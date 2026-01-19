홍익표, 국민주권전국회의 직 내려놓고 청와대 정무수석으로

큰사진보기 ▲홍익표 수석국민주권전국회의 상임집행위원장직을 내려놓고 청와대 정무수석으로 임명된 홍익표 전 더불어민주당 원내대표 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲창립대회▲ 지난해 3월 15일 국회의원회관 대회의실에서 창립대회를 개최한 국민주권전국회의(맨앞줄 왼쪽에서 다섯 번째가 신임 홍익표 정무수석) ⓒ 고창남 관련사진보기

홍익표 전 더불어민주당 원내대표가 시민정치조직인 국민주권전국회의 상임집행위원장직을 내려놓고, 국민주권정부 청와대 정무수석으로 임명되었다. 국민주권전국회의는 19일 "홍 위원장이 오는 20일부터 청와대 정무수석으로 임명됨에 따라 상임집행위원장직에서 사임했다"고 밝혔다.국민주권전국회의에 따르면 홍익표 신임 정무수석은 이날 내부 구성원들에게 사임 의사를 전하며 "주권자 민주주의라는 시대적 과제를 국정 운영을 통해 실현하는 역할을 맡게 됐다"며 "공직의 특성상 시민정치조직의 직책을 겸하는 것은 적절하지 않다고 판단했다"고 밝힌 것으로 전해졌다.이번 사임은 시민정치조직과 정부 권력 간의 관계 설정이라는 점에서 주목된다. 국민주권전국회의는 보도자료를 통해 "정부 요직에 임명되는 인사가 조직의 주요 직책을 유지하는 것은 바람직하지 않다는 판단에 따른 것"이라고 설명했다.시민정치조직에서 활동해 온 인사가 집권 이후 정부 요직을 맡게 된 이번 홍익표 수석의 사임은 최소한의 역할 분리를 택한 결정으로 해석된다. 동시에 시민정치조직이 향후 정부에 대해 어떤 거리와 비판적 기능을 유지할 것인지라는 과제도 함께 남겼다.국민주권전국회의는 '국민주권의 실질적 구현'을 기치로 내건 전국 단위 시민정치조직이다. 지난 21대 대통령 선거 과정에서 이재명 후보 캠프의 외곽 조직으로 분류되며, 중도 확장과 연대 정치를 강조해 왔다.이 조직에는 이래경·김상욱 상임의장을 비롯해 이동진·강정선 상임대표 등이 참여하고 있으며, 선거 기간 동안 정책 토론회와 성명 발표 등을 통해 시민 참여 확대, 숙의 민주주의, 국민주권의 제도화 등의 의제를 제기해 왔다.또한 윤호중 행정안전부 장관, 우상호 현 정무수석, 김병욱 정무비서관 등 현 정부 인사들이 고문 또는 주요 직책으로 참여한 이력이 있어, 집권 이후 정부와의 관계 설정을 두고 지속적인 관심을 받아왔다.홍익표 신임 정무수석은 3선 국회의원으로, 더불어민주당 원내대표를 지내며 여야 협상과 국회 운영을 총괄한 경험이 있다. 정무수석은 국회와의 협력, 정당 간 조율, 시민사회 및 이해관계자들과의 소통을 담당하는 청와대 핵심 참모 자리다.다당 구도 속에서 주요 국정 과제를 추진해야 하는 상황에서 국회 경험이 풍부한 인사를 정무수석으로 기용한 것은 정부의 안정적 국정 운영 의지가 반영된 인사로 평가된다.하지만 동시에 정무수석은 시민사회의 요구를 국정에 어떻게 반영할 것인지에 대해 끊임없이 시험받는 자리이기도 하다. 홍 수석이 시민정치조직에서 강조해 온 '국민주권'과 '참여 민주주의'가 실제 정책과 제도로 이어질 수 있을지 관심이 쏠리는 이유다.일각에서는 시민정치조직에서 활동한 인사의 정부 참여가 시민정치의 제도화로 이어질 수 있다는 기대도 제기된다. 반면 시민정치조직이 정부와 어떤 관계를 맺게 될지, 그리고 독립적 비판 기능을 어떻게 유지할 수 있을지는 여전히 남은 과제다.홍익표 신임 정무수석의 이번 사임은 이러한 논란 속에서 시민정치조직과 정부 권력의 경계를 일정 부분 분리하려는 선택으로 볼 수 있다. 그러나 진정한 의미의 분리는 직책 사임만으로 완성되지는 않는다. 국정 운영 과정에서 시민의 목소리가 얼마나 실질적으로 반영되는지가 결국 핵심이 될 것이다.'국민주권'을 기치로 활동해 온 시민정치조직 출신 정무수석. 그의 청와대 합류가 상징에 그칠지, 아니면 제도 변화로 이어질지는 앞으로의 국정 운영 과정에서 평가받게 된다.특히, 국민주권전국회의가 그동안 요구해 온 '국민주권위원회' 설치 등 국민주권을 실질적으로 구현할 제도적 장치가 어떤 형태로 반영될지 귀추가 주목된다.