26.01.19 21:47최종 업데이트 26.01.19 21:47

송순호 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다> 출판기념행사 마련

창원시장선거 출마선언한 송순호 전 더불어민주당 최고위원은 책 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다>를 펴내고 오는 31일 오후 국립창원대학교 가온홀에서 출판기넘행사를 연다.

송순호 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다> 출판기념 행사
송순호 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다> 출판기념 행사 ⓒ 송순호

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

