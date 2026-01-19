덕산 친환경단지 매각 파장... 친환경 쌀 농가 위축 우려

큰사진보기 ▲덕산농협이 운영 중인 ‘덕산친환경농업단지’ 전경. 조합의 매각 결정으로 운영 11년 만에 문을 닫을 기로에 서 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덕산농협이 지난해 11월 말 임시총회를 통해 '덕산친환경농업단지' 매각을 결정하면서, 예산군내 친환경 쌀 재배 농가들의 판로와 영농 기반이 흔들릴 수 있다는 우려가 커지고 있다. 해당 단지는 군내에서 사실상 유일하게 친환경 쌀을 집적·가공·유통해 온 핵심 거점으로, 매각이 현실화될 경우 친환경 농업의 지속성 자체가 위협받을 수 있다는 지적이다.덕산친환경농업단지는 충남도가 지난 2011년부터 2012년 5월까지 덕산·봉산면 일원에 조성한 광역친환경농업단지 조성사업의 핵심 시설이다.덕산농협에 따르면 당시 농림수산식품부 공모사업으로 선정돼 총 85억3700만원(국비 25억6200만원, 도·군비 42억6700만원, 자부담 17억800만원)을 들여 친환경 미곡처리장(RPC), 저장시설, 교육·관광 기반시설까지 갖춘 종합 인프라로 구축했다.그동안 덕산농협이 경제사업장으로 운영하면서 친환경 쌀의 공동 가공과 판매, 학교급식 납품 등을 통해 군 친환경 농업의 상징적 공간으로 자리매김해 왔다.친환경농업단지는 가동 초기 덕산·봉산·광시면 등에서 1000여 농가가 참여를 희망할 정도로 기대가 컸다. 특히 '황새의 비상'이라는 브랜드를 내걸고 홈쇼핑, 백화점, 하나로마트 등 대형 유통망을 공략하며 군 친환경 농산물의 선두 주자 역할을 자임했다. 하지만 현재, 단지를 이용하는 친환경 쌀 재배 농가는 39농가로 급감했다.이연원 덕산농협 조합장은 12일 기자와의 통화에서 "농가 고령화로 인해 관행 농법보다 일손이 많이 가는 친환경 농사를 포기하는 은퇴 농가가 급증했다"며 "참여 농가가 줄어들면서 운영 효율은 떨어졌고, 지난 10여 년간 누적된 경영 적자가 조합에 큰 부담이 되어 왔다"고 설명했다.덕산농협은 15년이라는 시설 의무 운영 기간을 채우기 위해 적자를 감수하며 사업을 유지해왔으나, 올해 말 의무 기간이 종료됨에 따라 조합원들의 의견을 수렴해 매각 결정을 내린 것이다.덕산농협은 단지를 통해 친환경 쌀뿐 아니라 콩·밀 등 다양한 작물의 가공·유통을 병행해 왔다. 특히 친환경 쌀은 '황새의 비상', '영양눈쌀' 등의 브랜드로 가공돼 학교급식 납품을 중심으로 판매하며, 일반 쌀보다 높은 수매가를 유지해 왔다. 40kg 기준 조곡 수매가는 농협 지원과 군 보조금을 합쳐 일반 벼보다 2만원가량 높게 형성돼, 농가 소득을 지탱하는 중요한 역할을 해 왔다.그럼에도 참여 농가 감소로 시설 가동률이 떨어지고, 고정비 부담이 커지면서 단지 운영은 갈수록 어려워졌다. 덕산농협 측은 "콩·밀 사업은 대체 부지(덕산천주교 성당 인근)를 활용해 계속 이어갈 수 있지만, 친환경 쌀 사업은 단지 매각시 불가피하게 중단될 수밖에 없다"는 입장이다.문제는 이 같은 결정이 덕산·봉산면에 국한되지 않는다는 점이다. 