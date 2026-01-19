송순호 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다> 출판기념행사 마련

큰사진보기 ▲송순호 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다> 출판기념 행사 ⓒ 송순호 관련사진보기

창원시장선거 출마선언한 송순호 전 더불어민주당 최고위원은 책 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다>를 펴내고 오는 31일 오후 국립창원대학교 가온홀에서 출판기넘행사를 연다.