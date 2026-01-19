정치부산경남한줄뉴스 26.01.19 21:47ㅣ최종 업데이트 26.01.19 21:47 송순호 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다> 출판기념행사 마련 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 창원시장선거 출마선언한 송순호 전 더불어민주당 최고위원은 책 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다>를 펴내고 오는 31일 오후 국립창원대학교 가온홀에서 출판기넘행사를 연다. 큰사진보기 ▲송순호 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다> 출판기념 행사 ⓒ 송순호 관련사진보기 #송순호 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사국힘 창원시의원 '장애인 주차구역 축소 조례안' 냈다가 비난 받고 철회 갤러리 오마이포토 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 1/9 이전 다음 이전 다음 강호동 농협중앙회장, 공금 낭비 의혹에 대국민 사과 영장실질심사 출석한 전광훈, 지지자 향해 '엄지척' 한동훈 "제명은 또 다른 계엄...이번에도 막겠다" 336일 고공농성 마무리... 고진수 세종호텔 지부장 "끝까지 함께 싸우겠다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.