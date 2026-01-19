윤석열 측, 체포방해 항소 제기... "판결문 없이 징역 5년 선고" 주장

▲윤석열 전 대통령이 체포방해 사건 1심에서 징역 5년을 선고받은 것과 관련해 윤 전 대통령 변호인단인 유정화(왼쪽부터)·송진호·최지우 변호사가 19일 서울 서초구 라이프비즈니스센터에서 기자회견을 하고 있다. 2026.1.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기