 중심으로 고건축이 잘 남아 있다. 명나라 만력제 때 만들어진 청룡교(靑龍橋)가 유명하다. 그리고 용천(龍泉)이라 불리는 구정(九鼎龍潭) 남쪽에 있는 고건축을 활용해 차마고도 박물관을 만들었다. 명청시대 만들어진 대각궁(大覺宮), 원천각(元天閣), 문창궁(文昌宮) 같은 나시족 건축을 활용했다.바이샤 경구로 불리는 바이샤 고진은 나시족이 모여 만든 최초의 마을로 여겨진다. 송나라와 원나라 때까지 나시족의 고도(古都)로 정치 경제 문화의 중심지였다. 그 때문에 나시족의 전통과 문화가 가장 잘 보존되어 있다. 사방가 주변의 대보적궁(大寶積宮), 유리전(琉璃殿), 대정각(大定閣) 같은 건축이 대표적인 문화유산이다. 그리고 명청시대 이들 건물에 그려진 벽화가 유명하다. 이 마을의 중심 성씨인 목씨(木氏)가 명나라 때 리장의 대연고진(大硏古鎭)으로 이동, 세습 지배 세력인 토사(土司)를 맡아 리장 지역을 통치했다.샹그릴라는 더친과 함께 윈난성의 가장 북쪽에 위치한다. 과거 리장에서 티베트로 이어지는 차마고도의 중요 거점이었다. 샹그릴라는 티베트어 샴발라(བདེ་འབྱུང, 香巴拉, Shambhala)의 음역으로 극락원(極樂園) 또는 이상적인 불국토라는 뜻을 지니고 있다. 원하는 대로 이루어지는 상서롭고 길한(吉祥如意) 땅 또는 마음속의 해와 달이라는 뜻을 지녔다고 말하기도 한다. 샹그릴라에서는 대불사와 송찬림사 같은 화려한 절과 장족 특유의 이색적인 문화를 살펴보아야 한다. 그리고 샹그릴라의 역사를 잘 간직하고 있는 두커종(獨克宗) 고성을 방문할 필요가 있다.리장을 거점으로 한 나시족(納西族) 사람들은 과거 동파문자(東巴文字)를 사용했다. 동파문은 상형문자로 사제들이 나시족 종교 경전인 <동파경(東巴經)>을 기록하는 데 사용되었다. 현재 1400개가 남아 있으며 유네스코 기록유산에 등재되었다. <동파경>을 통해 나시족의 문학과 역사, 사상과 철학, 종교와 예술, 민족과 풍속 등을 정확히 파악할 수 있다. 당나라 시대부터 사용되기 시작해 천 년 이상 유지되고 있으며, 현재는 종교인 학자 예술가들이 사용하고 있다. 그러나 일부 학자들은 이집트 상형문자와 같이 오래된 문자라 주장하기도 한다.동파문은 자연과 사물의 형상을 그림 형태로 표현한다. 해는 흑점이 있는 원형으로, 달은 초승달 형태로 표현한다. 동식물은 그림 형상을 보면 그 이름을 짐작할 수 있다. 비바람은 수평 또는 수직의 선과 점으로 표현한다. 사실이나 개념으로 들어가면 더 이해하기 어렵다. 그래서 현재 한자와 영어를 병기한 동파문자 연습표를 만들어 보급하고 있다. 사람, 남녀, 나와 너, 아버지와 어머니, 신체의 각 부분을 표기한 동파문이 가장 앞에 나와 있다. 그리고 십이지에 나오는 동물들 문자도 보인다.이번 답사에서 가장 인상 깊은 것은 실경(實景) 연극 <인상 리장(印象麗江)>이다. 이 작품은 험하고 기이하고 아름답고 수려한 옥룡설산을 배경으로 펼치는 한 편의 인간 드라마다. 드라마의 주인공은 윈난성 지역에 살고 있는 소수민족이다. 이들은 차마고도(茶馬古道)에서 마방(馬帮)을 운영하며 살아간다. 차마고도는 차를 말에 실어 나르던 옛길이다. 그래서 차엽지로(茶葉之路)라 불리기도 했다. 차마고도는 쓰촨성의 몽산차(蒙山茶)와 윈난성의 보이차(普洱茶)를 삼강병류 협곡을 넘어 티베트로 운송하던 험준한 길이다.마방은 찻잎을 말이나 노새에 싣고 중국의 서남부에서 티베트까지 오가며 장사하던 상인 집단이다. 이들은 한 번 나가면 몇 달씩 말과 함께 유목민처럼 생활했다. 그러므로 농사와 집안일은 여자들의 몫이었다. 이들 소수민족의 남녀가 겪는 사랑과 애환이 <인상 리장>의 줄거리를 이루고 있다. 남자들이 장사를 마치고 돌아오면 친구들과 어울리며 술 마시고 노래하고 춤추며 논다. 이들이 부르는 노래와 춤이 옥룡설산 골짜기에 울려 퍼진다. 이것은 가무를 넘어 제례와 의식이 된다.