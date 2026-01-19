경남 보수 정치인들, 민주당 줄줄이 입당... 최구식 "당연히 경선"

큰사진보기 ▲더불어민주당 진주지역 일부 당원들이 17일 경남도당을 찾아 최구식 전 의원의 입당 반대 의사를 밝혔다. ⓒ 민주당 당원 관련사진보기

6.3 지방선거를 앞두고 경남에서 그동안 국민의힘 등 보수정당과 무소속으로 활동해온 정치인들이 더불어민주당에 줄줄이 입당하고 있다. 민주당 일부 당원은 몇몇 인사에 대해 '입당 불허'를 요구하고 있다.더불어민주당 경남도당은 최구식 전 국회의원(진주)과 송도근 전 사천시장, 최상화 전 청와대 춘추관장(박근혜정부)의 입당이 승인됐다고 19일 밝혔다. 또 옛 자유한국당 소속이었던 이현욱 전 진주시의원, 옛 한나라당 소속이던 최임식전 진주시의원이 민주당에 입당했다.최구식 전 의원을 비롯한 이들은 중앙당 최고위원회의와 관계없이 경남도당 결정으로 입당 절차가 마무리됐다. 민주당 경남도당 당원자격심사위원장은 허성무 경남도당 위원장 겸 국회의원이 맡고 있으며, 지난 17일 회의가 열렸다.민주당 경남도당 관계자는 "최 전 의원을 비롯해 최근에 입당한 정치인들은 경남도당에서 당원자격심사 과정을 거쳐 결정됐다"라며 "복당은 중앙당 최고위원회의 과정을 거치지만 입당은 도당에서 결정하면 된다"라고 말했다.최구식 전 의원은 진주시장 선거, 이현욱‧최임식 전 시의원은 경남도의원 선거 출마를 노리고 있다.이런 가운데 그동안 보수권에서 정치 활동을 해온 정치인들의 입당설도 계속 나오고 있다. 일부 언론에서는 김재경 전 국회의원(진주)의 민주당 입당설을 보도하고 있다.김재경 전 의원은 19일 <오마이뉴스>와 한 전화 통화에서 "더불어민주당 쪽 사람들과 잘 알고 지내다 보니 나오는 말인 것 같다. 아직 결정할만한 사정이 생긴 것은 아니다"라고 말했다.최구식 전 의원의 민주당 입당을 두고는 진주에서 논란이다. 갈상돈 민주당 진주갑지역위원장은 최근 진주시장선거 출마선언을 하면서 최 전 의원에 대해 "살아온 인생이 민주당의 가치와 철학·정신 어느 것 하나도 맞지 않다"라며 입당 반대 의사를 나타내기도 했다.갈 위원장은 "민주당이 그렇게 갑자기 날아온 사람을 덥석 받아 시장하라고 할 정도로 허약한 정당이 아니다"라며 "국민의힘에서 해왔던 그런 일들을 좀 사과하고 내란에 대해 입장을 밝히고 시민에게 예의를 보여주는 것이 우선"이라 말했다.또 갈상돈 위원장은 정청래 당대표에게 최 전 의원의 입당 재심사를 요청하는 공개서한을 내기도 했다.국민의힘에서도 최 전 의원의 민주당 입당에 대해 목소리를 내고 있다. 국민의힘으로 진주시장 출마를 선언한 박명균 전 경남도 행정부지사는 19일 "최구식 전 의원의 민주당 입당은 진주시민에 대한 배신행위이자 구태정치의 전형"이라며 "지방선거 승리에만 눈먼 정치적 야합이자 구태 정치의 전형으로 이를 강력히 규탄한다"고 밝혔다.민주당 진주지역 일부 당원들은 최 전 의원의 입당에 대해 "최구식 전 의원 입당 승인 결정이 당의 정체성을 훼손하고, 지방선거 특별당규의 공정성을 위배하고 있다"라며 "중앙당의 즉각적인 승인 취소와 엄정한 조치를 강력히 촉구한다"라고 밝히기도 했다.그러면서 이들은 "영입 인재라는 명분의 어떤 가산점이나 특혜도 배제하고, 오직 당원과 시민의 엄중한 기준으로 평가받아야 한다"라고 말했다. 일부 당원들은 지난 17일 당원자격심사가 열린 민주당 경남도당 앞에서 '입당 불가'라고 적힌 손팻말을 들고 서 있기도 했다.현재 민주당 진주시장선거 후보로는 갈상돈 위원장과 장문석 변호사가 이미 출마선언을 했고, 최구식 전 의원도 조만간 출마선언할 예정이다.최구식 전 의원은 이날 전화통화에서 "진주시장선거 출마는 기정사실이고, 출마선언은 시간을 좀 두고 하려고 한다. 지금은 책을 펴내는 작업을 하고 있다"라고 말했다.그러면서 그는 "민주당 진주시장선거 후보는 당연히 경선을 해야 하고, 저도 경선에 참여한다는 생각은 변함이 없다. 일부에서 전략공천이니 하는 주장은 거짓말이다"라고 말했다.