박완수 "중소기업-소상공인 윗목까지 온기 전달돼야"

큰사진보기 ▲19일 오후 창원시 의창구 소재 창원스마트업타워에서 열린 '2026 경남경제 도약(Jump Up) 계획 공유회’. ⓒ 경남도청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲19일 오후 창원시 의창구 소재 창원스마트업타워에서 열린 '2026 경남경제 도약(Jump Up) 계획 공유회’. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 오후 창원시 의창구 소재 창원스마트업타워에서 열린 '2026 경남경제 도약(Jump Up) 계획 공유회’. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 오후 창원시 의창구 소재 창원스마트업타워에서 열린 '2026 경남경제 도약(Jump Up) 계획 공유회’. ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 "중소기업과 소상공인이 체감할 수 있도록 경제 회복의 온기를 민생 현장까지 확산시키겠다"고 밝혔다.박완수 도지사는 19일 오후 창원시 의창구 소재 창원스마트업타워에서 기업인 단체와 유관기관 관계자 100여 명이 참석해 열린 '2026 경남경제 도약(Jump Up) 계획 공유회'에서 기업인들을 만났다.박완수 도지사는 인사말에서 "최근 경남 경제의 아랫목에는 온기가 돌기 시작했지만, 중소기업과 소상공인이 있는 윗목까지는 아직 충분하지 않다"며 "경제 회복의 온기가 중소기업과 소상공인이 체감할 수 있는 민생 현장까지 고르게 전달되도록 하겠다"고 밝혔다. 이어 "도가 해야 할 역할을 현장에서 듣고, 제기된 의견은 올해 도정에 즉각 반영하겠다"고 강조했다.또 박 ㄷ지사는 "기업인 여러분의 활동이 활성화돼야 경남 경제도 지속적으로 성장할 수 있다. 중소기업과 소상공인이 체감하는 변화를 만들기 위해 현장의 애로사항을 끝까지 책임지고 해결해 나가겠다"라며 "오늘은 바쁜 일정 속에서도 참석한 기업인들의 목소리를 하나라도 더 듣는 자리가 돼야 한다"라고 강조했다.이날 행사에는 경남지방중소벤처기업청, 경남테크노파크, 신용보증기금, 기술보증기금 등 지원기관과 경남벤처기업협회, 중소기업융합경남연합회, 중소기업기술혁신협회 경남지회, 한국여성경제인협회 경남지회의 9개 기업인 단체 회장단과 임원이 참석했다.경남도는 "공유회는 지표상의 성장세를 민생 현장까지 확산시키기 위해 마련됐으며, 특히 기업 현장의 현실적인 고충들을 청취하고 구체적인 정책 방향을 제시하는 '현장 밀착형 소통'에 무게를 뒀다"라고 전했다.이어진 간담회에서는 금융 애로부터 여성기업 지원 분야까지 기업 경영 전반에 걸친 다양한 건의사항이 쏟아졌으며, 참석자들은 각 사안에 대해 실질적인 대응 방안을 논의했다.중소기업융합경남연합회는 보증 문턱으로 인한 자금 병목 문제를 지적하며 특례보증 확대와 직접 금융 지원 강화를 요청했다. 이에 대해 경남도는 과거 상생형 특례보증 운영 경험을 바탕으로 현장 수요가 확인될 경우 업종별 특례보증 확대를 검토하겠다고 밝혔다. 기금을 활용한 직접 금융 지원에 대해서도 확대 방안을 논의하겠다고 답변했다.한국여성경제인협회 경남지회는 출산·육아 시기에 여성기업인이 겪는 경영 부담을 완화하기 위한 제도 개선을 건의했다. 경남도는 출산·육아기 여성기업인에 대한 지방세 부담 완화와 금융 지원 방안을 법령 범위 내에서 검토하고, 관련 제도 개선을 중앙정부에 건의하겠다고 밝혔다.박완수 도지사는 "경남도가 운용하는 중소기업 자금 지원 과정에서 해당 기간의 매출 감소로 불이익을 받지 않도록 제도 개선 추진하겠다"라고 밝혔다.