무계획 여행 자책 싹 사라지게 한 딸의 한마디

(이전 기사 : 후쿠오카 쇼핑몰에서 사라진 딸이 잔뜩 들고 온 것
)
여행 이틀 차, 딸이 여유 시간에 일본 다이소와 애니메이트라는 곳을 꼭 가야한다고 강조했다. 아무래도 전날 쇼핑몰 '돈키호테'의 여파로 쇼핑이라는 말에 거부감이 들긴 하지만, 엄마 마음대로 데리고 온 여행이라 일정에 대해서는 딸의 의견을 전적으로 존중해 주어야할 것만 같았다. 애니메이트라니 그것은 또 무엇인고.
에니메이트는 애니메이션으로 하나가 된 사람들을 끌어모으는 곳이었다. 일본 애니메이션 '덕후'라면 꼭 와야할 성지였다. 이미 마음을 비운 터였다. 딸의 활짝 개인 얼굴에 더 무슨 말을 할 수 있을까. 슬쩍슬쩍 굿즈에 붙어있는 금액만 확인 할 뿐이다.
애미메이트에서 소원을 풀고 난 딸은 이제 무얼해도 괜찮다는 표정이다. 우리는 발걸음이 닿는 곳으로 향했다. 나카스라는 포차가 즐비하다는 곳을 가 보았다. 아직 이른 시간이라 문을 연 곳은 없었으나 탄천을 끼고 지는 노을 바라보며 이 곳에서 저녁을 먹어도 좋겠다는 생각이 들었다.
다음 날. 하카타 역에서 기차로 1시간을 달리면 다케오온센이라는 도시가 있다. 온천으로 유명한 지역이면서 요즘 뜨는 장소라고 한다. 기대를 가지고 다케오온센으로 향했다. 역 주변이 황량하다. 무언가 잘못 되었다는 생각이 들었다. 버스나 택시가 보이지 않고 지나다니는 사람조차 없다. 구글맵을 켜보니 20분 정도 걸으면 신사와 3000년 된 녹나무가 있다고 나온다.
후쿠오카에 오고 가장 추운 날인 것 같았다. 매서운 바람을 뚫고 20분을 걸었다. 버스는 한참을 기다려야해서 다시 걸었다. 건널목에서 한국인인 듯한 커플이 자전거를 타고 있었다. 인터넷에서 이 동네는 자전거를 빌려서 다녀야한다고 본 것 같다. 걸어 다니는 게 나을까 추위와 바람을 맞으며 저들처럼 자전거를 타는 게 나을까 잠깐 생각했다.
온천은 찾았지만 온천을 하지는 않았다. 우리가 기대했던 자그마하고 아기자기한 골목과 상점들, 고즈넉한 마을의 분위기는 온데간데 없었다. 황량한 거리에 공장도 군데군데 있고, 쇠퇴한 도시의 느낌이었다. 잘못 온 게 맞구나. 한 시간도 넘게 걸었는데 원하는 시골 상점들은 나오지 않았다. 그런 마을이 아니었던 것이다.
딸의 기분을 살피는데 의외로 덤덤하다. 손과 얼굴은 빨갛게 얼었는데 분위기는 춥지 않았다. 다. 딸은 이제 뭘 할 거냐고 묻는다. 생각보다 볼 거리가 없어서 일정이 빨리 끝났다. 하카타역으로 돌아가 옛 성터를 가기로 했다. 후쿠오카성은 성은 없고 성터를 공원처럼 만들어 놓은 곳이다. 일정마다 마뜩잖았다. 여행 고생은 다 추억이 된다고 말해 왔지만 이날은 영 아니었다.
그런데 딸이 "엄마 오늘이 제일 재미있었어"라고 한다. 어? 그랬구나. 제일 좋았구나. 좋다는 말에 '이렇게 무계획으로 오는 게 아니었어' 자책 하려던 마음이 순식간에 사라졌다. 여행은 언제나 난감과 반전의 묘미가 있다. 애매한 후쿠오카 근교 여행이었지만 좋았다는 딸 덕분에 후쿠오카에서의 마지막 밤을 웃으며 보낼 수 있었다.