그동안 광시 지역을 포함해 40~50농가에 달하는 친환경 쌀 재배 농가들이 덕산친환경농업단지를 통해 벼를 납품하고 도정·판매를 해 왔기 때문이다. 단지가 사라질 경우, 이들 농가의 판로는 한순간에 불안정해질 수밖에 없다.덕산단지의 매각 결정 소식이 알려지자 지역 농업계와 관련 단체들은 우려의 목소리를 내고 있다. 민간에 매각될 경우 해당 부지와 최첨단 가공 시설이 일반 물류 창고나 다른 용도로 전용돼, 그동안 구축해온 친환경 농업 인프라가 소멸될 수 있다는 우려 때문이다.김일영 예산군농어업회의소 회장은 "개별 단위 농협이 감당하기에는 친환경 사업의 적자 폭과 리스크가 너무 크다"며 "예산군이 단지를 매입해 먹거리 통합 지원체계 안에서 공익적으로 운영하는 것이 가장 합리적인 대안"이라고 전했다.그는 또한 "군에서 추진 중인 먹거리 5개년 계획과 연계해 재단법인 형태나 통합 RPC(미곡종합처리장) 체제하에 단지를 편입시킨다면 농가 보호와 생산 기반 유지가 가능할 것"이라며 "군수님도 이 상황을 인지하고 있는 만큼, 친환경 농가들의 피해를 최소화할 수 있는 행정적 결단이 필요한 시점"이라고 말했다.광시 지역에서 친환경 쌀을 재배해 온 김택영 예산황새마을협동조합 대표는 "친환경 농업은 수매처가 있어야 유지되고 확대될 수 있다"며 "덕산농협이 그동안 적자가 나면서도 쌀을 받아줬기 때문에 농가들이 친환경 농업을 계속할 수 있었다"고 안타까워 했다. 그는 "만약 덕산에서 더 이상 수매하지 않게 되면, 일부는 황새마을협동조합이 감당하겠지만 모든 물량을 흡수하기는 쉽지 않다"고 우려를 표했다.황새복원사업에 미칠 파장도 유의해 살펴봐야 한다. 군이 막대한 예산을 들여 추진 중인 '황새 생태 복원'의 핵심은 농약 없는 논습지 보존이다. 만일 친환경 농가들이 수매처가 없어 농법을 포기할 경우 황새의 서식 환경 파괴로 이어지면서, 결국 황새 복원 사업의 토대가 무너지는 것이 아니냐는 우려가 나온다.실제로 황새복원사업과 연계해 친환경 쌀 재배를 지속해 온 군내 농가들이 다수 존재한다. 이들 농가에게 친환경 쌀은 단순한 작물이 아니라, 지역 생태 보전과 연계된 공익적 농업의 상징이다.수매가 하락이나 판로 축소는 곧바로 친환경 농업 포기로 이어질 가능성이 크다. 일각에서는 이미 광시 지역에 새로운 도정 시설이 조성되고 있는 만큼, 덕산 단지의 역할이 축소될 수밖에 없다는 시각도 있다.그러나 지역 농업계에서는 "시설이 하나 더 생긴다고 해서 기존 거점을 쉽게 포기할 수는 없다"며 "친환경 농업은 규모와 신뢰, 지속성이 핵심인데, 거점 붕괴는 정책 후퇴로 비칠 수 있다"는 반론도 만만치 않다.덕산친환경농업단지 매각 결정은 단순한 부동산 처분 문제로 국한해 봐서는 안 된다는 지적도 있다. 단위 농협은 조합원의 이익을 위해 적자 사업을 정리할 수 있지만, 예산군은 친환경 농업의 공익적 가치와 황새와 인간이 공존하는 예산의 브랜드 가치를 지켜야 할 책임이 있다는 주장이다.하지만, 최재구 예산군수는 15일 신양면 연두방문 행사 뒤 덕산친환경농업단지 군 인수 여부에 대한 입장을 묻자 "덕산농협의 매각 결정 이유는 모른다. 그쪽에서 친환경단지를 군이 인수해줄 것을 요청 받은 바도 없다"며 "덕산농협이 내부 사정으로 자체적으로 매각하기로 결정한 단지를, 군이 매입해야 할 의무가 있는지는 잘 모르겠다"고 말했다.