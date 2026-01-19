총구 앞에 핀 숨소리, 그 1년의 지층을 걷다

AD

시간은 늘 같은 속도로 흐른다고 믿지만, 어떤 순간은 기억의 지층 속에 화석처럼 박혀 불현듯 우리를 붙잡는다. 약 1년 전, 그해 12월의 퇴근길을 나는 아직도 또렷하게 기억한다. 예년보다 유난히 날이 선 찬 공기, 아이들 간식을 사 들고 집으로 향하던 평범한 가장의 저녁. 그 일상 위로 스마트폰 화면에 떠오른 '비상계엄'이라는 네 글자는 현실감 없는 공포로 다가왔다.민주주의는 보통 공기처럼 존재한다. 늘 곁에 있어 그 무게를 실감하지 못하는 배경 같은 것. 그러나 그날 밤, 도심을 가로지르던 장갑차와 무장한 군인들의 모습은 우리가 딛고 있던 일상이 얼마나 얇은 유리판 위에 놓여 있었는지를 단숨에 깨닫게 했다. 교과서로 민주주의를 배우고, 당연한 권리로 누려온 40대 초반의 우리 세대에게 그 밤은 '정치적 사건'이 아니라 삶이 직접적으로 찢겨 나가는 경험이었다.나는 그날 밤, 거창한 구호보다 아이들이 다음 날 아무 일 없다는 듯 학교에 갈 수 있을지를 먼저 걱정했다. 누군가는 대출 이자를 떠올렸을 것이고, 누군가는 어렵게 잡은 면접 일정이 무너질까 마음을 졸였을 것이다. 그렇게 각자의 사소하고 구체적인 삶들이 한순간에 국가 권력의 그늘 아래 놓였다. 그때 우리는 알게 되었다. 정치는 먼 이야기가 아니라, 아이의 아침상과 일터의 평온을 떠받치는 가장 낮은 층의 토대라는 사실을.약 1년이 지난 지금, 다시 그 자리를 찾았다. 여의도 국회 앞 담벼락에 걸린 기록물들은 당시의 긴박함을 고스란히 전하고 있었다. 사진 속 얼굴들은 비장하기보다 낯익었다. 패딩 점퍼를 여민 대학생, 장바구니를 든 주부, 퇴근길에 넥타이를 풀지 못한 채 서 있던 사람들. 그들은 영웅이 되기 위해 모인 이들이 아니었다. 어제와 같은 오늘을 살 권리, 내일도 상식이 통하는 세상을 지키고 싶었을 뿐이다.그 밤, 우리가 마주한 것은 국가라는 거대한 기계가 내뿜는 서늘한 냉기였다. 그리고 그 냉기를 녹인 것은 서로의 어깨에서 전해지던 체온이었다. 평범한 시민에게 민주주의란 헌법 조문보다 먼저, 차가운 아스팔트 위에서 건네받은 핫팩의 온기였고, "괜찮으세요"라고 묻던 떨리는 목소리였다. 가장 잔혹한 순간에 가장 인간적인 연대를 발견하는 것, 그것이 우리가 1년 전 통과한 역사의 본질이었다.전시장에서 본 한 장의 사진이 발길을 붙들었다. 무장한 군인의 발치 아래, 이름 모를 들꽃처럼 피어난 시민들의 용기. 민주주의는 승전가로 기록되기보다, 일상을 파괴하려는 힘 앞에서 "안 된다"고 말하며 자리를 지킨 사람들의 작은 숨소리로 남아야 한다. 40대의 무게를 견디며 살아가는 우리에게 그날의 기억은 과거가 아니라, 지금 무엇을 지켜야 하는지를 묻는 현재형의 질문이다.사태는 해제되었고, 약 1년이라는 시간이 쌓였다. 도시는 다시 바쁘게 돌아간다. 사람들은 맛집을 찾고, 주식 차트를 들여다보며, 다음 휴가를 계획한다. 평범한 일상은 돌아왔지만, 그 평범함은 1년 전과 같지 않다. 우리는 이제 안다. 이 지루한 오후 하나가 얼마나 많은 이들의 결연한 저항 위에 간신히 세워져 있는지를.누군가는 말한다. 이미 지나간 일 아니냐고, 먹고살기 바쁜데 굳이 아픈 기억을 되새길 필요가 있느냐고. 그러나 한 세대의 허리를 떠받치는 40대의 눈으로 보자면, 망각은 또 다른 위험이다. 상처를 덮는 것이 치유가 아니라, 흉터를 쓰다듬으며 그날의 통증을 기억하는 것이 회복이다. 1년을 돌아보는 이유는 과거에 머물기 위해서가 아니라, 아이들에게 다시는 그런 겨울을 물려주지 않기 위해 우리 안의 파수꾼을 깨우기 위해서다.민주주의의 일상성이란 무엇인가. 그것은 투표일에 투표장에 가는 행위를 넘어, 타인의 고통을 나의 문제로 느끼고 공동체의 안전을 나의 안녕처럼 여기는 감수성이다. 1년 전 국회로 향하던 발걸음들이 증명한 것은 우리가 서로의 삶으로 연결되어 있다는 단순하고도 뜨거운 진실이었다. 나의 일상이 무너지면, 당신의 일상도 무너진다는 사실 말이다.2026년의 아침은 여전히 춥다. 그러나 1년 전의 그 추위와는 다르다. 그때의 냉기가 절망이었다면, 지금의 차가움은 희망을 준비하는 대지의 긴장이다. 평범한 시민으로서 내가 지키고 싶었던 것은 명예나 상징이 아니라, 사랑하는 이들과 나누는 소소한 저녁과 평화로운 대화였다. 그날 밤 우리가 잃어버릴 뻔한 것은 정치적 권리만이 아니라, 각자의 삶이 지닌 고유한 무늬였다.계엄 1주년을 지나, 나는 다시 이 글을 쓴다. 담백한 문장 사이에 그날의 다짐을 조심스럽게 숨겨본다. 민주주의는 완성된 건물이 아니라, 끊임없이 손봐야 하는 우리의 집이다. 우리가 침묵하는 순간, 그 벽에는 금이 가고 찬 바람이 스며든다.오늘도 거리에서 마주치는 수많은 숨소리에 귀를 기울인다. 버스를 기다리는 노인의 거친 호흡, 아이들의 웃음, 편의점 아르바이트생의 짧은 한숨. 이 사소한 소리들이 모여 민주주의의 합창을 이룬다. 1년 전 그날, 우리는 그 합창을 지켜냈다.이제 질문은 남는다. 지켜낸 이 일상을 우리는 무엇으로 채울 것인가. 소비와 경쟁을 넘어, 서로의 숨소리를 존중하며 함께 걷는 시민의 삶을 살고 있는가. 역사는 과거에 머물지 않고 우리의 오늘을 심문한다. 전시회가 끝나고 불이 꺼져도, 가슴 속에 켜진 그날의 촛불은 꺼지지 않아야 한다. 그것이 40대를 살아가는 평범한 시민으로서 내가 마주한 겨울의 끝이며, 더 뜨겁게 살아가야 할 새로운 시작이다.