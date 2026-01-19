경기도, 경계선지능인 평생교육 지원센터 연다

큰사진보기 ▲경기도 2026 평생교육 주요사업. ⓒ 경기도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 10월 열린 '경기도 경계선지능인 평생교육지원센터 설치 방안 모색 정책토론회'에서 패널과 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

경기도가 경계선지능인의 자립과 사회참여를 지원하기 위해 '경계선지능인 평생교육 지원센터'를 설치한다.경기도는 지난 18일 '2026년 경기도 평생교육 분야 사업계획'을 발표하고, 교육에서 소외되는 도민이 없도록 다양한 영역에서 학습 기회를 확대하겠다고 밝혔다. 이번 계획에는 경계선지능인 관련 평생교육 사업도 포함됐다.먼저 지난해 21개 시·군에서 운영한 경계선지능인 평생교육 프로그램을 올해 28곳으로 확대한다. 도내 31개 시·군 가운데 김포시와 수원시, 연천군을 제외한 지자체에서 경계선지능인 평생교육 프로그램이 운영되는 셈이다. 해당 사업은 시·군비 매칭 방식으로 추진되며, 도비는 지난해 1억9천5백만원에서 올해 1억9천만원으로 소폭 감액됐다.도는 경계선지능인을 위한 체계적인 평생교육 기반을 마련하기 위해 '경계선지능인 평생교육 지원센터'를 설치한다. 수원시에 위치한 경기도평생교육진흥원이 지원센터 위탁 운영을 맡아, 진흥원 내에 센터 공간을 조성할 예정이다. 센터에서는 선별 진단검사와 정책 연구를 비롯해 프로그램 개발, 인식개선 사업, 직무교육, 상담·커뮤니티 운영 등 종합적인 지원이 이뤄질 계획이다.19일 본지와의 통화에서 경기도청 평생교육과 담당 주무관은 "올해 6월 개소를 목표로 평생교육 지원센터 운영계획을 수립하는 단계"라며 "인건비와 홈페이지 구축, 검사비 등을 포함해 약 2억5천만원의 예산이 편성돼 있다"고 설명했다.한편, 경기도는 지난해 10월 경기도의회와 함께 '경기도 경계선지능인 평생교육지원센터 설치 방안 모색 정책토론회'를 열고 지원센터 구축 필요성을 논의한 바 있다.오는 6월 문을 열 예정인 경기도경계선지능인평생교육지원센터는 지난 2022년 개소한 서울시경계선지능인평생교육지원센터(밈센터)에 이어 광역시도 가운데 두 번째로 설치되는 전담 지원기관이다. 서울시에는 광역 단위 센터 외에도 노원구·금천구·중랑구·서초구·구로구 등 5개 자치구에 기초 단위 지원센터가 설치돼 운영 중이다. 경기도는 이번 센터 설치를 통해 그동안 서울에 집중돼 있던 경계선지능인 지원 인프라의 지역 불균형을 완화할 수 있을 것으로 보고 있다.이 외에도 경기도는 지역아동센터와 청소년 시설 등에 도민강사가 직접 찾아가 학습을 지원하는 '찾아가는 배움교실'을 통해 경계선지능, 다문화가정 등 취약계층 아동·청소년을 대상으로 맞춤형 학습지원을 제공할 예정이다.또한 지난해 운영했던 '경계선지능인 청년 일 역량강화 지원사업'을 올해도 지속 운영해 경계선지능 청년들의 취업 의욕을 높이고, 자립과 경제활동으로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.홍성덕 경기도 평생교육과장은 "도민의 더 나은 미래를 위해 올해는 더 많은 배움의 기회를 제공하고, 보다 내실 있는 정책을 통해 평생교육 사업을 운영하겠다"고 말했다.