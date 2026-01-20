피자집과 체육관, 그 사이에 놓인 정치의 맥락

최근 <오마이뉴스>에서 미국 뉴욕의 정치인을 사례로 들며 한국의 정치문화가 "체육관에 사람을 가두는" 구태에 머물러 있다고 비판하는 기사를 보았다. 그러나 이 비교는 정치가 작동하는 법·제도·문화적 토대의 차이를 간과한 채 외형 만을 기준으로 한 단순 대비에 가깝다.
무엇보다 미국과 한국은 선거운동과 정치자금, 정치표현을 규율하는 법 체계 자체가 다르다. 미국은 연방헌법 수정헌법 1조에 따라 정치적 표현과 결사의 자유가 폭넓게 보호되며, 소규모 모임·상시적 정치활동·온라인 캠페인이 선거운동의 연장선에서 허용된다. 뉴욕시는 여기에 더해 소액 기부를 공적 자금으로 매칭하는 제도를 도입해, 일상적 시민 참여가 실제 정치자원으로 전환되도록 설계했다.
반면 한국은 공직선거법과 정치자금법에 따라 선거운동의 시기·방식·비용이 엄격히 제한된다. 상시적인 정치적 표현은 자칫 불법 선거운동 논란으로 이어질 수 있고, 정치자금 모금 또한 엄정한 규율 아래 놓여 있다. 미국에서 가능한 정치 실천이 한국에서 동일하게 작동하기 어려운 구조적 이유다. 이를 무시한 채 결과만 놓고 '낡은 관행'이라고 말하는 것은 현실 진단이라기 보다 오해에 가깝다.
더 큰 문제는 이러한 비교가 광주·전남이라는 지역의 정치적 역사와 문화를 지워버린다는 점이다. 뉴욕과 광주·전남은 정치가 형성된 배경 자체가 다르다. 뉴욕의 정치문화가 개인 단위의 참여와 소규모 커뮤니티 네트워크를 중심으로 발전해 왔다면, 광주·전남은 한국 민주주의의 가장 집단적이고 공개적인 시민 참여의 역사 위에 서 있다. 이 지역에서 정치는 얼굴을 맞대고, 함께 모여 확인하며, 공동체 안에서 관계를 형성하는 과정이었다.
필자는 해당 기사에서 언급된 출판기념회 중 한 행사에 참석했다. 해당 행사 역시 단순한 세 과시라고 보기는 어려웠다. 출판된 책의 주인공인 지역 청년 혁신가들이 직접 자신의 경험과 고민을 말하고, 지역사회와 문제의식을 공유하는 자리였다. 이를 단지 "큰 공간에 많은 사람이 모였다"는 이유로 낡은 정치의 상징처럼 묘사하는 것은, 광주·전남이 축적해 온 시민 참여의 방식을 피상적으로 재단하는 것이다.
물론 미국 정치, 특히 뉴욕의 사례가 주는 시사점은 분명하다. 일상적 공간에서의 정치 소통, 디지털 플랫폼을 활용한 참여 확대, 소액 기부 중심의 정치 구조는 한국 정치에도 참고할 만하다.
정치혁신은 타 도시를 흉내내는 데서 오지 않는다. 뉴욕을 닮는다고 광주·전남의 정치가 더 민주적으로 되는 것도 아니다. 중요한 것은 각 지역이 가진 역사와 시민의 정치 경험에 맞는 소통 방식이 무엇인지 성찰하는 일이다. 광주·전남은 이미 세계사적 민주주의 경험을 축적한 공간이다.
정치는 장소가 아니라 관계와 맥락에서 완성된다. 한국 정치의 미래는 외국 사례의 단순 복제가 아니라, 우리 사회가 허용하는 조건과 지역이 축적한 경험 위에서 만들어져야 한다.