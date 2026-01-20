'스카'에 '인강'까지... 공부하는 데 돈이 너무 많이 들어요

큰사진보기 ▲2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러진 2025년 11월 13일 오전 서울 종로구 경복고등학교에 마련된 고사장에서 수험생이 시험을 준비하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

고물가 행진 속에 학습 공간 대여료와 교재비, 인터넷 강의료가 일제히 상승하면서, 경제적 여건이 어려운 학생들은 공부할 장소조차 찾지 못해 어려움을 겪고있다. '공부할 권리'가 소득 수준에 따라 차등 부여되고 있다는 것이다.필자가 사는 곳에서 최근 대학생과 수험생들이 주로 이용하는 스터디카페의 이용료는 시간당 2~3천 원(2시간 이용 시 약 4000원~5000원), 한 달 이용권은 20만 원에 달한다. 과거 저렴한 가격에 이용할 수 있었던 독서실은 줄어드는 반면, 고급화된 민간 학습 공간이 그 자리를 대신하며 학생들의 금전 부담을 가중시키고 있다. 대학교 입시생 H씨(19)는 "하루 4시간만 공부해도 거의 만 원"이라며 "집은 집중이 안 되고, 도서관은 집에서 왕복 1시간 거리에 있어 매일 공부할 장소를 찾아다니는 게 현실"이라고 토로했다.문제는 공간만이 아니다. 이른바 '1타 강사'의 인터넷 강의 패스권은 수십만 원에 한다. 한 과목만 수강하려 해도 강의료와 교재비를 합치면 수십만 원이 훌쩍 깨지는 구조다. 특히 수험생들 사이에서 필수로 여겨지는 최신 기출문제집과 모의고사 비용은 소외계층 학생들에게는 넘을 수 없는 벽이 되고 있다.이러한 '학습 비용의 급증'은 결국 교육 불평등과 사회적 계층 이동의 단절로 이어질 수밖에 없다. 공공 학습 공간의 확충과 더불어, 저소득층 학생들을 위한 교육 콘텐츠 바우처 확대 등 실질적인 지원 대책과 공교육 강화에 힘을 쓰는 것이 절실한 시점이다. '공부할 권리'를 개인의 의지 문제로만 치부할 것이 아니라, 사회가 보장해야 할 기본권으로 바라봐야 하지 않을까?