[서산] 맹정호 "충남·대전 행정통합, 시·도민의 삶 어떻게 달라지는지 설명해야"

맹정호 전 서산시장

올 지방선거 서산시장에 출마하는 더불어민주당 맹정호 전 시장이 "그동안 대전과 충남의 행정통합에 대해 부정적인 입장을 갖고 있었다"며 솔직한 생각을 밝혔다.맹 전 시장은 18일 자신의 SNS를 통해 "충분한 공론화와 숙의 과정이 없이 진행되었다는 점, 서산과 같은 중소도시의 소멸을 가속화할 것이라는 우려, 광역화에 따른 행정 서비스의 불편" 등을 그 이유로 들었다.이재명 대통령과 민주당 의원들을 중심으로 충남·대전 행정 통합 속도를 높이고 있는 가운데, 맹 전 시장의 이 같은 주장은 이례적으로 보인다.맹 전 시장은 이어 자신의 좁은 식견임을 전제로 "호랑이를 피하려다가 늑대까지 만나는 꼴이 될 수 있다는 우려를 지울 수 없었다"면서도 "나의 (부정적인) 생각과는 달리 행정 통합이 가시화되고 있다"며 "통합을 향해 달리는 말을 멈춰 세울 수는 없다"고 짚었다.맹 전 시장은 "서울에 버금가는 권한과 산업과 공공기관, 교부금을 넉넉히 준다고 해서 그간의 우려가 하루아침에 해소되지는 않는다"며 "통합하더라도 최소한 서산 시민과 충남도민의 생활이 어떻게 달라지는지는 설명해야 하지 않느냐"면서 "궁금증은 풀어주는 (공론화와 토론) 과정이 함께 진행되어야 한다"고 재차 강조했다.특히, 맹 전 시장은 충남·대전 행정 통합에 대한 시민들의 부정적인 목소리를 전하면서 "나부터 공부해야겠다"면서 "그다음에 '통합이 대세, 통합하면 더 좋아진다'라는 말을 꺼낼 수 있을 것 같다"며 행정 통합에 대한 소신을 드러냈다.맹 전 시장은 19일 기자와 통화에서 "자치분권을 실천했던 한 사람으로 행정 통합에 대한 개인적인 우려가 있는 것이 사실"이라면서도 "이 우려에 대한 충분한 설명과 대안이 제시된다면 반대하지 않는다"고 말했다.그러면서 "행정 통합에 대한 나의 의견은 서산의 이익과 시민들의 생활이 향상되는 방향으로 진행되어야 한다는 점"이라며 "그렇게(서산의 이익과 시민 생활이 향상) 될 수 있도록 시민의 뜻을 모아 가겠다"고 덧붙였다.한편, 김민석 국무총리는 지난 16일 기자회견을 통해 ▲서울특별시에 준하는 통합특별시 위상 부여 ▲4년간 최대 20조 원 규모의 재정 지원(연간 최대 5조 원) ▲공공 기관 이전 우대 산업 활성화 등의 행정 통합 지원 대책을 발표했다.이같은 정부 지원책에 민주당 충남도당은 환영 입장을 밝힌 가운데 나온 맹 전 시장의 충남·대전 행정 통합에 대한 발언이 주목된다.